האתגר של תל אביב: איך מוסיפים ממ"ד לבניינים ישנים שמיועדים לשימור

בעיר שבה מבנים היסטוריים הם חלק בלתי נפרד מהנוף, הצורך במיגון מודרני פוגש מציאות תכנונית מורכבת. איך משלבים בין ביטחון אישי לבין שמירה על נכסי תרבות? זהו אחד האתגרים המרכזיים שעימם מתמודד כיום את תחום ההתחדשות העירונית בתל אביב

תל אביב נחשבת לאחת הערים הוותיקות והצפופות בישראל, אך גם לאחת המתחדשות שבהן. לצד פרויקטים חדשים וקווי תחבורה מתקדמים, חלק ניכר מהבניינים בעיר נבנו לפני שנות ה-80, בתקופה שבה לא הייתה חובה להקים ממ"ד בכל דירה. המשמעות היא שמאות אלפי דירות בעיר אינן כוללות מרחב מוגן תקני, דבר שהפך בשנים האחרונות לסוגיה משמעותית עבור דיירים, יזמים ומתכננים כאחד.

הפער הזה בין הצורך במיגון לבין מאפייני הבנייה הקיימים מתחדד במיוחד כשמדובר בבניינים לשימור. תל אביב, ובפרט אזורי "העיר הלבנה", כוללת אלפי מבנים בעלי ערך אדריכלי והיסטורי, שחלקם אף הוכרזו כאתרי מורשת עולמית על ידי אונסק"ו. המשמעות היא שלא ניתן לבצע בהם שינויים חיצוניים באופן חופשי, ובוודאי שלא להוסיף אלמנטים כמו ממ"דים שעלולים לשנות את חזית המבנה.

במציאות כזו, פרויקטים של התחדשות עירונית בתל אביב הופכים לזירה שבה נבחנים הפתרונות בפועל, בין אם באמצעות תוספות בנייה מתוכננות בקפידה, פתרונות מיגון חלופיים או שילוב בין חדש לישן.

למה בכלל חסרים ממ"דים בבניינים בתל אביב?

כדי להבין את עומק האתגר, חשוב להכיר את הרקע ההיסטורי. עד תחילת שנות ה-90 לא הייתה בישראל חובה להקים ממ"ד בכל דירה. התקן נכנס לתוקף רק לאחר מלחמת המפרץ, ולכן כל הבניינים שנבנו לפני כן – שהם רבים מאוד בתל אביב – אינם כוללים מיגון אישי לדיירים.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חלק משמעותי ממלאי הדירות בתל אביב נבנה לפני 1980, בעיקר בשכונות הוותיקות ובמרכז העיר. המשמעות היא שמדובר לא במקרה נקודתי, אלא בתופעה רחבה שמחייבת פתרון בקנה מידה עירוני.

כאשר מוסיפים לכך את העובדה שתל אביב היא אחת הערים הצפופות בישראל, עם מגרשים קטנים, בנייה צמודה ומעט מאוד שטחים פנויים – ברור מדוע הוספת ממ"דים אינה משימה פשוטה.

בין שימור למיגון: הקונפליקט התכנוני

הקושי אינו רק טכני, אלא גם עקרוני. מצד אחד עומד הצורך הבסיסי של דיירים בביטחון אישי ובמרחב מוגן תקני. מצד שני, מדיניות השימור של עיריית תל אביב שמה דגש על שמירה קפדנית על חזיתות, פרופורציות ואלמנטים אדריכליים מקוריים.

במבנים לשימור, כל שינוי חיצוני מחייב אישור פרטני ולעיתים אינו מתאפשר כלל. הוספת ממ"ד, שהוא אלמנט בנייה מסיבי ובולט, עלולה לפגוע במראה המקורי של המבנה ולכן פעמים רבות אינה מאושרת.

המצב הזה יוצר לא פעם קונפליקט בין דיירים המעוניינים לשפר את רמת המיגון, רשויות המבקשות לשמור על נכסי התרבות של העיר ויזמים ומתכננים שנדרשים למצוא פתרונות בתוך מגבלות מורכבות.

בתוך המתח הזה, פרויקטים של התחדשות עירונית בתל אביב נדרשים להתמודד לא רק עם היבטים כלכליים או תכנוניים, אלא גם עם שאלות ערכיות של שימור מול שינוי.

הצפיפות העירונית שמקשה על פתרונות סטנדרטיים

גם במקרים שבהם אין מגבלות שימור מחמירות, הצפיפות העירונית בתל אביב יוצרת אתגר נוסף. בניגוד לערים חדשות שבהן ניתן להרחיב מבנים או להוסיף אגפים, בתל אביב מדובר לרוב במגרשים קטנים מאוד עם קווי בניין צפופים.

המשמעות היא שאין תמיד מקום פיזי להוספת ממ"ד לכל דירה, במיוחד כאשר מדובר בבניינים בני 3-4 קומות ללא מעלית וללא שטחים פנויים מסביבם. תוספת כזו דורשת לעיתים שינוי מהותי של המבנה כולו, מה שמוביל לפרויקטים מורכבים יותר.

