 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 4 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

צה"ל: השמדנו מתקן סודי שבו פעלו בחשאי מדעני גרעין איראניים בדרך לפצצה

Screenshot_20260303_205633_Telegram
רמי יצהר 3 במרץ 2026

מתקפת צבאות ארהב וישראל באיראן נכנסת ליומה הרביעי כשהתוצאות המדווחות מצוינות מבחינת השגת הייעדים המתוכננים. עם זאת, עדיין מתאפשר  לאיראנים לבצע שיגורים רבים ותכופים לכל רחבי הארץ כשביממה האחרונה מצטרף גם חיזבאללה מלבנון.

בצד מאמצים להקטין את אפשרויות השיגור המאמץ העיקרי מוקדש למשימות בעלות חשיבות אסטרטגית למענו נועד המבצע מלכתחילה.

דובר צבאי מסר כי צה"ל תקף את המתחם החשאי 'מין-זדאא'י' בו פעל משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות נדרשות עבור נשק גרעיני

במסגרת מבצע 'עם כלביא', צה"ל תקף מטרות רבות של קבוצת הנשק הגרעיני האיראנית, הכפופה למשרד ההגנה באיראן, על מנת לפגוע ביכולות הגרעין הצבאיות של משטר הטרור האיראני.

למרות הפגיעה הקשה בקבוצת הנשק הגרעיני, משטר הטרור האיראני לא עצר את פעילות הגרעין הצבאית שלו והמשיך לפתח את היכולות הנדרשות עבור נשק גרעיני, תוך העברת תשתיות לאתר תת-קרקעי וחסין מתקיפה אווירית.

בתוך האתר, פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שפעלו לפתח רכיב מרכזי במערכת הנשק הגרעיני.

אמ"ן המשיך לעקוב אחר פעילות המדענים, ואיתר את מקום מושבם החדש באתר זה, באופן שאיפשר תקיפה מדויקת של המתחם החשאי.

התקיפה שוללת מרכיב ליבה ביכולת האיראנית לפתח נשק גרעיני, ומצטרפת לרצף התקיפות החיוניות להסרת איום הגרעין האיראני שמומשו במהלך מבצע 'עם כלביא׳.

עניין מרכזי

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה