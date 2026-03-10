טראמפ מתחיל להבין שהמלחמה הזו נמרחת לו מעבר לדרוש בעיקר בגלל נתניהו

ישראל הופתעה וארצות הברית מאוכזבת ומתלבטת. המידע שמוזרם לטראמפ איננו מעודד בוודאי לא ברמה הכלכלית. זו בעיה הואיל ולכל ברור שהצד הכספי, כלכלי, פוליטי ואסטרטגי הוא המעניין את מלך העולם יותר מכל דבר אחר. לכן ברור שנתניהו הוא שנענע את הנשיא ללכת לסיבוב נוסף בתקווה שהצלחת מלחמת 12 הימים "תהיה כסף קטן לעומת הסיבוב הזה*. הנשיא השתכנע ביצע מהלך הטעייה מתוחכם בכאילו שיחות עם האיראנים בז'נבה כשבפועל הוא הכניס את חמינאי לשאננות יתר שעליה שילם בחייו עם עשרות מבכירי שלטונו האבסולוטי.

מכת הפתיחה היתה מהממת ונכנסה להיסטוריה כמהלומת הונאה מדהימה. גם השבוע הראשון היה מוצלח מאוד צבאית. אבל משם והלאה המצב רק הסתבך. במקום לסגור עניין ולסיים את הסבב הזה כמו גדול עכשיו נכנסה המלחמה למה שגורם ביטחוני אומר היום לרונן ברגמן בידיעות לשלב של "דשדוש".

ברגמן מכנה את בן שיחו "גורם בטחוני הבקיא בתיאום עם ארצות הברית" ומה שמסתמן כרגע הוא לפי הגורם:

"כשרק איש אחד יחליט עבור כולם אם ומתי לעצור ולהכריז ניצחון ובאלו תנאים, הופכת אחרי המכה הראשונה, מוצלחת ככל שתהיה – לדשדוש". ועם הדשדוש מתגלים גם הקשיים: "לא כל מה שצה"ל עושה באיראן הוא הצלחה מסחררת. יש גם קשיים ואי הצלחות, תקיפות שנכשלות, אתגרים שמקשים על יכולת ההגנה שלנו ועוד.

נתניהו רוצה להמשיל ולמשוך כי השיטה הזו אפשרה לו לשריין את כסאו ולהגיע עד הלום עם סיכוי מצוין לסיים קדנציה שלמה אחרי המחדל החמור ביותר בתולדות המדינה.

נתניהו מגייס את הרמטכ"ל זמיר בהבעת נכונות להמשיך במלחמה, אבל בשטח היו הפתעות: הראשונה והעיקרית היא ההתנגדות החריפה של חיזבאללה ובעיקר היכולות הטילית של הארגון. מסתבר כרגיל, כי עריפת ראשי גנרלים היא הדבר האחרון שמניב תוצאה צבאית מהירה ומכרעת ולעיתים התוצאה היא דווקא הפוכה בוודאי כשמדובר בארגון שיעי.

גם איראן הפתיעה. ההתאוששות המהירה, המלחמה הכלכלית המואצת שיצאה לדרך דווקא כשהיכולות הצבאיות הושמדו בים, באוויר ובהנגארים הפתיעו. לשיעים יכולת שרידות בלתי רגילה והם מוכיחים זאת. הם מסרבים למשא ומתן, תוקפים את מדינות המפרץ ומגיעים עד טורקיה וקפריסין ללא היסוס ומשגרים מיליוני ישראלים למקלטים בכל עת בכל מקום ומבלי שנראה שמישהו יכול לעצור אותם.

זה היה ברור שבשלב כלשהו יצוצו חילוקי הדעות. האמריקני עצבני על ישראל בשל תקיפת מאגרי הנפט ועניינים נוספים וכרגע לא ברור לאן זה הולך.

הלילה – לראשונה – התחיל טראמפ לטפטף מסרים על סיום המערכה אבל לך תדע מתי זה יקרה. מה שברור הוא שהלחצים על טראמפ גוברים. מה שכן – הנשיא לא יאפשר לביבי להתמזמז עם סיום המבצע לפי הגחמות והאינטרסים הפוליטיים האישיים שלו בעיקר כשזה מתנגש עם האינטרס העולמי לסיים את הפרק הזה בהיסטוריה.

עניין מרכזי

חדשות וסקופים מאז 1999