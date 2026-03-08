איראן מאותתת: “נוכל להילחם חצי שנה” – המלחמה האזורית מתרחבת והעולם כולו נערך לעימות ממושך

המזרח התיכון נכנס לשלב חדש, מסוכן וממושך יותר של המלחמה בין איראן לבין הברית האמריקנית-ישראלית. דובר משמרות המהפכה האיראניים הצהיר כי הכוחות האיראניים מסוגלים להמשיך במערכה אינטנסיבית עד כחצי שנה לפחות, הצהרה שנועדה לשדר מסר כפול: הן לציבור האיראני והן למנהיגי העולם – טהרן אינה מתכוונת להיכנע במהירות. במקביל, הצבא האיראני דחה בפועל את דברי הנשיא האיראני שניסה לרכך את המצב והודיע כי יופסקו התקיפות נגד מדינות המפרץ. התקיפות לא נעצרו – ואף התרחבו.

לראשונה מאז פרוץ הסבב הנוכחי, איחוד האמירויות הגיבה צבאית ישירות בתוך שטח איראן, צעד שמסמן כי העימות כבר אינו מוגבל לישראל ולארצות הברית אלא הופך למלחמה אזורית רחבה.

האירועים האחרונים מצביעים על תרחיש שהולך ומתברר: מערכה אזורית שעלולה להימשך שבועות ואף חודשים, עם השלכות צבאיות, כלכליות ופוליטיות מרחיקות לכת.

משמרות המהפכה: מלחמה ארוכה – ואולי כוללת

בצהרה חריגה שפורסמה בכלי התקשורת הרשמיים באיראן, אמר דובר משמרות המהפכה כי:

“הרפובליקה האיסלאמית ערוכה להמשיך את המלחמה עד שישה חודשים לפחות, גם תחת לחץ בינלאומי כבד.”

המסר הזה מגיע ברקע הפצצות נרחבות של ארצות הברית וישראל על תשתיות צבאיות באיראן – מתקני טילים, בסיסי משמרות המהפכה, מחסני תחמושת ומרכזי שליטה.

על פי גורמים מערביים, כבר הותקפו מאות מטרות איראניות, כולל מתקני דלק, מרכזי נתונים ואתרים הקשורים לפרויקט הטילים.

במקביל, איראן ממשיכה להגיב במטחי טילים וכטב״מים לעבר יעדים שונים במזרח התיכון.

סתירה בתוך ההנהגה האיראנית

המתיחות בתוך ההנהגה האיראנית הולכת וגוברת. הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן ניסה להרגיע את מדינות המפרץ והצהיר כי איראן תפסיק לתקוף מדינות שכנות אם לא ישמשו בסיס לפעולות נגדה.

אך בפועל, הצבא – ובעיקר משמרות המהפכה – המשיכו בשיגורים.

גורמים בטהרן אף מתחו ביקורת פנימית על דברי הנשיא, והדגישו כי הצבא האיראני אינו מחויב לכל הצהרה פוליטית שמגבילה את פעולותיו.

הפער הזה משקף את המציאות האיראנית:

הנשיא מנסה לצמצם הסלמה אזורית

משמרות המהפכה דוחפים להמשך המלחמה

ובמצב כזה, הכוח האמיתי נמצא בידי המנגנון הצבאי-אידיאולוגי.

המפרץ נכנס למלחמה: איחוד האמירויות מגיבה

ההתפתחות הדרמטית ביותר ביממה האחרונה היא כניסת מדינות המפרץ למעגל התגובה הצבאית.

לאחר שטילים וכטב״מים איראניים פגעו במספר יעדים באזור, כולל במתקנים בדובאי ובמדינות נוספות במפרץ, כמה מדינות החלו להגיב.

לפי דיווחים אזוריים:

כטב״מים איראניים פגעו ביעדים באיחוד האמירויות

תקיפות נוספות נרשמו בכוויית, סעודיה ובחריין

מערכות הגנה אוויריות הופעלו בכל אזור המפרץ

האיחוד האמירויות, שמאז הסכמי אברהם הפכה לשחקן מרכזי במחנה האנטי-איראני, החליטה להגיב – צעד שעשוי לסמן פתיחת חזית חדשה נגד איראן.

הבית הלבן: “איראן כבר נפגעה קשות”

בבית הלבן טוענים כי הפעולה הצבאית משיגה תוצאות.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי:

“איראן כבר ספגה פגיעה קשה מאוד. נמשיך לפעול עד שהאיום יוסר.”

הנשיא אף רמז כי ייתכן שימוש בכוחות קרקעיים – בעיקר כדי להשתלט על מלאי האורניום המועשר של איראן.

עם זאת, גורמים בפנטגון מעריכים כי המערכה עשויה להימשך לפחות מספר שבועות גם בתרחיש האופטימי.

המשמעות: גם בוושינגטון מבינים שהמלחמה רחוקה מסיום.

הממד הצבאי: מלחמה רב-זירתית

כיום מתנהלת למעשה מלחמה בכמה זירות במקביל:

1. איראן עצמה

תקיפות אוויריות של ארה״ב וישראל פוגעות בבסיסים, מתקני טילים ותשתיות צבאיות.

2. המפרץ הפרסי

טילים וכטב״מים איראניים נורים לעבר בסיסים אמריקניים ומדינות המפרץ.

3. לבנון

ישראל תוקפת יעדי חיזבאללה, המגיב בירי רקטות.

4. הים

כוחות ימיים אמריקניים כבר הטביעו ספינות מלחמה איראניות במרחב האוקיינוס ההודי.

במילים אחרות: המלחמה כבר חצתה גבולות גיאוגרפיים ברורים.

ההשלכות הכלכליות: העולם כולו מרגיש

המערכה אינה רק צבאית.

השלכותיה הכלכליות כבר מורגשות:

מחירי הנפט מזנקים

שוקי ההון מגיבים בירידות

מדינות המפרץ מצמצמות ייצור

חברות תעופה מבטלות טיסות באזור

הכלכלה העולמית רגישה במיוחד משום שמיצרי הורמוז – נתיב הנפט החשוב בעולם – עלולים להפוך לזירת לחימה.

סין ורוסיה: לחץ להפסקת אש

שתי המעצמות הגדולות שאינן מעורבות ישירות במלחמה מנסות למנוע הידרדרות נוספת.

שר החוץ הסיני הזהיר כי העולם לא יכול לחזור ל״חוק הג׳ונגל״ וקרא להפסקת אש מיידית.

רוסיה, מצידה, מנסה לשמור על איזון:

לא לתמוך בפומבי במערכה האמריקנית

אך גם לא להיגרר לעימות ישיר מול ארה״ב.

אירופה: מודאגת אך מוגבלת

מדינות אירופה חוששות בעיקר משני דברים:

גל פליטים חדש מהמזרח התיכון זינוק במחירי האנרגיה

לכן הן מחזקות הגנות בבסיסים ובמתקנים אסטרטגיים – בעיקר בקפריסין ובים התיכון.

אך בפועל, אירופה מתקשה להשפיע על המהלך הצבאי.

כמה זמן זה באמת יכול להימשך?

כעת קיימים שלושה תרחישים מרכזיים:

תרחיש קצר – שבועות

ארה״ב וישראל משמידות את עיקר היכולות האיראניות.

תרחיש ביניים – חודשים

איראן ממשיכה לשגר טילים ולהפעיל שלוחות באזור.

תרחיש ארוך – מלחמה אזורית

חזיתות נוספות נפתחות:

חיזבאללה, מיליציות עיראקיות, תימן והמפרץ.

הצהרת משמרות המהפכה על יכולת להילחם חצי שנה נועדה להכין את הציבור האיראני לאפשרות השלישית.

התמונה הגדולה

המזרח התיכון נמצא כעת בנקודת מפנה היסטורית.

איראן נאבקת על הישרדות משטרה

ארה״ב וישראל מבקשות לשבור את כוחו הצבאי

מדינות המפרץ נאלצות לבחור צד

המשמעות האמיתית היא שהמערכה הנוכחית אינה רק מלחמה בין מדינות – אלא מאבק על הסדר האזורי כולו.

ואם דברי משמרות המהפכה אכן משקפים את הערכתם האמיתית – העולם צריך להתכונן לעימות ארוך בהרבה ממה שקיוו רוב המנהיגים בתחילת הדרך.

