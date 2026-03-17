גירושין בישראל: מה ההבדל בין בית הדין הרבני לבית המשפט למשפחה

בשנת 2024 התגרשו במדינת ישראל למעלה מ- 11,500 זוגות, אמנם הליך הגירושין עצמו מתנהל בבית הדין הרבני אך ההבחנה בין שתי הערכאות המרכזיות בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה משפיעה על באופן ישיר ועקיף על הליך הגירושין כולו. רבים מגיעים לתהליך כשהם לא מכירים את גבולות הסמכות של כל ערכאה ואת ההשלכות האפשריות על רכוש, מזונות, משמורת וסוגיות נוספות. חשוב להסביר את העקרונות באופן פשוט וברור כדי לאפשר קבלת החלטות מושכלות כבר בתחילת הדרך.

אחת הסוגיות שמבלבלות בני זוג בתחילת הליך הגירושין היא עצם ההבחנה בין הערכאות. לא מעט מקרים מגיעים לאחר שכבר נפתח הליך, ורק אז מתברר שלבחירה בערכאה שבה מתנהל התיק עשויות להיות השלכות משמעותיות על המשך ההליך ועל האופן שבו יידונו הסוגיות המרכזיות שבמחלוקת.

החלוקה הבסיסית של הסמכויות

המסגרת המשפטית נשענת על שני מקורות עיקריים, הראשון, חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953, אשר קובע כי ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל יתבררו בבתי הדין הרבניים על פי דין תורה, והשני, חוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995 המעניק לבית המשפט סמכות לדון בכל ענייני המשפחה שאינם נישואין וגירושין עצמם.

סמכות ייחודית של בית הדין הרבני

הסמכות העיקרית של בית הדין הרבני היא נישואין וגירושין. רק הוא יכול לקבוע אם בני זוג יהודים יתגרשו בפועל ולהוציא פסק דין לגירושין. סמכות זו לא ניתנת להתניה או שינוי. מעבר לכך, לבית הדין הרבני יש סמכות לדון בעניינים נלווים כמו רכוש, מזונות ומשמורת, אך סמכות זו אינה ייחודית ותלויה במועד הגשת התביעה ובשאלה מי מהצדדים הקדים להגיש.

סמכות מקבילה של בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה דן בכל העניינים האזרחיים של פירוק התא המשפחתי: רכוש, משמורת, זמני שהות, מזונות ילדים, מזונות אישה במקרים מסוימים, הסדרי ראייה, צווי הגנה ותביעות נזיקין בין בני זוג. הוא פועל לפי חוקים אזרחיים כמו חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981.

מרוץ הסמכויות

אחת התופעות המיוחדות למערכת הישראלית היא "מרוץ הסמכויות". מאחר ששתי הערכאות יכולות לדון בענייני רכוש ומשמורת ילדים, הערכאה שאליה מוגשת תביעה ראשונה מקבלת לעתים עדיפות. לכן צד שמעוניין בערכאה מסוימת ממהר להגיש תביעה כדי לקנות סמכות.

בית הדין הרבני יוכל לדון בעניינים נלווים רק אם הם "כנים וכרוכים" לתביעת הגירושין, כלומר הוגשו בזמן ובאופן המראה שיש כוונה אמיתית לברר אותם. בית המשפט, לעומת זאת, אינו תלוי בתנאי כריכה, וניתן להגיש אליו תביעה בכל שלב כל עוד בית הדין לא קנה סמכות קודם.

הבנה מוקדמת של מושג "מרוץ הסמכויות" והמשמעות המעשית שלו יכולה להיות גורם חשוב בקבלת החלטות כבר בתחילת הדרך.

גישות שונות של הערכאות

גישה מהותית בדיני משמורת

בבית המשפט לענייני משפחה ניכרת בשנים האחרונות מגמה של שוויון הורי. נקודת המוצא היא שהילד זקוק לקשר משמעותי עם שני הוריו, והנטייה היא לבחון חלוקת זמני שהות מאוזנת ככל האפשר.

בית הדין הרבני שוקל גם הוא את טובת הילד כעיקרון עליון, אך לעתים נוטה לשימור מסגרות מוכרות ויציבות, בעיקר בגילאים צעירים. אין כלל אחיד, אך לעתים ניתן להבחין בגישה שמרנית יותר.

הבדלים בגישה לרכוש

חוק יחסי ממון קובע את מנגנון איזון המשאבים לפי עיקרון של חלוקה שווה של נכסים שנצברו במהלך הנישואין. בית המשפט נצמד בדרך כלל להלכה זו.

בית הדין הרבני אמנם מחויב לחוק, אך בפועל יש מצבים שבהם נשקלים גם שיקולים הלכתיים או מוסריים, למשל בית הדין עשוי לפסוק חלוקת רכוש לא שוויונית במקרים של בגידה, נטישת הבית או הפרת אמונים.

מזונות ילדים

מזונות ילדים נקבעים היום בעיקר לפי מודל חלוקה המבוסס על הכנסות שני ההורים וחלוקת זמני השהות, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון. בתי הדין הרבניים מיישמים את אותה הלכה, אך לעתים אופן היישום משתנה בהתאם לנסיבות.

יתרונות וחסרונות של כל ערכאה

בית הדין הרבני נתפס לעתים כערכאה מהירה יותר ומחוברת למסורת, אך יש זוגות שחשים פחות נוח עם ההיבט הדתי. מצד שני, בית המשפט לענייני משפחה נחשב מקצועי ומודרני, ומעניק משקל רב לעקרונות שוויון וזכויות אדם.

הבחירה אינה "טובה מול גרועה" אלא התאמה לצרכים של כל מקרה. לעתים התיק המתאים לדין האזרחי בלבד, ולעתים יש יתרון לדין הדתי, בעיקר כאשר נושאי הנישואין עצמם נמצאים בלב המחלוקת.

סיכום

בין אם מדובר בפרידה מורכבת או בהסכמה, חשוב להבין שהערכאה במסגרתה יתברר ההליך משפיעה על מהלך ההליך ועל תוצאותיו. ההבדלים בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה אינם היפותטיים אלא מהותיים ואמיתיים.

