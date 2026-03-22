נשיא איראן מבטיח מלחמה ממושכת וחסרת מעצורים נגד ארה״ב וישראל

המסר מטהרן כבר לא מרומז, לא עטוף בדיפלומטיה ולא מתנצל. הוא חד, פומבי, ובעיקר מתריס: איומי דונלד טראמפ לא מפחידים – והמלחמה, מבחינת איראן, רק בתחילתה.

בפוסט רשמי שפורסם ברשת X, הבהיר הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן כי “האשליה שניתן למחוק את איראן מהמפה רק מעידה על ייאוש מול רצונה של אומה שעושה היסטוריה”, והוסיף כי “איומים וטרור רק מחזקים את האחדות שלנו”. הוא לא עצר שם: מצר הורמוז, לדבריו, “פתוח לכולם – למעט מי שמפר את אדמתנו”, ואיראן “תתמודד בנחישות עם איומים הזויים בשדה הקרב”.

זו אינה עוד תגובה. זו הצהרת כוונות.

🔥 בין אולטימטום להשפלה: טראמפ מאבד הרתעה

הדברים מגיעים על רקע האולטימטום הדרמטי של דונלד טראמפ, שאיים כי אם איראן לא תפתח את מצר הורמוז בתוך 48 שעות – ארצות הברית תפגע בתחנות הכוח שלה, “החל מהגדולה ביותר”.

אבל במקום כניעה – הגיעה לעג.

במקום נסיגה – הגיעו טילים.

התגובה האיראנית המיידית, הכוללת גם שיגורים לעבר ישראל ואיומים כלפי מדינות המפרץ, מציירת תמונה ברורה: טהרן אינה מתכוונת למצמץ. היא לא רק מתעלמת מהאיום – היא משתמשת בו כדי לחזק את הנרטיב שלה: אמריקה מאיימת, איראן עומדת.

וזה, מבחינת טראמפ, עלול להיתפס כהשפלה אישית.

⚡ הורמוז כזירת עימות – ולא רק נתיב ימי

מצר הורמוז הפך בימים האחרונים מנקודת מעבר אסטרטגית – לזירת קרב תודעתית.

הצהרת פזשכיאן אינה סוגרת את המצר לחלוטין, אך מבהירה:

השליטה בידינו. אנחנו קובעים מי עובר – ומי לא.

המשמעות הגלובלית דרמטית:

כ־20% מתנועת הנפט העולמית תלויה במעבר הזה

כל הפרעה → זינוק במחירים

כל איום → לחץ על ממשלות המערב

כלומר, איראן לא חייבת לירות כדי לפגוע.

מספיק לה לאיים.

💣 המפרץ בוער – ואיראן משנה את כללי המשחק

במקביל להצהרות, המציאות בשטח מדברת:

מתקני גז ונפט במפרץ נפגעו

מדינות כמו קטאר, בחריין והאמירויות מתמודדות עם שיבושים

ישראל ספגה פגיעות ישירות, כולל בדימונה ובערד עם עשרות נפגעים

המסר האיראני ברור:

זו לא תגובה – זו אסטרטגיה.

פגיעה בצינור אחד → זעזוע עולמי.

פגיעה בנקודה אחת → לחץ על כל המערכת.

🧠 הקרב האמיתי: תודעה, יוקרה ושליטה

מאחורי הטילים והאיומים מתנהל קרב עמוק יותר:

טראמפ מנסה לכפות סיום מהיר, חד, דרמטי.

איראן מנסה להוכיח שהיא חסינה ללחץ – ואף נהנית ממנו.

הפוסט של פזשכיאן אינו רק מסר לעולם – הוא מסר פנימי:

המשטר חזק. האויב מאיים כי הוא חלש. אנחנו לא נישבר.

וזה עובד.

כי כל עוד איראן ממשיכה לפעול – והאיום האמריקני לא מתממש מיד –

היא בונה תדמית של עמידות.

🌍 העולם מגיב – אבל בזהירות

מדינות ה־G7 כבר גינו בחריפות את התקיפות האיראניות על תשתיות אזרחיות ואנרגיה.

אבל מעבר למילים – העולם עדיין מהסס.

אף אחד לא ממהר להיכנס לעימות ישיר.

אף אחד לא רוצה להיות זה שמדליק את האש הגדולה באמת.

ובינתיים – השווקים מגיבים, המחירים עולים, והלחץ גובר.

🧨 מה צפוי עכשיו?

כאן מתחילה הדרמה האמיתית.

אם טראמפ לא יגיב – הוא נראה חלש.

אם כן יגיב – הוא עלול להצית מלחמה אזורית כוללת.

האפשרויות על השולחן:

תקיפה ממוקדת של תשתיות חשמל באיראן

הרחבת הפעילות הצבאית סביב הורמוז

ניסיון לעסקת ביניים שתאפשר ירידה מהעץ

אבל כל אפשרות כזו מגיעה עם מחיר.

והבעיה הגדולה:

איראן כבר הראתה שהיא מוכנה לשלם.

👥 ובינתיים – האנשים משלמים

מאחורי כל כותרת:

משפחות בערד שמחפשות ביטחון

עובדים במפרץ שחוששים למקום העבודה

אזרחים באיראן שעלולים למצוא עצמם בלי חשמל

המלחמה הזו כבר מזמן לא “של מנהיגים”.

היא של אנשים.

🎯 השורה התחתונה

איראן לא רק מצפצפת על טראמפ.

היא מאתגרת אותו.

היא אומרת לו:

תאיים כמה שתרצה – אנחנו כאן, ואנחנו ממשיכים.

ועכשיו הכדור במגרש האמריקני.

השאלה הגדולה:

האם טראמפ יבלע את ההשפלה –

או ילחץ על המתג שישנה את כללי המשחק.

