 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום רביעי, 25 במרץ 2026
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

המודיעין הישראלי טוען שזיהה פחד בקרב משגרי הטילים האיראניים

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 25 במרץ 2026

צייד משגרים, חיסול פעילים ופגיעה שיטתית באתרי הייצור – חיל האוויר ביצע יותר מ-600 מטסי תקיפה נגד מערך הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני

באמ״ן מזהים – פחד, נפקדות ושחיקה בקרב חיילי מערך הטילים הבליסטיים של משמרות המהפכה

מתחילת מבצע ״שאגת הארי״, חיל האוויר, אגף המבצעים ואמ"ן מובילים מאמץ מתמשך לפגיעה במרכיבי תוכנית הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני, במטרה לצמצם את הפגיעה בעורף הישראלי.

בשבוע האחרון, בעקבות הצלבת מקורות מודיעיניים שונים – ביניהם מקורות מתוך איראן, באמ״ן מזהים מורל ירוד, נפקדות ושחיקה בקרב חיילי יחידות הטילים הבליסטיים של משמרות המהפכה בעקבות תקיפות צה״ל. בנוסף, פעילי היחידה פוחדים ומסרבים להגיע לאתרי השיגור בעקבות הסיכולים השיטתיים של צה״ל.

כלי טיס של חיל האוויר ממשיכים לפעול כל העת לזיהוי המשגרים ותקיפתם בזמן אמת כאשר חלקם טעונים ומוכנים לשיגור.

הפגיעה הקשה במערך הטילים הבליסטיים מהווה מרכיב מרכזי במאמץ השיטתי לפגיעה וערעור משטר הטרור האיראני.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
