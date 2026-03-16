יום שני, 16 במרץ 2026
שר האיומים חושף את המועמד הבכיר הבא לחיסול

Screenshot_20260316_144410_Chrome
רמי יצהר 16 במרץ 2026

שר הביטחון ישראל כ"ץ קובע היום פומבית את המועמד הבכיר הבא לחיסול באופן צפוי למדי. לזכותו של שר האיומים ייאמר שבדרך כלל מצליחים כוחות הביטחון לממש את היום במוקדםאו במאוחר כשבדרך כלל עולים איתו כל הדרך לגיהנום הני מדפחה, מקורבים ובכירים שהיו במקרה בסביבתו כשהטיל הקטלני פוגש את היעד.

השר כץ אמר אמר בין היתר: "מאות אלפי תושבי דרום לבנון השיעים שהתפנו ומתפנים מבתיהם מדרום לבנון וביירות – לא יחזרו לבתיהם דרומית למרחב הליטני עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון".

תהיתם מי זה? הנה זה מגיע: "נעים קאסם, שמתרברב ואומר לצה"ל 'תפאדל תבואו', מסתתר מתחת לאדמה והופך למעלה ממיליון שיעים מבני עדתו לפליטים בארצם. אכן יורש ראוי לקודמו ולקודם קודמו ולמי שיבוא אחריו.

"רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול ולהרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול בלבנון – כדי למנוע איומים ואת חזרת החיזבאללה למקום, בדיוק כפי שהדבר נעשה מול החמאס בעזה באזורי רפיח, בית חאנון ושטחים נרחבים שסוכלו, וכפי שנעשה כיום מול מנהרות הטרור בעזה.*

"החיזבאללה ישלם מחירים כבדים על תוקפנותו ופעילותו בציר האיראני להשמדת ישראל. הרוצים להשמיד הושמדו ויושמדו. אם נעים קאסם כל כך מתגעגע לנסראללה וחמינאי – הוא יוכל לפגוש אותם בקרוב במעמקי הגיהינום יחד עם כל מסוכלי ציר הרשע. אנחנו הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך גם בדיוק נעשה".

צילום: דוברות משרד הביטחון.

מצ"ב לשימושכם לינק לדברי שר הביטחון. צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון:

מצ"ב לשימושכם ויזואליה. צילום: נטע דבח, משרד הביטחון:

*מצ"ב לשימושכם תמונות. צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון.*

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

