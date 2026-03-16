שר האיומים חושף את המועמד הבכיר הבא לחיסול

שר הביטחון ישראל כ"ץ קובע היום פומבית את המועמד הבכיר הבא לחיסול באופן צפוי למדי. לזכותו של שר האיומים ייאמר שבדרך כלל מצליחים כוחות הביטחון לממש את היום במוקדםאו במאוחר כשבדרך כלל עולים איתו כל הדרך לגיהנום הני מדפחה, מקורבים ובכירים שהיו במקרה בסביבתו כשהטיל הקטלני פוגש את היעד.

השר כץ אמר אמר בין היתר: "מאות אלפי תושבי דרום לבנון השיעים שהתפנו ומתפנים מבתיהם מדרום לבנון וביירות – לא יחזרו לבתיהם דרומית למרחב הליטני עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון".

תהיתם מי זה? הנה זה מגיע: "נעים קאסם, שמתרברב ואומר לצה"ל 'תפאדל תבואו', מסתתר מתחת לאדמה והופך למעלה ממיליון שיעים מבני עדתו לפליטים בארצם. אכן יורש ראוי לקודמו ולקודם קודמו ולמי שיבוא אחריו.

"רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול ולהרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול בלבנון – כדי למנוע איומים ואת חזרת החיזבאללה למקום, בדיוק כפי שהדבר נעשה מול החמאס בעזה באזורי רפיח, בית חאנון ושטחים נרחבים שסוכלו, וכפי שנעשה כיום מול מנהרות הטרור בעזה.*

"החיזבאללה ישלם מחירים כבדים על תוקפנותו ופעילותו בציר האיראני להשמדת ישראל. הרוצים להשמיד הושמדו ויושמדו. אם נעים קאסם כל כך מתגעגע לנסראללה וחמינאי – הוא יוכל לפגוש אותם בקרוב במעמקי הגיהינום יחד עם כל מסוכלי ציר הרשע. אנחנו הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך גם בדיוק נעשה".

