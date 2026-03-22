החלטה אמיצה: מחדשים את משחקי הליגה והגביע בכדורגל

*הודעת מנהלת הליגות לכדורגל -מחדשים את הליגות תוך עמידה בהנחיות פיקוד העורף*

בישיבת דירקטוריון המנהלת שנערכה הבוקר, הוצג בפני קבוצות הליגות המקצועניות מתווה החזרה למשחקים כפי שאושר על ידי פיקוד העורף.

*להלן עקרונות המתווה:*

בשלב ראשון ייערכו המשחקים עם בעלי תפקידים מצומצמים הנדרשים לקיום המשחק, כפי שאושרו על ידי פיקוד העורף וללא קהל וזאת בכדי לצמצם התקהלויות.

הקבוצות וכלל המשתתפים יצטרכו לפעול תחת כללים קפדניים שמטרתם לשמור על שלום המשתתפים.

האצטדיונים אושרו לקיום משחקים רק לאחר בדיקה ייסודית ואישור של פקע״ר כי יש בהם מרחב מוגן תקני (ולא ״הכי מוגן שיש״ כפי שהיה במלחמת חרבות ברזל), אשר יכול להכיל את כל המשתתפים באופן שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות המוגדר במיקום האצטדיון.

עבור האצטדיונים בהם המרחב המוגן התקני לא יכול להכיל את כל המשתתפים (למעלה מחצי מהאצטדיונים), יצאה המנהלת במבצע בזק המאפשר הצטיידות והוספת חדרי ממ״ד יבילים שאושרו כתקינים על ידי פקע״ר.

לבקשת המנהלת משרד התרבות והספורט התגייס על מנת לסייע באופן משמעותי במימון הפרויקט וזאת על מנת שניתן יהיה לסייע במימון הפרויקט.

ההצטיידות בפועל, לאחר כל תיאומי המנהלת תיעשה על ידי כל רשות מקומית המנהלת את האצטדיון הנמצא בשטחה.

רשויות שלא יפעלו להצבת את הממ״ד היביל באופן מיידי, יביאו לפסילת האצטדיון והקבוצות המשחקות בו ייאלצו לעבור לשחק באצטדיונים חלופיים (יובהר כי לאחר התגייסות המנהלת כאמור אל מול כלל הגורמים, כל רשות שתשתף פעולה באופן מיידי תוכל להספיק להציב את המרחב המוגן עוד טרם קיום המשחקים).

אצטדיון עכו לא אושר נכון למועד זה לקיום משחקים על ידי פקע״ר, בשל האיומים הביטחוניים על האיזור בו ממוקם האצטדיון.

*לוחות זמנים לחידוש המשחקים:*

*ליגה לאומית:*

הליגה תחודש עם משחקי ההשלמה מהמחזור ה – 25, ביום שלישי הקרוב 24.03.2026.

יתר הקבוצות יחזרו לשחק עם משחקי המחזור ה – 26, החל מיום שישי 27.03.2026.

*ליגת Winner:*

הליגה תחודש עם משחקי המחזור ה – 25, מייד לאחר פגרת הנבחרות בסופ״ש 04.04.2026.

משחקי הליגות (כמו גם גביע המדינה), ישוחקו באופן רציף ואינטנסיבי מאד בסופי שבוע ובימי אמצע השבוע. הקבוצות והאצטדיונים התבקשו להיערך לכך, על כל המשמעויות המורכבות.

*יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון:*

"אחרי הפסקה כפויה אני שמח שקיבלנו את אישור פיקוד העורף לחזרת המשחקים.

החזרה אינה מושלמת ללא קהל ביציעים, במיוחד בעונה מוצלחת בה גדשו האוהדים את היציעים ונשברו שיאי ההגעה למשחקים.

יחד עם זאת, בנסיבות הנוכחיות לצערנו לא ניתן לאפשר את הגעת הקהל באופן בטוח, אך אני מאמין כי הצפיה במשחקים תאפשר לכל אוהבי הכדורגל בישראל, קצת הפוגה ושינוי מאווירת היום יום הקשה.

חידוש הליגה בלוחות זמנים אלו, יאפשר את סיומה על המגרש באופן ספורטיבי, דבר ששמנו לנו כמטרה החל מפרוץ מבצע שאגת הארי. הקבוצות וכלל הגורמים יצטרכו לפעול תחת עומסים חסרי תקדים ותנאים שאינם אידיאלים ואני מצפה מכולם לשיתוף פעולה מלא ולערבות הדדית במיוחד בימים קשים אלה.

אני רוצה להודות לשר התרבות והספורט מיקי זוהר, למנכ"ל משרדו ואנשי המשרד על ההתגייסות המהירה, בסיוע ומימון פרויקט הצבת הממ״דים היבילים באצטדיונים.

תודות גם לאנשי פיקוד העורף שעבדו מולנו 24 שעות ביממה מתוך הבנה לחשיבות חזרת הענף לפעילות וימשיכו ללוות אותנו במלחמה.

הצגנו היום לקבוצות את המתווה וביקשתי מכל בעל קבוצה לוודא כי תהיה הקפדה קפדנית ביותר של הנחיות פיקוד העורף, על מנת לוודא שמירה על שלום הנוכחים באיצטדיונים.

אני מייחל יחד עם כל תושבי ישראל לימים של שקט ומחזק את חיילי צה"ל ואת האזרחים בעורף".

להלן מועדי חצאי גמר גביע המדינה:

9.4: הפועל באר שבע – בני יהודה, בלומפילד

15.4: מכבי ת"א – מכבי חיפה, סמי עופר

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "בתיאום עם מנהלת הליגות קבענו את מועדי משחקי חצי גמר גביע המדינה ווינר. אנו קשובים כל העת להוראות פיקוד העורף ועדיין מלאי תקווה כי המפגשים המרתקים יוכלו להתקיים בנוכחות האוהדות והאוהדים ומבלי שתהיה כל סכנה".

