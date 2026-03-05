 דילוג לתוכן
הפצצות עזות בטהרן כשבמוקד: משטרת האיימים המחסלת מי שנחשב אויב משטר האייתולות

רמי יצהר 5 במרץ 2026

צה"ל השלים את גל התקיפות ה-12 בטהרן: הותקף מטה היחידה המיוחדת של משטר הטרור האיראני במחוז 'אלברז' ובסיסים של כוחות הבסיג' וביטחון הפנים.

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלים הבוקר את גל התקיפות ה-12 לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

בתקיפות במחוז ׳אלברז׳, הותקף מטה היחידה המיוחדת של משטר הטרור האיראני, האמון על כלל כוחות ביטחון הפנים. המטה מפקד על כלל היחידות המיוחדות של משטר הטרור האיראני במחוז, ומשמש להכוונת הכוחות החמושים של המשטר.

במרחבים נוספים בטהרן, צה"ל תקף מטרות של משמרות המהפכה וארגון הבסיג', יחד עם מפקדה מרכזית של כוחות ביטחון הפנים החמושים.

לצד זאת, הותקפו עשרות מפקדות ואתרים נוספים ששימשו את המשטר לאחסון וייצור אמצעי לחימה מסוגים שונים.

צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל המנגנונים של משטר הטרור האיראני בטהרן.

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
