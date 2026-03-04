 דילוג לתוכן
יום רביעי, 4 במרץ 2026
ישראל כ״ץ: נחסל גם את החמינאי הזה

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 4 במרץ 2026

מזמן לא שמענו משהו חדש משר האיומים שלנו שמתברר כי הוא לא סתם מקשקש אלא יש מי שפועל בשטח שזה יקרה.

היום, עם היודע דבר מינויו של חמינאי ג׳וניור למנהיג העליון אחרי חיסול אביו מסר ישראל כ"ץ:

"כל מנהיג שימונה ע"י משטר הטרור האיראני יהיה יעד חד משמעי לחיסול – רה"מ ואני הנחינו את צה"ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק בלתי נפרד מיעדי מבצע ׳שאגת הארי׳"*

המינוי החדש מנוגד להלכה השיעית ולתפישת העולם של משטר האייתולות שלא למנות באופן פטריארכלי אנשים לג׳ובים. אלא שחמינאי הבן הוא מנהיג בובה של משמרות המהפכה מה שהופך עתה את השלטון האיראני לצבאי כמעט לכל דבר ועניין.

כ״ץ כתב: ״כל מנהיג שימונה ע"י משטר הטרור האיראני כדי להמשיך ולהוביל את התוכנית להשמדת ישראל, לאיים על ארה"ב והעולם החופשי ומדינות האזור, ולדכא את העם האירני – יהיה יעד חד משמעי לחיסול.

״לא חשוב מה שמו והמקום בו יסתתר. רה"מ ואני הנחינו את צה"ל להיערך ולפעול בכל האמצעים למימוש המשימה כחלק בלתי נפרד מיעדי מבצע "שאגת הארי".

״נמשיך לפעול בכל העוצמה, יחד עם שותפינו האמריקאים, לריסוק יכולות המשטר וליצירת התנאים עבור העם האירני להפלתו והחלפתו״.

רמי יצהר Rami Yitzhar,

״עניין מרכזי״

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

