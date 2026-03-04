ישראל כ״ץ: נחסל גם את החמינאי הזה

מזמן לא שמענו משהו חדש משר האיומים שלנו שמתברר כי הוא לא סתם מקשקש אלא יש מי שפועל בשטח שזה יקרה.

היום, עם היודע דבר מינויו של חמינאי ג׳וניור למנהיג העליון אחרי חיסול אביו מסר ישראל כ"ץ:

"כל מנהיג שימונה ע"י משטר הטרור האיראני יהיה יעד חד משמעי לחיסול – רה"מ ואני הנחינו את צה"ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק בלתי נפרד מיעדי מבצע ׳שאגת הארי׳"*

המינוי החדש מנוגד להלכה השיעית ולתפישת העולם של משטר האייתולות שלא למנות באופן פטריארכלי אנשים לג׳ובים. אלא שחמינאי הבן הוא מנהיג בובה של משמרות המהפכה מה שהופך עתה את השלטון האיראני לצבאי כמעט לכל דבר ועניין.

כ״ץ כתב: ״כל מנהיג שימונה ע"י משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל, לאיים על ארה"ב והעולם החופשי ומדינות האזור, ולדכא את העם האירני – יהיה יעד חד משמעי לחיסול.

״לא חשוב מה שמו והמקום בו יסתתר. רה"מ ואני הנחינו את צה"ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק בלתי נפרד מיעדי מבצע "שאגת הארי".

״נמשיך לפעול בכל העוצמה, יחד עם שותפינו האמריקאים, לריסוק יכולות המשטר וליצירת התנאים עבור העם האירני להפלתו והחלפתו״.

רמי יצהר Rami Yitzhar,

״עניין מרכזי״