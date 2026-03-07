תמי ארד: המשפחה מבקשת לא לסכן חיי לוחמים כדי לאתר את עצמותיו של רון ארד

בעקבות הודעת צה"ל כי יחידה צבאית ביצעה פעולת חישוף ואיתור בסוריה בהתאם למידע שהתברר כשגוי ולפיו במקום אולי מצויים שרידי גופתו של הנווט הנעדר רון ארד – פרסמה תמי ארד הקוראת "אל תסכנו לוחמים בשבלנו. קדושת החיים קודמת להחזרת עצמות לקבורה".

ארד ריגשה בהודעתה האישית: "ראינו כמו עם ישראל את הדיווחים בתקשורת. מזל גדול התרחש הלילה. אחרי הלילה הזה אנחנו מבינים שדברינו עד היום לא הובנו אצל מקבלי ההחלטות ולכן חשוב לנו להבהיר כי הרצון שלנו לדעת מה קרה לרון נעצר ברגע שהוא פוגש סיכון של חיילי צה״ל.

"בעינינו, קדושת החיים היא לפני המחויבות להשיב עצמות של לוחם לקבורה. זו תפיסת עולמינו גם בנוגע לאהוב שלנו שנעלם לפני כ-40 שנה.

"הצהרנו כמשפחה לא פעם שאנחנו מתנגדים לפעולות שיסכנו חיילים. אי לכך אנחנו מבקשים לפנות לראש ממשלת ישראל ולומר: אנחנו מודים לכל מי שעוסק בפעילות המודיעינית הנוגעת לרון.

"אנחנו מעריכים את המחויבות של מדינת ישראל ועם זאת אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה; אל תורה על מבצעים שיש בהם אפילו סיכון מינימאלי של לוחמים.

"ארבעים שנה אנחנו חיים עם העובדה שרון נעדר, אנחנו רוצים לדעת מה קרה לרון אבל לא בכל מחיר. קדושת החיים היא מעל לכל סגירת מעגל וודאות עבורנו. אנחנו מעדיפים לחיות עם האפשרות הכואבת שעצמותיו של רון טמונות בלבנון ולא להתעורר בבוקר עם ידיעה שחייל צה״ל נפצע, או חלילה נהרג, במבצע להביא את עצמותיו".

עניין מרכזי