יום רביעי, 4 במרץ 2026
צה״ל נערך לכבוש מחדש את דרום לבנון ולשלוט בשטח ללא הגבלת זמן

Screenshot_20260302_182531_Chrome
רמי יצהר 4 במרץ 2026

חיזבאללה נפל למלכודת שטמנה לו ישראל בכך שביצע ירי רקטי ושיגר כתב״מים לעבר הצפון. עתה נקראים תושבי הכפרים בסמיכות לגבול לפנות את בתיהם מיידית אחרת יחוסלו.

וזה נוסח ההודעה שפורסמה בערבית:

אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון
‏🔸פעילותיו של חיזבאללה הטרוריסטית מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בכוח. צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם.

🔸מתוך דאגה לביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מיידית. כל מי שנמצא בקרבת אלמנטים של חיזבאללה או מתקניה או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו.

🔸כל בית המשמש את חיזבאללה למטרות צבאיות עלול להיות חשוף לפגיעה.

🔸לתושבי דרום לבנון, עליכם להתקדם מיידית צפונה לנהר הליטאני. כדי להבטיח את ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מיידית ולעבור צפונה מעבר לנהר הליטאני.

🔸היזהרו, כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם.

המשמעות המעשית היא כיבוש קרקעי קרוב של כל רצועת הקרקע שמצפון לישובי הגבול ממטולה דרך קריית שמונה ומערבה באצבע הגליל.

אפילו נשיא צרפת מקרון שמחשיב עצמו פטרון לבנון ומי ששומר על האינטרסים של לבנון החופשית אמר אמש שחיזבאללה עשה טעות קשה בירי שלו לעבר ישראל  צודק הנשיא הצרפתי  עכשיו הגיע זמן גביית המחיר.

צילום: דובר צה״ל.

במקביל נמסר:

*צה"ל ממשיך לתקוף בביירות: הותקפו מחסני אמל"ח תת-קרקעים ומפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה*

צה"ל תקף במהלך היממה האחרונה בביירות והשלים גל תקיפות נוסף נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה.

הותקפו מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי ומפקדות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף, הותקף אתר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתית טרור לביצוע פעולות טרור ואיסוף מודיעין וכן שימש את הארגון לצרכי תעמולה.

התשתיות שהותקפו נועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר..

*עניין מרכזי

עניין מרכזי

רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

