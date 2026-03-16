אל תקנו ברייטקס לפני שקראתם את זה: ההבדלים הקריטיים בין הדגמים האמריקאים לאירופאים

מותג ברייטקס נחשב לאחד השמות המובילים בעולם בתחום כיסאות הבטיחות לרכב, אך לא כל דגם של ברייטקס מתאים בהכרח לשוק הישראלי. מאחורי כל כיסא עומד תקן שונה, שיטת התקנה אחרת ותפיסת בטיחות ייחודית, ולכן חשוב להבין היטב מה ההבדל בין דגמים אמריקאים לדגמים אירופאים לפני שמקבלים החלטת רכישה.

הבחירה בין דגם אמריקאי לדגם אירופאי משפיעה לא רק על רמת הבטיחות, אלא גם על התאמה לרכב, לנוחות היומיומית וליכולת השימוש לאורך שנים. בישראל נמכרים לעיתים במקביל דגמים משני האזורים, חלקם ביבוא רשמי וחלקם ביבוא אישי, ולכן כדאי להכיר את התמונה המלאה לפני שמכניסים כיסא חדש לרכב.

תקנים אמריקאים מול אירופאים: FMVSS 213 לעומת ECE R44/R129

ההבדל הבסיסי ביותר בין כיסאות ברייטקס אמריקאים לאירופאים הוא התקן שעל פיו הם נבדקו ואושרו. הכיסאות האמריקאים עומדים בדרך כלל בתקן FMVSS 213, בעוד שהדגמים האירופאים מאושרים לרוב לפי ECE R44 או התקן המתקדם יותר R129 (i-Size). כל תקן שם דגש על פרמטרים מעט שונים בבטיחות.

בתקן האמריקאי, הדגש המרכזי הוא על מבחני ריסוק חזיתיים ושימוש במערכת העיגון LATCH, כאשר התקנה נכונה באמצעות חגורת בטיחות או מערכת העיגון נחשבת קריטית. התקן האירופי, ובעיקר R129, משלב גם דרישות מחמירות יותר בתחום ההגנה מפני פגיעות צד, הגבלת כוחות על הצוואר והמלצה להושבת ילדים נגד כיוון הנסיעה עד גיל מתקדם יותר.

מדינות באירופה מחייבות יותר ויותר שימוש בדגמי i-Size, המתאימים גם למבנה מושבי הרכב באיחוד האירופי. בישראל, המאמצת את התקנים האירופאים, יש משמעות מעשית לשאלה האם הכיסא נושא תקן ECE תקף, במיוחד כאשר מדובר בביטוח, בדיקות רישוי ובטיחות יומיומית.

שיטות התקנה וחיבור לרכב: LATCH מול ISOFIX

אחד ההבדלים הבולטים בשטח בין דגמי ברייטקס אמריקאים ואירופאים הוא שיטת ההתקנה. בדגמים האמריקאים נעשה שימוש במערכת LATCH – עיגון תחתון וחגורת עיגון עליונה (Tether) – שפותחה עבור השוק בצפון אמריקה. בדגמים האירופאים הדגש הוא על התקנת ISOFIX, לעיתים בשילוב רגל תמיכה או חיבור עליון אחר.

ברכבים רבים בישראל קיימים חיבורי ISOFIX, אך לא תמיד קיימת התאמה מלאה למערכת LATCH האמריקאית, במיוחד מבחינת מיקום נקודות העיגון, מגבלות משקל והנחיות היצרן. דגם אמריקאי עלול לדרוש שימוש שונה בחגורות הבטיחות, ולעיתים להתקין אותו באופן שאינו מנצל את מלוא יכולות הבטיחות שהכיסא תוכנן להן.

בדגמי ברייטקס האירופאים ההתקנה מותאמת מראש למבנה המושבים ברכבים אירופאים וישראלים, עם סימון ברור לנקודות ISOFIX והנחיות התואמות את התקן המקומי. עבור מי שמחפש התקנה אינטואיטיבית יותר, הדגמים האירופאים מספקים לרוב חוויה פשוטה יותר, במיוחד למי שאינו מתקין כיסאות באופן תדיר.

כדי לבחור נכון, מומלץ לעיין במפרט הרכב ולוודא התאמה בין סוג החיבור בכיסא לבין החיבורים הקיימים בפועל. מי שמעדיף להישאר במסגרת התקנים וההנחיות המקומיות, ימצא יתרון ברור לדגמים האירופאים.

הבדלים בעיצוב, הגנות צד ונוחות יומיומית

מעבר לתקן ולחיבור לרכב, ישנם הבדלים של ממש בעיצוב ובאופן שבו ברייטקס מיישמת את הגנות הצד בדגמים האמריקאים לעומת האירופאים. בשוק האמריקאי נפוצים יותר כיסאות All-in-One או Convertible, המיועדים לשימוש ממושך מאוד – החל מתינוק קטן נגד כיוון הנסיעה ועד שלב בוסטר. באירופה, החלוקה בין שלבי הגיל והמשקל ברורה יותר, ודגמים רבים מתמקדים בטווח גילאים מצומצם לקבלת ביצועי בטיחות אופטימליים.

במבחני ריסוק עצמאיים שנערכים באירופה, מושם דגש חזק על הגנת ראש וצוואר, ולכן דגמים אירופאים רבים של ברייטקס כוללים אזורי ספיגה מודגשים בצדי הכיסא, משענות ראש מתכווננות ועדכונים תכופים בהתאם לדרישות התקן. הדגמים האמריקאים, מנגד, לעיתים מרופדים יותר ומציעים נוחות ישיבה גבוהה מאוד, אך לא תמיד מותאמים באופן מושלם למבנה המושבים ברכב אירופי או ישראלי.

