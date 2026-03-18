יום רביעי, 18 במרץ 2026
מבזקים
חוסל גם שר המודיעין האיראני

רמי יצהר 18 במרץ 2026

בתקיפה מדויקת של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן בטהרן, חוסל במהלך הלילה (ד') שר המודיעין של משטר הטרור האיראני, אסמאעיל ח'טיב.

ח'טיב מונה לתפקיד שר המודיעין על ידי עלי ח'אמנהאי בשנת 2021. במסגרת תפקידו, ח'טיב היה אמון על מיניסטריון המודיעין האיראני – גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני, המהווה אחד ממנגנוני הדיכוי והטרור המרכזיים של המשטר.
המיניסטריון מחזיק ביכולות מודיעיניות מתקדמות, ומשמש זרוע מרכזית בפיקוח, ריגול והוצאה לפועל של פעולות חשאיות ברחבי העולם ונגד מדינת ישראל ואזרחי איראן בפרט.

כשר המודיעין, ח'טיב לקח חלק משמעותי בהכוונת מעצרים והרג מפגינים ובגיבוש תמונת המצב במהלך המחאות הפנימיות שאירעו לאחרונה באיראן. באופן דומה, פעל נגד אזרחי איראן במסגרת מחאות החיג'אב בשנים 2022-2023.

לצד פעילותו נגד מדינת ישראל, ח'טיב הוביל את פעילות הטרור של משרד המודיעין האיראני נגד יעדים ישראלים ואמריקאים ברחבי העולם ואף נגד יעדים בשטח מדינת ישראל במהלך מבצע "שאגת הארי".
ח'טיב מילא בעבר מספר תפקידי ליבה במשמרות המהפכה ובעיקר בתחומי המודיעין, בהם היווה מוקד ידע משמעותי.

חיסולו של ח'טיב מתווסף לעשרות מפקדים בכירים של משטר הטרור האיראני, בהם בכירים במיניסטריון המודיעין שחוסלו לאורך המבצע, ומעמיק עוד יותר את הפגיעה במערכי הפיקוד והשליטה של משטר הטרור.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה לפגיעה במפקדי ומנהיגי משטר הטרור האיראני.

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה