אשפוז כפוי – המפגש בין עולם הנפש למערכת המשפט

עולם המשפט ומדעי הפסיכיאטריה מהווים את אחד התחומים הרגישים והמורכבים ביותר כיום. כאשר מדובר על פסיכיאטריה משפטית חשוב להבין שמדובר על תחום שהוא לא רק שילוב טכני בין הרפואה לחוק, אלא גישה ייחודית שדורשת מיומנות מקצועית יוצאת דופן וניסיון מעשי של שנים רבות. ניסיון שהצטבר מתוך התנהלות יומיומית בערכאות השיפוטיות ובוועדות המקצועיות. הטיפול בתיקים אלו מחייב הבנה עמוקה של נפש האדם לצד שליטה מלאה בסדרי הדין, כי החלטות על אשפוז כפוי בתחום זה משפיעות באופן ישיר על המטופלים עם השלכות על הציבור הרחב.

אשפוז כפוי – מהם ההיבטים המשפטיים?

באופן עקרוני ניתן לחלק את עולם הפסיכיאטריה המשפטית לשתי זרועות מרכזיות המובחנות זו מזו במקור הסמכות שלהן ובמטרתן. המסלול הפלילי והמסלול האזרחי. במסגרת ההליך הפלילי, נדרש בית המשפט לבחון את מצבו הנפשי של הנאשם כבר בשלבי המעצר הראשוניים.

בשלב זה נבדקת השאלה האם מקומו של האדם הוא במעצר רגיל מאחורי סורג ובריח, או שמא נדרש אשפוז בכפייה בבית חולים פסיכיאטרי מכוח צו שיפוטי. אשפוזים אלו מתבצעים במרכזים רפואיים ייעודיים הפרוסים ברחבי הארץ, ביניהם המרכזים הרפואיים אברבאנל, גהה, שלוותה, שער מנשה, איתנים ובאר שבע המוסמכים לקלוט נאשמים תחת צווי בית משפט.

איך יודעים אם קיימת אי כשירות מהותית?

ככל שההליך הפלילי מתקדם אל עבר המשפט העיקרי, עולה שאלת הכשירות המשפטית והגנת אי השפיות. כאן יש להבחין בין שני מושגי יסוד שהם אי כשירות מהותית ואי כשירות דיונית. אי כשירות מהותית מתייחסת למועד ביצוע העבירה עצמה. אם נקבע כי הנאשם היה במצב פסיכוטי עקב מחלת נפש שפגעה ביכולתו להבין את מעשיו וקיים קשר סיבתי בין המחלה לעבירה, הרי שלא ניתן להרשיעו וההליכים יופסקו לטובת אשפוז כפוי על פי חוק. לעומת זאת, אי כשירות דיונית עוסקת במצבו של הנאשם בזמן ניהול המשפט. אם הנאשם אינו מסוגל לתקשר עם עורך דינו או להבין את מהות ההליכים נגדו כיום, המשפט יושהה עד לשיפור במצבו.

איך זה עובד – הליך האשפוז האזרחי

במקביל למסלול הפלילי, קיים מסלול האשפוז האזרחי המופעל מכוח הוראת אשפוז. הליך זה מתרחש כאשר המטופל סובל ממחלת נפש שפוגמת בבוחן המציאות שלו וגורמת לו להוות סיכון פיזי מיידי לעצמו או לסביבתו. בניגוד להליך הפלילי שמתנהל בבית המשפט, ההליך האזרחי נמצא בראשיתו תחת סמכות הפסיכיאטר המחוזי ובהמשכו תחת הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית. בתי המשפט מעורבים במסלול זה רק במקרים של ערעור על החלטות הוועדה. הדומה בין המסלולים הוא הזכות המוקנית למאושפז ולבני משפחתו לייצוג משפטי הולם. לייצוג זה חשיבות גבוהה שכן דיונים תקופתיים בפני הוועדה הפסיכיאטרית יכולים להוביל להקלה בתנאי האשפוז, למתן חופשות, או למעבר לטיפול מרפאתי בקהילה ככל שחלה נסיגה ברמת המסוכנות של המטופל.