מפתח עכשיו: מנעולנות רכב מתקדמת בעידן האלקטרוניקה

מנעולנות רכב הייתה פעם מלאכה מכנית. מפתח שבור, צילינדר תקוע, דלת שלא נפתחת. הכלים היו פשוטים, הבעיות היו ידועות, הפתרונות היו סטנדרטיים.היום המציאות אחרת לגמרי. רכב מודרני מכיל עשרות יחידות בקרה אלקטרוניות שמתקשרות ביניהן בפרוטוקולים שונים.

מפתח הרכב אינו עוד חתיכת מתכת אלא מכשיר אלקטרוני מורכב שמכיל שבב מוצפן, מערכת שידור אלחוטי ולעיתים גם חיישן חכם שמזהה את נוכחות הנהג. כשמשהו נכשל במערכת הזו, כבר אי אפשר לפתור את הבעיה עם פיסת מתכת ומקדחה.הצוות של מפתח עכשיו עוסק בדיוק בנקודת החיבור הזו בין עולם המנעולנות הקלאסי לבין האלקטרוניקה של הרכב המודרני.

עבודות מן השטח

שחזור קוד הצתה לאחר נזק חשמלי ב-Kia Sportage

לפני כשנה הגיע אלינו רכב Kia Sportage מ-2021 לאחר שהבעלים ניסה להחליף בעצמו את הסוללה הראשית. במהלך ההחלפה נוצר קצר חשמלי קצר שמחק את נתוני ההיגוי ממודול ה-BCM. הרכב לא זיהה יותר אף אחד מהמפתחות הקיימים.

הטיפול דרש קריאת נתוני מפתחות ישירות מה-EEPROM של מודול הבקרה באמצעות ציוד קריאה ישירה שלא עובר דרך תוכנות האבחון הרגילות. לאחר קריאת הנתונים הגולמיים, בוצעה כתיבה מחדש של מפתח מקורי מותאם. תהליך שדרש כשלוש שעות עבודה ומנע החלפה של יחידת BCM בשווי של למעלה מ-3,500 שקל.

פריצה לרכב Toyota Corolla עם שבר של מפתח בתוך הצילינדר

מקרה שחזר אצלנו מספר פעמים בצורות שונות: ראש המפתח נשבר בתוך צילינדר ההצתה, הגזע נשאר בפנים. הבעיה אינה רק שאי אפשר להפעיל את הרכב, אלא שמיצוי הגזע השבור מצילינדר ההצתה של טויוטה דורש פירוק של עמוד ההגה ועבודה בשטח צר מאוד בלי לגרום נזק לחיווט.

בעבודה אחת כזו שבוצעה בחניון קניון בפתח תקוה, הטכנאי פירק את כיסוי עמוד ההגה, חילץ את הגזע השבור באמצעות כלי חילוץ מיוחד, בדק את מצב הצילינדר ולאחר שאושש שלא ניזוק, יצר מפתח חדש ממפרט הרכב. הרכב יצא מהחניון תוך שעה ורבע.

קידוד שלט חכם ל-Mercedes C-Class לאחר אובדן

מרצדס C-Class משנת 2019 עם מערכת Keyless Go מגיעה עם אתגר ספציפי: השלט אינו ניתן לשכפול רגיל, אלא מחייב תקשורת מוצפנת עם שרתי היצרן דרך פלטפורמת XENTRY. כשלקוח איבד את שני השלטים הקיימים, לא נותרה אפשרות לעגן שלט חדש ללא קוד הסינכרון המקורי שנשמר בארכיב היצרן.

הטיפול כלל גישה למסד הנתונים של היצרן דרך ממשק מורשה, שחזור קוד הסינכרון, ובסיום קידוד שלט חדש שהותאם לרכב הספציפי לפי מספר שלדה. עבודה שרוב מוסכי השירות הרגילים מפנים לסוכנות, בוצעה אצלנו ישירות.

סוגי העבודות

תחום פירוט הטיפול מורכבות הערה שחזור מפתח רכב יצירת מפתח מפרט מספר שלדה, כולל שבב גבוהה מתאים לכל המקרים ללא מפתח מקורי שכפול מפתח העתקת מפתח קיים לגיבוי, כולל שבבי T5 ו-ID46 בינונית תלוי בסוג ההצפנה של הרכב קידוד שלט סינכרון שלט חדש למודול הבקרה של הרכב גבוהה נדרש ציוד מקצועי ייעודי לכל יצרן תיקון סוויץ הצתה החלפה או תיקון צילינדר הצתה פגום בינונית כולל בדיקת תאימות לפני הטיפול עבודות קודן תכנות ומחיקת מפתחות מהמערכת, שינוי קוד PIN גבוהה מאוד נדרש לאחר גנבה או שינוי בעלות חילוץ מפתח שבור חילוץ גזע שבור מצילינדר ההצתה או הדלת בינונית מתבצע ללא פירוק מיותר פתיחת רכב נעול גישה לרכב ללא פגיעה בדלת או במנגנון נמוכה כולל מקרי נעילה ושלט שהפסיק לתפקד

על הציוד והשיטות

העבודה של מנעולן רכב מקצועי נמדדת ברמה גבוהה של דיוק. שגיאה בקידוד מפתח עלולה לנעול את כל המפתחות הקיימים ברכב ולהפוך מקרה פשוט למורכב. שגיאה בחילוץ גזע שבור עלולה לפגום בצילינדר ולהפוך תיקון של 300 שקל להחלפה של 1,200. הצוות שלנו עובד עם מכשירי אבחון מקצועיים שכוללים גישה ישירה ל-EEPROM של יחידות בקרה, ציוד קריאה לפי פרוטוקולי CAN ו-K-Line, ותוכנות קידוד ייעודיות שמתעדכנות לפי שנות הייצור ומודלים חדשים. לצד הציוד, מה שמכריע הוא הניסיון בשטח. לדעת מתי לפעול ומתי לעצור ולבדוק שוב הוא ההבדל בין טיפול שמסתיים בהצלחה לטיפול שגורם נזק נוסף.

טווח הרכבים

מפתח עכשיו מנעולן רכב מטפלת בכלל סוגי הרכבים הנפוצים בישראל, כולל יצרני אירופה, יפן, קוריאה וארצות הברית. הרכבים החשמליים והיברידיים שנכנסים בהיקפים גדולים יותר לשוק מביאים עימם ארכיטקטורה אלקטרונית שונה, ואנחנו מתעדכנים לפי הצורך. מי שרכבו דורש טיפול שמעבר ליכולת הציוד הקיים יקבל הסבר ישיר על כך, בלי ניסיונות לבצע עבודה שאינה בטוחה.