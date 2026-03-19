נתניהו מהלך על חבל דק שעלול להוביל לכך שטראמפ יזנח לפתע את ישראל לאנחות

ישראל פתחה במהלך דרמטי – אולי נועז, אולי פזיז – ופגעה בלב אחד הנכסים האסטרטגיים הרגישים ביותר בעולם: מאגר הגז דרום פארס. לא עוד מפקדה, לא עוד בסיס, לא עוד מדען. הפעם מדובר בעורק חיים גלובלי — מאגר משותף לאיראן ולקטאר, שמהווה חלק מרכזי מהאנרגיה של העולם כולו.

וזה הרגע שבו הסיפור מפסיק להיות ישראלי.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאלץ הלילה לצאת פומבית ולהגיב — לא לנהל, לא להוביל — אלא להגיב. לדבריו, ישראל תקפה ללא תיאום מוקדם, “מתוך זעם”, והעמידה את קטאר בבעיה. טראמפ מיהר להבהיר: לא תהיה תקיפה נוספת — אלא אם איראן תפגע שוב בקטאר. ואם כן? ארה״ב “תפוצץ בעוצמה אדירה” את שדה הגז.

זו לא הרתעה. זו עדות ללחץ.

וזו אולי הנקודה המסוכנת ביותר: נשיא ארצות הברית נשמע כמי שרודף אחרי האירועים — לא שולט בהם. הוא מציב קווים, מאיים, מרגיע, משנה גרסה — אבל בפועל המציאות נקבעת בשטח, בירושלים ובטהרן, מהר יותר מוושינגטון.

זה שינוי עמוק ומדאיג: אמריקה כבר לא בהכרח מנהלת את המלחמה הזו — היא מנסה לא להיגרר אליה באיחור.

וכאן מגיע הפיצוץ האמיתי.

ישראל לא פגעה רק באיראן. היא פגעה במערכת עצבים שמחוברת ישירות לקטאר — מדינה שהיא גם בעלת ברית אמריקנית מרכזית, גם בסיס צבאי אמריקני קריטי, וגם מתווכת מול חמאס.

דרום פארס בצד האיראני ונורת’ פילד בצד הקטארי הם למעשה אותו מאגר — הגדול בעולם.

פגיעה בצד אחד היא איום על הצד השני.

וזה בדיוק מה שקרה.

איראן לא נשארה חייבת — ופגעה במתקני LNG בראס לאפן, אחד המרכזים החשובים בעולם לאספקת גז נוזלי. כלומר: התקיפה הישראלית יצרה תגובת שרשרת. לא מול ישראל — אלא מול העולם.

ומכאן, כבר אין דרך חזרה פשוטה.

באירופה מבינים את זה היטב. מחירי הגז מזנקים. החשש הוא לא רק מעלייה — אלא משיבוש אמיתי באספקה. באסיה כבר בודקים חלופות. בשוק האנרגיה מדברים על תרחישים של מחסור.

אבל מעל הכל מרחף האיום האמיתי:

מצר הורמוז.

אם איראן תחליט לשבש את התנועה שם — אפילו חלקית — העולם לא יתמודד עם “התייקרות”, אלא עם זעזוע כלכלי עמוק. זה לא תרחיש קיצון. זה קלף אסטרטגי שאיראן מחזיקה — ויודעת להשתמש בו.

ובתוך כל זה, ישראל ממשיכה להתהדר בחיסולים.

אבל כאן צריך לומר את האמת הפשוטה:

החיסולים לא משנים את התמונה.

במקרים רבים — הם מחמירים אותה.

היורשים של המחוסלים קיצוניים יותר, פחות זהירים, פחות מחויבים לשום איזון. כל חיסול כזה אולי נראה כמו הישג — אבל בפועל מייצר עוד שכבה של הסלמה.

זה הפרדוקס:

ככל שישראל מצליחה יותר טקטית — היא עלולה להפסיד אסטרטגית.

ובזמן שזה קורה, השחקנים הגדולים כבר נכנסים לתמונה.

סין ורוסיה אולי לא שולחות כוחות — אבל הן לא יאפשרו לאיראן ליפול. לא בגלל אהבה לטהרן — אלא בגלל האינטרס שלהן לשבור את ההגמוניה האמריקנית.

הסיוע לא חייב להיות גלוי: מודיעין, כלכלה, ציוד, לחץ דיפלומטי — ואולי גם נוכחות עקיפה בזירות כמו לבנון. זה לא ציר רשמי — אבל זה ציר שנבנה במהירות.

ומי שנמצא באמצע?

ישראל.

בין איראן שלא מתכוונת לעצור,

אמריקה שמנסה לבלום באיחור,

וקטאר שנפגעה בלי להיות צד ישיר.

וזה מצב מסוכן.

כי אם ישראל תמשיך להסתמך על קצב פעולה עצמאי, תוך הנחה שטראמפ “יהיה שם תמיד” — היא עלולה לגלות מאוחר מדי שהגב האמריקני איננו מובטח.

והשאלה האמיתית כבר איננה מי יתקוף.

השאלה היא מי ימצמץ ראשון.

כי במלחמה על אנרגיה, כסף ושליטה — אין ניצחון נקי.

יש רק מי שמתרסק אחרון.

והפעם — יש סיכוי גבוהה שישראל קרובה מדי לקו האש. לנתניהו אסור לשכוח עובדת בסיס אחת: לארצות הברית על כל נשיאיה ומנהיגיה רובץ הכתם המתמשך של נשיאת בת ברית לאנחותיה ברגע קריטי מה שמביא לקריסתה. עירק, כווית, לוב הן דוגמאות מעשרות השנים האחרונות אבל יש גם יאטנם, לטוב, קוריאה ועוד טראמפ כבר בחצי הדרך לזנוח את אוקראינה לאנחות והבאה בתור היא ישראל.

נתניהו רוצה מלחמה בלי גבול ובלי קץ רק כדי לשמר את שלטונו את המחיר עלולה לשלם המדינה היהודית והעם היהודי.

ותחשבו על זה.

