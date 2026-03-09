פצועה קל ונזק לרכוש מנפילת פצצת מצרר בראשון לציון; ירי בלתי פוסק בצפון

היום התשיעי למלחמה בזירה המקומית: אישה נפצעה וזירה רוויית הרס בראשון לציון לאחר נפילת חימוש מפוצל ("מצרר") הלילה. במקביל, הצפון תחת אש: מטחים כבדים מלבנון לא פסקו לאורך כל הלילה ואתמול, עם עשרות שיגורים לעבר הגליל והגולן. צה"ל בתגובה: "תוקפים בעומק לבנון ובמקורות הירי"

מאת: מערכת "עניין מרכזי"

פורסם: 9 במרץ, 2026

לילה מתוח ורווי אירועים עבר על ישראל בשתי חזיתות מרכזיות. במרכז הארץ, נפילת פצצות מצרר בלב שכונת מגורים בראשון לציון הובילה לפציעתה של אישה כבת 50 באורח קל ולנזק כבד לרכוש. במקביל, בגבול הצפון, נמשך לאורך כל הלילה ואתמול ירי בלתי פוסק של רקטות וכטב"מים מכיוון לבנון, שאילץ עשרות אלפי תושבים לשהות במרחבים מוגנים.

זירת המצרר בראשון לציון: "נזק היקפי משמעותי"

האירוע במרכז התרחש בסביבות השעה 01:45, כאשר במהלך מטח טילים מאיראן זוהתה נפילה חריגה של חימוש מפוצל. בניגוד לראש נפץ רגיל, פצצות המצרר התפזרו על פני שטח רחב, מה שגרם לפגיעות רסיסים בעשרות כלי רכב ולניפוץ חלונות בבנייני מגורים.

צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לאישה כבת 50 שסבלה מחבלה בראשה ומרסיסים. היא פונתה לבית החולים "שמיר" (אסף הרופא), שם הוטב מצבה והוא מוגדר כעת קל. חבלני המשטרה פעלו עד שעות הבוקר המוקדמות בזירה כדי לאסוף את "מטעני המשנה" שלא התפוצצו, במטרה למנוע פגיעה נוספת באזרחים.

הצפון בוער: מטחים ללא הפסקה מלבנון

בעוד גוש דן מתמודד עם השלכות המטח האיראני, הגזרה הצפונית חוותה את אחת היממות האינטנסיביות ביותר מתחילת העימות. לאורך כל שעות האתמול והלילה, חיזבאללה שיגר מטחים כבדים לעבר יישובי קו העימות, הגליל העליון ואזור צפת והגולן.

במהלך הלילה נשמעו אזעקות רבות בקריית שמונה, במטולה ובישובי המועצה האזורית הגליל העליון. חלק מהרקטות יורטו על ידי מערכת "כיפת ברזל", אך זוהו מספר נפילות בשטחים פתוחים ובאזורים בנויים שגרמו לשריפות מקומיות. כוחות כיבוי והצלה פעלו תחת אש כדי להשתלט על הלהבות. מדובר בהמשך ישיר לירי שנמשך לאורך כל יום אתמול, שבו שוגרו למעלה מ-100 רקטות לעבר הצפון.

תגובת צה"ל והנחיות לציבור

בתגובה לירי הכבד, צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב בדרום לבנון ובעומק המדינה, תוך השמדת משגרים ומחסני אמצעי לחימה. גורם צבאי מסר למערכת "עניין מרכזי": "אנחנו פועלים בנחישות מול כל איום, בין אם מדובר בטילים ארוכי טווח מאיראן ובין אם בירי הרקטי מלבנון. השימוש בחימוש מפוצל נגד אוכלוסייה אזרחית הוא פשע מלחמה שייענה בעוצמה".

בפיקוד העורף מדגישים כי יש להמשיך ולהישמע להנחיות המצילות חיים. ביישובי הצפון הונחו התושבים לצמצם תנועה ולהישאר סמוך למרחבים מוגנים. בראשון לציון, העירייה מבקשת מהתושבים לא להתקרב לאזור הנפילה כדי לאפשר לצוותי ההנדסה להשלים את תיקון התשתיות.

