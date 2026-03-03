צה"ל: השמדנו מתקן סודי שבו פעלו בחשאי מדעני גרעין איראניים בדרך לפצצה

מתקפת צבאות ארהב וישראל באיראן נכנסת ליומה הרביעי כשהתוצאות המדווחות מצוינות מבחינת השגת הייעדים המתוכננים. עם זאת, עדיין מתאפשר לאיראנים לבצע שיגורים רבים ותכופים לכל רחבי הארץ כשביממה האחרונה מצטרף גם חיזבאללה מלבנון.

בצד מאמצים להקטין את אפשרויות השיגור המאמץ העיקרי מוקדש למשימות בעלות חשיבות אסטרטגית למענו נועד המבצע מלכתחילה.

דובר צבאי מסר כי צה"ל תקף את המתחם החשאי 'מין-זדאא'י' בו פעל משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות נדרשות עבור נשק גרעיני

במסגרת מבצע 'עם כלביא', צה"ל תקף מטרות רבות של קבוצת הנשק הגרעיני האיראנית, הכפופה למשרד ההגנה באיראן, על מנת לפגוע ביכולות הגרעין הצבאיות של משטר הטרור האיראני.

למרות הפגיעה הקשה בקבוצת הנשק הגרעיני, משטר הטרור האיראני לא עצר את פעילות הגרעין הצבאית שלו והמשיך לפתח את היכולות הנדרשות עבור נשק גרעיני, תוך העברת תשתיות לאתר תת-קרקעי וחסין מתקיפה אווירית.

בתוך האתר, פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שפעלו לפתח רכיב מרכזי במערכת הנשק הגרעיני.

אמ"ן המשיך לעקוב אחר פעילות המדענים, ואיתר את מקום מושבם החדש באתר זה, באופן שאיפשר תקיפה מדויקת של המתחם החשאי.

התקיפה שוללת מרכיב ליבה ביכולת האיראנית לפתח נשק גרעיני, ומצטרפת לרצף התקיפות החיוניות להסרת איום הגרעין האיראני שמומשו במהלך מבצע 'עם כלביא׳.

עניין מרכזי