עוד חיסול ועוד חיסול והאיראנים בשלהם

האיראנים ממשיכים לשגר טילים וכתב"מים, מספר הפגיעות מצוי בעליה מתמדת והפיזור הוא בכל הארץ מהצפון ועד אילת. הנזקים גדולים, אי השקט והביטחון האישי בצניחה אך למרבה המזל אין קורבנות.

היום הודיעה איראן שהיא מסרבת להכנס למו"מ לסיום המלחמה והפסקת אש ללא הפסקה חד צדדית של האש בידי ארה"ב וישראל. מזכיר את הסיסמא הישראלית המוכרת "שקט ייענה בשקט".

אבל ישראל ממשיכה בשלה מול האיראנים בעוד שבזירה הצפונית כפה הנשיא טראמפ על נתניהו כניסה למו"מ עם ממשלת לבנון במטרה להגיע להסדרה שתמנע כיבוש שטחים בלבנון בידי צה"ל והפסקת המלחמה בזירה הצפונית.

בינתיים מוסר דובר צה"ל:

*בתקיפה מדויקת בטהרן: צה"ל חיסל את בכירי אגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳"*

חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף אתמול באופן ממוקד בטהרן וחיסל את עבדאללה ג'לאלי-נסב ואמיר שריעת, בכירים באגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳" הכפופה ישירות למנהיג משטר הטרור האיראני.

לאחר חיסולו של מפקד אגף המודיעין צאלח אסדי במהלומת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", ג'לאלי ושריעת מונו כממלאי מקום בפועל. השניים היו מפקדים מודיעיניים בכירים והיו דמויות מפתח בקהילת המודיעין האיראנית.

כמו כן, השניים היו מקורבים לצמרת משטר הטרור האיראני.

תחום המודיעין במפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳" אחראי על ניתוח מודיעין. מידע זה מוצג לבכירי מערכת הביטחון של המשטר בהערכות מצב תכופות שעל בסיסן מתנהלת הלחימה נגד מדינת ישראל.

חיסולם מתווסף לעשרות מפקדים בכירים של משטר הטרור שחוסלו לאורך המבצע, ומהווה פגיעה קשה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה של המשטר וביכולתו לנהל את הלחימה באופן מתואם.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד מפקדי משטר הטרור האיראני.

עניין מרכזי