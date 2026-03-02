 דילוג לתוכן
יום שני, 2 במרץ 2026
צה"ל מרכז מאמץ לטפל בעוצמה גם בשריגי החיזבאללה ברחבי לבנון

Screenshot_20260302_182531_Chrome
רמי יצהר 2 במרץ 2026

*הרמטכ״ל בתדרוך למפקדי האוגדות בגבול הצפון: ״נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד״*

*״צה״ל מגן בחזית הישובים ותוקף להסרת איומים. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו – לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל״.*

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ב׳) הערכת מצב בפיקוד הצפון ושיח מפקדים עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד הגיס הצפוני, אלוף יקי דולף, מפקד אוגדה 210, מפקד אוגדה 91, מפקד אוגדה 146, מפקד אוגדה 162, מפקד אוגדה 36 ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל אישר תכניות התקפיות להמשך המערכה בצפון והנחה להמשיך לחזק את המאמץ ההתקפי וההגנה במרחב.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר:

״המאמץ המרכזי שלנו הוא איראן. אנחנו פועלים בעוצמה ופוגעים במשטר הטרור, תוך שיתוף פעולה חסר תקדים עם צבא ארצות הברית. לאחר שחיזבאללה פתח באש הנחיתי לפעול בעוצמה גם מול חיזבאללה. צה״ל תכנן וערוך לפעול במספר זירות במקביל.

ממשלת לבנון וצבא לבנון הוזהרו לאחרונה פעמים רבות לפרק את חיזבאללה מנשקו – הם לא פעלו, לפיכך נדע להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד.

אנחנו נמשיך להתעקש שחיזבאללה יפורק מנשקו – זו דרישה שלא נוותר עליה. צה״ל לא יסיים את המערכה לפני שיוסר האיום מלבנון.

התכניות מוכנות זה זמן רב, ואנחנו ננצל את ההזדמנות. אני סומך על מפקד פיקוד הצפון ומפקדי האוגדות והחטיבות – ההגנה בלבנון ובסוריה חזקה. כלל הסד״כ הנדרש להגנה ולהתקפה מצוי בידיכם נצלו את הזמן ואת היכולות הרבות שברשותכם: יכולות יבשה, אש, אוויר וים לצד לוחמים רבים שפרוסים בגבולות.

צה״ל מגן בחזית הישובים ותוקף להסרת איומים. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו – לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל. הביטחון של התושבים בראש סדר העדיפות.

לתושבי הצפון אני אומר כאן – צה״ל שולט בשמי לבנון ונמצא בקו החזית. כל איום שיזוהה – יושמד.

המסר שלנו ברור ומהדהד בכל רחבי המזרח התיכון: נפגע בכל זרועות ומנהיגי הטרור המנסים לפגוע בנו. הוכחנו זאת ונמשיך להוכיח״.

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
