נמשכות ההפצצות והחיסולים בלבנון

צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון. הותקפו מפקדים מיחידת 'כוח רדואן'
צה"ל השלים גל תקיפה נוסף במהלך הלילה (ש'), במרחבים שונים בדרום לבנון ובבקעא לעבר משגרי רקטות, מאגרים של אמצעי לחימה ואתרים צבאיים נוספים של ארגון הטרור חיזבאללה.
בנוסף, הותקפו אתמול (ו') מפקדים מיחידת 'כוח רדואן' ושני מבנים בשימוש היחידה בכפר מג'דל סלאם שבדרום לבנון.
המפקדים שהותקפו פעלו בעת האחרונה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.
טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר.
צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.
