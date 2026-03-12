 דילוג לתוכן
יום חמישי, 12 במרץ 2026
חיסלנו, הפצצנו, סיכלנו, הרסנו – בפועל המצב רק מחמיר

Screenshot_20260312_133506_WhatsApp
מערכת "עניין מרכזי" 12 במרץ 2026

צה"ל חיסל מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

צה"ל תקף מוקדם יותר השבוע, וחיסל את המחבל אבו ד'ר מחמדי, מפקד מטעם משמרות המהפכה שפעל ביחידת הטילים של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

מחמדי היווה גורם מרכזי בתיאום הצבאי בין ארגון הטרור חיזבאללה למשטר הטרור האיראני, תוך שהיה גורם מקשר ומתווך בין חיזבאללה לבכירים איראניים.

כמו כן, מחמדי היה גורם מרכזי בבניין הכוח הצבאי של ארגון הטרור חיזבאללה בתחום הטילאות, ופעל לשיקומו לאחר מבצע "חיצי הצפון".

נוסף על כך, מחמדי היה מוקד ידע בעל השפעה בנושא אמצעי הלחימה האסטרטגיים של ארגון הטרור חיזבאללה, תוך שהוביל את תהליכי זרוע הטילאות בארגון והכווין שיגורי טילים לעבר מדינת ישראל במסגרת מבצע "חיצי הצפון" ומבצע "שאגת הארי".

עניין מרכזי

מערכת "עניין מרכזי"