במצבים כאלה, הפתרון אינו נקודתי אלא כוללני – כלומר כזה שמתבצע במסגרת פרויקט רחב יותר של חיזוק או הריסה ובנייה מחדש.

אילו פתרונות מיגון כן קיימים כיום?

למרות המורכבות, בשנים האחרונות מתגבשים פתרונות תכנוניים שמאפשרים לשלב מיגון גם בבניינים לשימור, או לכל הפחות לשפר את רמת המיגון הקיימת. מדובר בפתרונות שאינם אחידים, אלא מותאמים לכל מבנה בהתאם למיקומו, למצבו ולסטטוס השימור שלו.

תוספת אגף חדש תוך שמירה על המבנה הקיים – בבניינים שבהם מתאפשרת תוספת זכויות בנייה, ניתן לעיתים לתכנן אגף חדש בחלק האחורי או בצידי המבנה, מבלי לשנות את חזיתו לשימור. תוספת זו יכולה לכלול דירות חדשות, ובמקביל לאפשר שילוב ממ"דים בדירות הקיימות. פתרון זה מיושם לרוב במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, שבהם קיימת היתכנות כלכלית לביצוע הפרויקט.

שימור חלקי של המבנה במסגרת פרויקט התחדשות עירונית – כאשר לא ניתן לשלב ממ"דים בבניין הקיים מבלי לפגוע במאפייני השימור, אחת האפשרויות שנבחנות היא שימור חלקי של המבנה במסגרת פרויקט התחדשות עירונית. במודל זה, הבניין עובר תהליך הכולל הריסה ובנייה מחדש של חלקים ממנו, תוך שמירה על אלמנטים בעלי ערך אדריכלי – לרוב חזית הבניין או פרטים ייחודיים אחרים. במסגרת התכנון החדש, הממ"דים משולבים בדירות החדשות, ולא כתוספת חיצונית למבנה הקיים. פתרון זה מאפשר לעמוד בדרישות המיגון לצד שמירה על מאפייני השימור, אך הוא תלוי באישורי רשויות התכנון ואינו מתאפשר בכל מקרה.

מרחבים מוגנים קומתיים כחלופה – כאשר לא ניתן להוסיף ממ"ד לכל דירה בשל מגבלות שימור או צפיפות בנייה, ניתן במקרים מסוימים לשלב מרחב מוגן קומתי (ממ"ק) – חדר מוגן משותף לדיירי הקומה. פתרון זה מתאפשר כאשר ניתן לנצל שטחים פנימיים קיימים או לשלב תוספת שאינה פוגעת בחזית הבניין, למשל באזור אחורי או פנימי. במסגרת זו, המבנה מותאם לדרישות פיקוד העורף באמצעות חיזוק קירות, התקנת דלתות הדף ומערכות אוורור ייעודיות. אף שמדובר בפתרון שאינו מספק מיגון אישי לכל דירה, הוא מאפשר לשפר את רמת הבטיחות בבניינים שבהם לא ניתן ליישם פתרונות אחרים, בכפוף לאישורי הרשויות.

שדרוג מקלטים קיימים והתאמות מיגון במבנים לשימור – כאשר מגבלות השימור אינן מאפשרות הוספת ממ"דים או מרחבים מוגנים קומתיים, הפתרון האפשרי הוא שדרוג של מקלטים קיימים או התאמת חללים משותפים למיגון בהתאם להנחיות פיקוד העורף. במסגרת זו, מקלטים ישנים עוברים התאמה לתקן עדכני – הכוללת חיזוק קירות, התקנת דלתות וחלונות הדף, שיפור מערכות אוורור וסינון, ולעיתים גם שדרוג נגישות. במקרים מסוימים ניתן להסב חללים משותפים בבניין, כגון קומת קרקע או מרתפים, כך שישמשו כמרחב מוגן עבור כלל הדיירים. פתרונות אלו אינם מהווים תחליף לממ"ד פרטי, אך הם מאפשרים לספק מענה מיגון משופר במבנים שבהם לא ניתן ליישם פתרונות אחרים, בכפוף לאישורי הרשויות.

סיכום

חשוב להבין שאין פתרון אחד שמתאים לכל מצב. כל בניין נבחן לגופו, בהתאם למצבו הפיזי, מיקומו, סטטוס השימור שלו והיתכנות התכנון. לכן, התהליך מחייב עבודה משולבת של אדריכלים, יועצי שימור ומהנדסים כבר בשלבים מוקדמים.

הוספת ממ"דים בבניינים לשימור בתל אביב היא אחד האתגרים המורכבים ביותר בתחום התכנון העירוני כיום. היא מחייבת איזון בין צרכים בסיסיים של ביטחון אישי לבין שמירה על מבנים שהם נכסי תרבות וחלק בלתי נפרד מהמורשת והזהות העירונית.

דווקא מתוך המורכבות הזו מתפתחות גישות תכנון מדויקות יותר, שמנסות להתאים פתרון לכל מבנה ולא להחיל מודל אחיד. חברות יזמיות הפועלות בעיר, כמו אקרו נדל"ן, לוקחות חלק בתהליכים אלו במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, תוך עבודה מול מגבלות תכנון ושימור.