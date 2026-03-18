ישראל כ״ץ מבטיח לאויב הסלמה משמעותית והפתעות מיוחדות

שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז היום על שלב חדש, התקפי ורווי הפתעות לאויב בעקבות המשך הירי לעבר ישראל מצד איראן וחיזבאללה. כץ הדגיש כי הממשלה ייפתה את כוחו לקבל כמובן בהמלצת נתניהו פעולות חיסול ללא צורך בהתייעצויות או באישורים מדיניים. ואם לא די בכך. שר האיומים מתמיד במגמת ההבטחות הקטלניות שלו שיש להודות כי ברובן מתגשמות אפילו מעבר למובטח.

דברי השר בהערכת מצב: "במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון; עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה – חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב'; רוה"מ ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל – ללא צורך בקבלת אישור נוסף"*

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב בבור ביחד עם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ איציק כהן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, תא"ל עומר טישלר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

*שר הביטחון ישראל כ"ץ:*

"עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה.

אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה.

אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל וראש ארגון 'רצח בע"מ' הבסיג', לאריג'אני וסולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב' – שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים.

מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית: אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל, מודיעיני ומבצעי, ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את הכולם.

גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון".

אחרי ליל החיסולים – ישראל שוברת את הכללים: “אין חסינות לאיש באיראן, ההפתעות כבר בדרך”

יממה בלבד לאחר גל החיסולים הדרמטי בלב איראן – מגיעה הבוקר ההצהרה שמבהירה: זה לא היה אירוע חד-פעמי. זו מדיניות. שר הביטחון ישראל כ”ץ מכריז כי ישראל עוברת לשלב חדש, אגרסיבי בהרבה, שבו כל בכיר איראני הוא יעד לגיטימי – והצבא קיבל אור ירוק לפעול ללא צורך באישור נוסף. המשמעות: הסלמה מכוונת, מהירה, ורבת-זירות – שעלולה לדרדר את האזור כולו לנקודת אל-חזור.

זהו שינוי תפיסתי עמוק:

הדרג המדיני מפנה את הבמה לדרג המבצעי

זמני ההחלטה מתקצרים דרמטית

החיסולים יכולים להתבצע בקצב גבוה בהרבה

והמערכה הופכת דינמית, כמעט אוטונומית

במילים אחרות: ישראל לא רק מגיבה – היא צדה.

“ישורת ההכרעה” – או פתיחת שלב מסוכן יותר?

כ”ץ קובע כי ישראל נמצאת “בעיצומה של ישורת ההכרעה”. אך במציאות האזורית, זו עשויה להיות דווקא תחילתו של שלב חריף יותר:

איראן עדיין מחזיקה ביכולות משמעותיות

חיזבאללה לא נכנס למלוא העוצמה

הזירות מתרחבות – ולא מצטמצמות

כ”ץ מבטיח כי כבר במהלך היום צפויות “הפתעות משמעותיות”.

במונחי מערכת הביטחון, זה עשוי לכלול:

גל חיסולים נוסף בדרגים בכירים

תקיפות עומק בתשתיות אסטרטגיות

פעולות סייבר לשיתוק מערכות

ואולי – מהלך חריג שטרם נחשף

כלומר: מה שראינו עד כה – היה רק הפרולוג.

העולם נכנס לכוננות: הכלכלה מתחילה להגיב

הסלמה בקצב כזה אינה נשארת רק בשדה הקרב.

השלכות כבר מורגשות:

חשש לשיבושים במעבר הנפט במצרי הורמוז

תנודתיות בשווקים

מדינות כמו יפן ואוסטרליה בוחנות חלופות לאספקת אנרגיה

המלחמה הזו כבר מזמן אינה מקומית – היא גלובלית.

ההימור הישראלי: יוזמה במקום תגובה

האסטרטגיה הישראלית ברורה: להוביל את האירועים, לא להיגרר אחריהם.

זהו הימור מחושב:

יתרון בהפתעה ובקצב

פגיעה בהנהגת האויב

ניסיון לשבור את שרשרת הפיקוד האיראנית

אבל הסיכון עצום:

תגובת נגד רחבה

מתקפת טילים מסיבית

פתיחת מספר חזיתות בו-זמנית

במילים אחרות – שליטה מלאה, או הידרדרות מהירה.

השורה התחתונה: כללי המשחק השתנו

מה שקורה כעת הוא לא עוד סבב. זו קפיצת מדרגה:

מעבר מהגנה להתקפה יזומה

מעבר מתשתיות – להנהגה

מעבר לפעולה נקודתית – למערכה מתמשכת בקצב גבוה

והמסר שמגיע מירושלים חד, קר, וללא הסתייגות:

אין חסינות. אין עיכובים. אין גבולות ברורים.

השאלה שנותרה פתוחה – ואולי מסוכנת יותר מכל תשובה:

מי יהיה הראשון שימצמץ – או שהפעם אף אחד לא יעשה זאת?

