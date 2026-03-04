 דילוג לתוכן
יום רביעי, 4 במרץ 2026
קיצוני, מתעב את המערב ובובה של משמרות המהפכה -מנהיגותי – חמינאי הבן נבחר למנהיג העליון

רמי יצהר 4 במרץ 2026

מוג'תבא חמינאי, נבחר ברוב של 74 מתוך 88 מצביעים, לרשת את אביו שחוסל בפתיחת המלחמה.

מוג'תבא הוא מעתה המנהיג העליון של איראן, אך אין לו שום ניסיון או ידע בניהול ענייני המדינה. הוא נחשב איש דת קיצוני שהפך מעתה יעד חיסול של ישראל.

שלטונות משטר האייתולות לא מסרו רשמית על תוצאות הבחירות בניסיון להגן על המנהיג העליון החדש. האיש נחשב קיצוני, מתעב את המערב ומתנגד לכל מו״מ עם המערב. אגב, חלק ניכר ממשפחתו וממקורביו כבר חוסלו בפתיחת המלחמה.

