הושמד מכון מחקר ומפעל המשמש את ההגנה האווירית האיראנית

דובר צה"ל:

*במטס תקיפה נרחב בטהרן: צה"ל השמיד אתר מרכזי ששימש לחקר החלל ומפעל ייצור מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני*

צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.

חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, תקף אמש (ו׳) עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

במסגרת התקיפות, צה"ל השמיד את המרכז הראשי לחקר תחום החלל של ארגון החלל האיראני השייך לכוחות המשטר.

במרכז היו מעבדות אסטרטגיות ששימשו למחקר ופיתוח לווינים צבאיים לתכליות שונות, בהם מעקב, הפללה והכוונת אש לעבר מטרות ברחבי המזרח התיכון.

כמו כן, צה"ל תקף מספר אתרים ששימשו את משטר הטרור האיראני לייצור מערכות הגנה אוויריות. במסגרת כך, הותקף מפעל מרכזי לייצור מערכות הגנה אוויריות של המשטר.

תקיפתו מעכבת את יכולת שיקום מערך ההגנה האווירית של משטר הטרור האיראני.

התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו.