גם נושא הריפוד, פירוק הכיסוי לכביסה ואוורור החומרים משתנה בין השווקים. בשוק האירופי קיימת מודעות גבוהה לאקלים חם ולנסיעות עירוניות קצרות, ולכן חלק מהדגמים מותאמים יותר למזג האוויר בישראל. בשוק האמריקאי ניתן למצוא כיסאות מסיביים יותר, המתוכננים לעיתים לנסיעות ארוכות בכבישים בין-עירוניים.

מי שמחפש כסא בטיחות ברייטקס במחיר משתלם צריך לקחת בחשבון לא רק את המחיר, אלא גם את האקלים, אופי הנסיעות והרכב המשפחתי, כדי לוודא שהדגם שנבחר מתאים באמת לשימוש היומיומי בישראל.

תאימות לרכבים בישראל ושיקולי יבוא

רוב הרכבים הנמכרים בישראל מבוססים על תקינה אירופאית, ולכן הם מותאמים בראש ובראשונה לכיסאות בטיחות מאושרי ECE. המשמעות היא שרוחב המושבים, זווית המשענת, מיקום חגורות הבטיחות והחיבורים הקבועים תוכננו מתוך הנחה שהכיסא יהיה אירופאי. דגם אמריקאי של ברייטקס עלול להיות רחב או גבוה יותר, ולפעמים מקשה על התקנת כמה כיסאות במקביל בשורת המושבים האחורית.

בנוסף, יש לשים לב להיבטי הביטוח והאחריות. דגמים המיובאים רשמית לרוב כוללים אחריות מותאמת לשוק המקומי, הוראות שימוש בעברית ותמיכה טכנית במקרה של תקלה או תאונה. דגמים שמגיעים ביבוא אישי עשויים להיות זולים יותר בנקודת הרכישה, אך ללא גיבוי מלא במקרה של בעיה, ולעיתים גם ללא התאמה מלאה להנחיות משרד התחבורה.

ברכישת כיסא בטיחות חשוב לוודא שהכיסא נושא תו תקן מוכר ורלוונטי לישראל, ושקיימת אפשרות התקנה מקצועית או לפחות הדגמה מפורטת. התאמה נכונה לרכב, לגיל הילד ולמצב השימוש בפועל (למשל כמה ילדים נוסעים במקביל) חשובה לא פחות מהמותג או הדגם הספציפי.

משקל, גיל ומעבר בין שלבים – מה שונה בגישה האמריקאית והאירופאית

הגישה האמריקאית מאפשרת לעיתים טווחי משקל רחבים יותר לכל כיסא, במיוחד בדגמים המשלבים כמה שלבים במוצר אחד. כך, ניתן למצוא כיסאות ברייטקס אמריקאים המיועדים מלידה ועד שלב בוסטר, עם המלצות שונות לגבי משקל וגובה בכל שלב. הגישה האירופאית, לעומת זאת, מעודדת מעבר מסודר בין קבוצות משקל וגובה – מכיסא לתינוקות נגד כיוון הנסיעה, דרך כיסא משולב, ועד בוסטר עצמאי.

הדגמים האירופאים החדשים במסגרת תקן R129 מתייחסים יותר לגובה הילד ופחות רק למשקל, במטרה להבטיח הגנה טובה יותר על הראש והצוואר. דגמים אמריקאים רבים מאפשרים ישיבה נגד כיוון הנסיעה עד משקל גבוה, אך בישראל יש לוודא שההנחיות של היצרן ושל התקן המקומי אינן סותרות, במיוחד כאשר מדובר בהסעת תינוק באוטו לאורך זמן.

בבחירה בין דגם אמריקאי לאירופאי חשוב לבחון לא רק את טווח המשקל המוצהר, אלא גם את התצורה בפועל: האם מדובר בכיסא ייעודי לתינוק, בוסטר משולב, או פתרון רב-שלבי. כאשר מתכננים את סל הקניות של מוצרי תינוקות – כולל טיולון, עגלה, עגלת תינוק ואביזרים נוספים – יש יתרון לחשיבה קדימה על רצף השלבים שהילד יעבור ברכב.

איך לבחור נכון בין דגם אמריקאי לדגם אירופאי של ברייטקס

בעת בחירת כיסא בטיחות של ברייטקס לשימוש בישראל מומלץ להתחיל מהתקן: בדיקה האם מדובר בדגם מאושר ECE R44 או R129, או בדגם אמריקאי המאושר FMVSS בלבד. לאחר מכן יש לבחון את סוג החיבור לרכב (ISOFIX לעומת LATCH), את מיקום נקודות העיגון ברכב, ואת האפשרות להתקין את הכיסא בצורה יציבה ללא מאמץ מיוחד.

כדאי לבדוק גם את רוחב הכיסא והאם ניתן לשלבו עם כיסאות נוספים בשורה האחורית, את קלות כוונון הרצועות ומשענת הראש, ואת האפשרות להוציא את הריפוד לכביסה. באקלים הישראלי יש ערך משמעותי לחומרים נושמים ולריפוד שאינו מתחמם במהירות, במיוחד עבור תינוק, תינוקת או ילדים צעירים הרגישים יותר לחום.

לצד זאת חשוב לשים לב להנחיות היצרן לגבי משקל וגובה בכל שלב, במיוחד כאשר מתכננים להשתמש בכיסא לאורך שנים רבות, עד שלב בוסטר עצמאי. התאמה נכונה בין גיל הילד, משקלו, אופי הנסיעות והרכב המשפחתי תסייע להפיק את המקסימום מההשקעה בכיסא בטיחות ולשמור על רמת בטיחות גבוהה בכל נסיעה.