 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שלישי, 10 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

חיזבאללה טוען שפגע בחוות הלווינים באמצעותה מבצעת ישראל את מלחמת הסייבר שלה בעולם

Screenshot_20260309_220330_Google
רמי יצהר 9 במרץ 2026

חיזבאללה פרסם הודעה לפיה הצליח לפגוע בחוות לווינים של מערך הסייבר של צה"ל הממוקמת בעמק האלה 160 ק"מ מגבול לבנון.

הצהרה של ההתנגדות האסלאמית:‏

בתגובה לפשע הישראלי שהכה בעשרות ערים ויישובים בלבנון ובפרבר הדרומי של ביירות, פגעו לוחמי ההתנגדות האסלאמית בשעה 17:00 ביום שני 09/03/2026 בתחנת התקשורת הלוויינית של מחלקת התקשורת וההגנה הסייברית בצבא האויב הישראלי בעמק אילה במרכז פלסטין הכבושה, הנמצאת במרחק 160 קילומטרים מהגבול הלבנוני, בשרשרת של טילים.

בישראל לא נמסרו פרטים על הנזקים שנגרמו מהפגיעה המפתיעה שלא סוכלה.

היום העשירי למלחמה היה היום הגרוע עד כה. אחרי ששני חיילים נהרגו בדרום לבנון מטיל נ"ט של חיזבאללה בעת שכוח הנדדסי הגיע לחלץ טנק תקול בשטח, נהרגו דני פועלים באתר בנייה במרכז הארץ כשלא שהו בשטח מוגן. גיעות ונזקים היו לאורך כל הזירה הצפונית והחיים בישרטל ממשיכים להיות מדובשים לחלוטין.

נוהח ההחמרה במצב נשקל לצמצם עוד יותר את התנועה בנתב"ג במוכבלת עתה לשתי טיסות בדעה ולמאה נוסעים מקסימום בכל מטוס ממאיא. סגירת השמיים מהווה מכה קשה לישראלים ורבבות עדיים תקועים ולא יכולים לשוב לארץ.

פיקוד העורף לא דינה את ההנחיות והוחלט שמוסדות החינוך בישרטל ימשיגו להשאר סגורים לפחות עג לתחילת השבוע הבא.

עם זאת נמשכןת הנפצצות הכבדות באיראן מצד ישראל וארצות הברית. משמרות נמהפכה החוגגים את המלכת חמינאי ג'וניור טוענים שיחריפו את ההתרפות ומעתה ישגרו לישראל גם טילים עם ראשי נפץ ששח טונה אחת. לפי שעה מתקשה ישראל להתמודד ביעילות עם הראשים המתפצלים של הטילים האיראניים ההוכים ברגע יירוטם למטר דל צפפות הנושאות 20 קילו חומר נפץ כל אחד.

מושקעים מאמצי על להזמעש משגרים ומאגרי טילים ברחהי איראן אבל מתבררשסו מדימה קשה בעיקר נוכח הגיבוי המפתיע של חיזבאללה משטח לבנון.

בינתיים ממשיך חיזבאללה גם במלחמה הכלכלית ומחירי הנפט זינקו לכ-120 דולר לחבית כמעט כפול מהמחיר האגיל לפני המלחמה. הנשיא טראמפ אומר שמדובר בהתייקרות זמנית השווה את המאמץ הצבאי המושקע לחסל צבאית את משמרןת הצהפיכה. אלא שבשטח ניכרת תנופה איראנית מחודשת בעקבות בחירת היורש למנהיג העליון שחוסל.

עניין מרכזי

מבזקכסף זרחדשותביטחוןכלכלה

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה