ממזרות בישראל מי באמת מוגדר ממזר ומהי המשמעות המשפטית?

על פי ההלכה היהודית, ממזר הוא ילד שנולד כתוצאה מגילוי עריות חמור. ההשלכות של הכרזה על ילד כממזר בישראל, הן כבדות משקל, ורלוונטיות גם לימינו אנו. כאשר ילד שהוכרז כממזר, לא יוכל להינשא בישראל, וכך גם צאצאיו, במשך דורות רבים.

איזה ילד נחשב ממזר? האם ילד מחוץ לנישואין יוגדר ממזר? האם ילד בפונדקאות יוגדר ממזר? מי לא מוגדר ממזר? והאם ממזר יוכל לשאת ממזרת לאישה? ערכנו לפניכם מדריך משפטי מקצועי, עם התשובות לשאלות החשובות ביותר, הנוגעות לדיני הממזרות בישראל.

איזה ילד נחשב ממזר?

על פי ההלכה היהודית, ממזר הוא ילד הבא מאחת מכל אחת מהעריות, חוץ מהבא מהנידה (אישה שקיבלה דם וסת, ולא טבלה כדין), שלמרות הפגם בכך, הוא אינו ממזר.

מהניסיון המצטבר שלנו בהתמודדות עם סוגיות של ממזרות, עולה כי הפער בין החשש הציבורי הרחב לבין ההגדרה ההלכתית בפועל הוא משמעותי. במקרים רבים, עצם העלאת השאלה בדבר ממזרות יוצרת חרדה עמוקה, אף שבבחינה משפטית והלכתית מדוקדקת מתברר כי אין עילה ממשית להחלת ההגדרה הקשה.

המשמעות היא שילד יחשב לממזר במקרים בהם:

הילד נולד כתוצאה מניאוף – כלומר ילד שנולד לאישה נשואה, מאב שאינו בעלה. הילד נולד כתוצאה מגילוי עריות – כלומר ילד שנולד כתוצאה מיחסי מין אסורים בין קרובי משפחה, כגון אב ובת, אח ואחות, בעל וחמות וכו'.

מי לא מוגדר ממזר?

יהודייה שנישאה לגבר יהודי, ויש ספק לגבי זהות האב – ילד שאמו הייתה נשואה ואין ודאות לגבי זהות אביו, למשל כאשר האישה בגדה ולא ברור אם האב הוא הבעל או המאהב, ככלל לא יחשב ממזר. הכלל הנהוג על פי ההלכה במקרה זה, הוא "רוב בעילות אחר הבעל", כלומר נקודת המוצא היא שהאב הביולוגי של הילד, הוא בעלה של האישה, ושהילד אינו ממזר.

יהודייה שקיימה יחסי מין כשהייתה נידה – ילד שנולד לאישה שלא טבלה כדת וכדין, לא מוגדר ממזר.

יהודייה רווקה – ילד שנולד לרווקה שילדה מחוץ לנישואין, לא מוגדר ממזר.

יהודייה גרושה – ילד שנולד לגרושה שילדה מחוץ לנישואין, לא מוגדר ממזר. אם הילד נולד תוך פחות מ-300 ימים מאז הגירושין, הוא יחשב בנו של הגרוש. במקרה שהילד נולד מאב אחר במהלך 300 הימים, הוא עשוי להיות מוכרז כממזר.

יהודייה אלמנה – ילד שנולד לאלמנה שילדה מחוץ לנישואין, לא מוגדר ממזר. אם הילד נולד תוך פחות מ-300 ימים מאז הפטירה, הוא יחשב בנו של המנוח. במקרה שהילד נולד מאב אחר במהלך 300 הימים, הוא עשוי להיות מוכרז כממזר.

יהודייה שילדה לאב לא יהודי – הילד לא יהיה ממזר, גם אם האישה נשואה ליהודי ובגדה עם הגבר הלא יהודי.

יהודייה שנישאה לגבר לא יהודי, וילדה לגבר שאינו בעלה – הילד שיוולד כתוצאה מהבגידה, לא יהיה ממזר.

אישה לא יהודייה – הילד שיוולד לה אינו יהודי ולפיכך אינו ממזר. אם הילד יתגייר, הוא לא יהיה ממזר.

האם ילד מחוץ לנישואין נחשב ממזר?

בניגוד למקובל לחשוב, לא כל ילד שנולד מחוץ לנישואין נחשב ממזר. רק ילד שנולד מחוץ לנישואין לגבר יהודי שאינו בעלה של האישה, בתקופה שהאישה הייתה נשואה ליהודי, או במשך 300 ימים לאחר הגירושין או פטירת הבעל, יחשב ממזר.

בפרקטיקה, בתי הדין נוקטים זהירות יתרה בבחינת שאלות של ממזרות, תוך ניסיון להימנע ככל האפשר מקביעה חד משמעית. גישה זו נובעת מההשלכות ארוכות הטווח של ההכרזה, ולא פעם מתורגמת לפרשנות מצמצמת של הדין ההלכתי והראיות המובאות בפני הערכאה.

האם ילד בפונדקאות נחשב ממזר?

ילד שנולד בפונדקאות, כלומר באמצעות הפרייה חוץ גופית, לא יחשב ממזר. אמנם ישנה מחלוקת בהלכה לגבי פונדקאית שהיא אישה נשואה, יחד עם זאת, כיום הגישה הרווחת, היא כדעת הרב עובדיה יוסף. על פי גישתו, ילד יכול להיות ממזר רק במקרים בהם יש ביאת איסור, כלומר קיום יחסי מין שנאסרו. מכיוון שבהפריה חוץ גופית לא מתקיימים יחסי מין, אין חשש ממזרות.

כמו כן, בסוף שנת 2016 קבע פסק דין של בית הדין הרבני הגדול בירושלים, שאין חשש ממזרות במקרה בו האישה הרתה מהפריה חוץ גופית.

האם ממזר יכול להתחתן עם ממזר?

ככלל ממזר יכול להתנשא לממזרת או לגיורת. בפועל, חשוב לעשות הבחנה בין ממזר ודאי, שנקבע שהוא בוודאות ממזר, לבין ספק ממזר, שהקביעה אינה ודאית לגבי ממזרותו.

על פי ההלכה היהודית, ממזר יכול להינשא לממזרת, אך ורק כששני בני הזוג ממזרים ודאיים. מצב זה הוא נדיר ביותר, בין היתר בשל הקושי לפסוק שאדם הוא ממזר ודאי.

לעומת זאת, כאשר אדם הוא ספק ממזר הוא אינו יכול להינשא לממזרת ודאית, שכן יתכן והוא אינו ממזר. בנוסף, ספק ממזר אינו יכול להינשא גם לספק ממזרת, שכן יתכן ואחד מהם ממזר והשני לא. כמו כן, ספק ממזר גם אינו יכול להינשא ליהודייה שאינה ממזרת, שכן יתכן והוא כן ממזר. המשמעות היא שבפועל, ספק ממזר יכול להינשא רק לגיורת.

צמצום כמות הממזרים

בשורה התחתונה, להגדרה של אדם כממזר השלכות קשות והוא וצאצאיו מנועים מלהינשא בישראל, ולכן ישנה מטרה לצמצם את כמות הממזרים בעם ישראל, ולא להרבות. לפיכך גם, ההגדרה של ממזר ביהדות היא הגדרה מצומצמת ביותר, הכוללת רק מקרים של ילד שנולד כתוצאה מגילוי עריות חמור: יחסי מין בין אישה נשואה לגבר שאינו בעלה, ויחסי מין בין קרובי משפחה שנאסרו.

