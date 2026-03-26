טראמפ הבין שהבלוף שלו נחשף ומגיב בתגבור כוחות לשם השמדת אפשרית של כל מתקני האנרגיה הפרסיים כולל השתלטות על מיצרי הורמוז

טראמפ נלכד מבלף לאחר שאיראן הודיעה חד משמעית שאינה נופלת שוב בפח המשא ומתן המזויף שלו. הבעיה היא שזה קרה לו מוקדם מהצפוי ולכן הורה להחיש שיגור מיידי של עשרות מטוסי תובלה צבאיים לקראת המבצע הגדול מכולם. המטוסים המריאו בדחיפות מבסיסים מרכזיים בארה״ב בדרכם למזרח התיכון.

על פי הדיווחים ערביים במפרץ מדובר בכ־35 מטוסי C-17 Globemaster III וכ־12 מטוסי C-130J Hercules, שנמצאים בדרכם ליעדים שונים בישראל ובירדן, המטוסים המריאו מבסיסים מרכזיים הנחשבים של הצבא האמריקאי:

פורט סטיוארט, ג׳וינט בייס לואיס, מק׳קורד, פורט בראג, פורט קמפבל

ופורט סטיוארט – ביתה של דיוויזיית חיל הרגלים ה־3, יחידה עם היסטוריית לחימה עמוקה מאז 1917, כולל תפקיד מרכזי בפלישה לעיראק ב־2003, קרבות רמאדי ובגדד והלחימה באפגניסטן.

על פי הפרסומים הכוחות מגיעים גם מפורט בראג – מרכז כוחות עילית: הדיוויזיה המוטסת ה־82, קבוצת הכוחות המיוחדים ה־3, ויחידות לוחמה פסיכולוגית. מפורט קמפבל – ביתה של הדיוויזיה ה־101 (“הנשרים הצורחים”), יחד עם יחידת העילית 160th SOAR וכוחות מיוחדים נוספים. מלואיס-מק׳קורד – מרכז כוחות מיוחדים, כולל רג׳ימנט הריינג׳רים ה־75 (גדוד 2) וקבוצות מבצעים מיוחדים.

ריכוז כזה של מטוסי תובלה כבדים, במיוחד מהבסיסים הללו, מצביע בדרך כלל על העברת כוחות, ציוד כבד או היערכות מבצעית משמעותית – ולא על פעילות שגרתית.

המשמעות היא שצבא ארצות הברית נערך לפעולה קרקעית חסרת תקדים הנוגעת לרצון האמריקני להשתלט על כל השטח הפרסי הסמוך למיצרי הורמוז כולל השטחים השולטים. אם כך הרי שמדובר בהתפתחות דרמטית המעניקה למלחמה מימד חדש לחלוטין.

