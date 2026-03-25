המודיעין הישראלי טוען שזיהה פחד בקרב משגרי הטילים האיראניים

צייד משגרים, חיסול פעילים ופגיעה שיטתית באתרי הייצור – חיל האוויר ביצע יותר מ-600 מטסי תקיפה נגד מערך הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני
באמ״ן מזהים – פחד, נפקדות ושחיקה בקרב חיילי מערך הטילים הבליסטיים של משמרות המהפכה
מתחילת מבצע ״שאגת הארי״, חיל האוויר, אגף המבצעים ואמ"ן מובילים מאמץ מתמשך לפגיעה במרכיבי תוכנית הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני, במטרה לצמצם את הפגיעה בעורף הישראלי.
בשבוע האחרון, בעקבות הצלבת מקורות מודיעיניים שונים – ביניהם מקורות מתוך איראן, באמ״ן מזהים מורל ירוד, נפקדות ושחיקה בקרב חיילי יחידות הטילים הבליסטיים של משמרות המהפכה בעקבות תקיפות צה״ל. בנוסף, פעילי היחידה פוחדים ומסרבים להגיע לאתרי השיגור בעקבות הסיכולים השיטתיים של צה״ל.
כלי טיס של חיל האוויר ממשיכים לפעול כל העת לזיהוי המשגרים ותקיפתם בזמן אמת כאשר חלקם טעונים ומוכנים לשיגור.
הפגיעה הקשה במערך הטילים הבליסטיים מהווה מרכיב מרכזי במאמץ השיטתי לפגיעה וערעור משטר הטרור האיראני.
״עניין מרכזי״