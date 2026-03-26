יום חמישי, 26 במרץ 2026
טראמפ הבין שהבלוף שלו נחשף ומגיב בתגבור כוחות לשם השמדת אפשרית של כל מתקני האנרגיה הפרסיים כולל השתלטות על מיצרי הורמוז

רמי יצהר 26 במרץ 2026

טראמפ נלכד מבלף לאחר שאיראן הודיעה חד משמעית שאינה נופלת שוב בפח המשא ומתן המזויף שלו. הבעיה היא שזה קרה לו מוקדם מהצפוי ולכן הורה להחיש שיגור מיידי של עשרות מטוסי תובלה צבאיים לקראת המבצע הגדול מכולם. המטוסים המריאו בדחיפות מבסיסים מרכזיים בארה״ב בדרכם למזרח התיכון.

על פי הדיווחים ערביים במפרץ מדובר בכ־35 מטוסי C-17 Globemaster III וכ־12 מטוסי C-130J Hercules, שנמצאים בדרכם ליעדים שונים בישראל ובירדן,  המטוסים המריאו מבסיסים מרכזיים הנחשבים של הצבא האמריקאי:
פורט סטיוארט, ג׳וינט בייס לואיס, מק׳קורד, פורט בראג, פורט קמפבל
ופורט סטיוארט – ביתה של דיוויזיית חיל הרגלים ה־3, יחידה עם היסטוריית לחימה עמוקה מאז 1917, כולל תפקיד מרכזי בפלישה לעיראק ב־2003, קרבות רמאדי ובגדד והלחימה באפגניסטן.

על פי הפרסומים הכוחות מגיעים גם מפורט בראג – מרכז כוחות עילית: הדיוויזיה המוטסת ה־82, קבוצת הכוחות המיוחדים ה־3, ויחידות לוחמה פסיכולוגית. מפורט קמפבל – ביתה של הדיוויזיה ה־101 (“הנשרים הצורחים”), יחד עם יחידת העילית 160th SOAR וכוחות מיוחדים נוספים. מלואיס-מק׳קורד – מרכז כוחות מיוחדים, כולל רג׳ימנט הריינג׳רים ה־75 (גדוד 2) וקבוצות מבצעים מיוחדים.

ריכוז כזה של מטוסי תובלה כבדים, במיוחד מהבסיסים הללו, מצביע בדרך כלל על העברת כוחות, ציוד כבד או היערכות מבצעית משמעותית – ולא על פעילות שגרתית.

המשמעות היא שצבא ארצות הברית נערך לפעולה קרקעית חסרת תקדים הנוגעת לרצון האמריקני להשתלט על כל השטח הפרסי הסמוך למיצרי הורמוז כולל השטחים השולטים. אם כך הרי שמדובר בהתפתחות דרמטית המעניקה למלחמה מימד חדש לחלוטין.

מבזקחדשותביטחון

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה