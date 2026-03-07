 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
שבת, 7 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

נמשכות ההפצצות והחיסולים בלבנון

Screenshot_20260307_121523_WhatsApp
מערכת "עניין מרכזי" 7 במרץ 2026

צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון. הותקפו מפקדים מיחידת 'כוח רדואן'

צה"ל השלים גל תקיפה נוסף במהלך הלילה (ש'), במרחבים שונים בדרום לבנון ובבקעא לעבר משגרי רקטות, מאגרים של אמצעי לחימה ואתרים צבאיים נוספים של ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף, הותקפו אתמול (ו') מפקדים מיחידת 'כוח רדואן' ושני מבנים בשימוש היחידה בכפר מג'דל סלאם שבדרום לבנון.

המפקדים שהותקפו פעלו בעת האחרונה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר.

צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

עניין מרכזי

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של מערכת "עניין מרכזי"
מערכת "עניין מרכזי"

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה