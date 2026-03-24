תל אביב חטפה פגיעות ישירות מטיל בליסטי שהתפצל לכמה פצצות של 100 ק״ג כל אחת

לא יעד מרכזי – ובכל זאת נפגעה: טיל איראני מתוחכם פגע הבוקר בתל אביב וחשף את הסדק המדאיג במערך ההגנה.

הפעם זה לא היה אמור לקרות. תל אביב אינה מוגדרת כיעד מרכזי בגל התקיפות הנוכחי, ובכל זאת – טיל איראני מתקדם, רב־ראשי, חדר את שכבת ההגנה ופגע בלב המטרופולין. הזירה – הרס מפוזר, פגיעות נקודתיות, הדף חזק וחלונות מנופצים ברדיוס רחב. למרבה המזל, התוצאה האנושית מוגבלת: מספר פצועים קל בלבד, ללא הרוגים וללא פצועים קשה. אבל מאחורי הנתון המרגיע מסתתרת שאלה אחת כבדה: איך זה קרה?

לפי הידוע מדובר בטיל בעל כמה וכמה ראשי קרבי מתפצלים ממש לפני הפגיעה כלומר הטיל מכיל מספר תתי־חימושים, כל אחד במשקל של כ־100 ק״ג, שהתפזרו מעל אזור הפגיעה.

המשמעות המבצעית ברורה: לא פגיעה נקודתית אחת, אלא “שטיח” הרס ממוקד שמגדיל את הסיכוי לחדירה דרך מערך היירוט. במילים אחרות – גם אם חלק מהאיום מיורט, מספיק רכיב אחד שלא, כדי לייצר נזק.

גורמים ביטחוניים מדגישים כי תל אביב לא עמדה בראש רשימת המטרות בגל הנוכחי. מוקדי האש של איראן התמקדו עד כה בבסיסים צבאיים, תשתיות אסטרטגיות ויעדים בעלי משמעות סמלית־ביטחונית. דווקא משום כך, הפגיעה הנוכחית בעיר נתפסת כאירוע חריג – בין אם כתוצאה משינוי טקטי איראני, ובין אם כתוצאה מסטייה, תקלה או “זליגה” של איום שלא יורט.

אבל בישראל זוכרים היטב את הסבב הקודם – ושם הסיפור היה אחר לגמרי. אז, הפגיעה בעורף לא הייתה חריגה אלא חלק מדפוס. ערים ספגו מטחים כבדים, בניינים קרסו, תשתיות נפגעו והציבור חווה ימים של חוסר ודאות מוחלט. ההרס היה נרחב יותר, הפגיעות הקטלניות רבות יותר, והתחושה – שהשמיים אינם בשליטה מלאה.

בהשוואה לאותו סבב, האירוע הנוכחי מצטייר כ”נס קטן” בתוך מציאות מסוכנת: נשק מתקדם יותר, ראשי נפץ מתוחכמים יותר – אבל תוצאה אנושית מוגבלת. ועדיין, אסור להתבלבל. עצם העובדה שטיל כזה חדר את המעטפת ההגנתית והגיע לתל אביב מחייבת בדיקה מיידית ומעמיקה.

במערכת הביטחון כבר החלה בדיקה מקיפה של כשל היירוט. בין האפשרויות הנבחנות: עומס על מערכות ההגנה, תזמון מורכב של השיגור, שימוש באמצעי הטעיה או שילוב של מספר גורמים. גורם ביטחוני בכיר הודה כי “אין מערכת הרמטית”, אך הוסיף כי האירוע ינותח לפרטי פרטים כדי לצמצם את הסיכוי להישנותו.

בינתיים, המסר לציבור כפול: מצד אחד – מערך ההגנה ממשיך לספק שכבת ביטחון משמעותית, כפי שהוכח בכך שהנזק האנושי מינימלי. מצד שני – האיום משתנה, מתפתח, והופך מתוחכם יותר. תל אביב אולי לא על הכוונת הראשית, אבל היא כבר לא מחוץ למשחק.

והשאלה שמרחפת מעל הכל: האם מדובר בתקלה חד־פעמית – או ברמז מוקדם לשלב הבא?

