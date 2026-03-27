 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
שבת, 28 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

הופצץ מפעל איראני לייצור חומרים לתהליך העשרת אורניום

Screenshot
Screenshot
רמי יצהר 27 במרץ 2026

חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף לפני זמן קצר מפעל למיצוי אורניום ממחצבים הממוקם ביזד שבמרכז איראן.

המפעל הינו היחיד מסוגו באיראן, בו חומרי גלם שנחצבים מהאדמה עוברים תהליכי עיבוד מכניים וכימיים על מנת שבהמשך ישמשו כחומרי מוצא להעשרת האורניום.

מדובר בתהליך חשוב ביותר לתוכנית הנשק הגרעיני שמקודמת על ידי המשטר, ומהווה את תחילת שרשרת הערך הנדרשת עבור ייצור נשק גרעיני.

התקיפות כוונו לעבר התשתיות המרכזיות המשמשות את תהליכי הייצור הייחודיים באתר.

אורניום מועשר מהווה רכיב מרכזי וקריטי בתהליכי פיתוח נשק גרעיני – תקיפת האתר גורעת מיכולתו של משטר הטרור האיראני להשיג את חומר הגלם הדרוש לתהליכים אלה ומעמיקה את הפגיעה בתכנית הנשק הגרעיני של המשטר.

צה"ל לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להמשיך בנסיונותיו לקדם את תוכנית הנשק הגרעיני המהווה איום קיומי על מדינת ישראל והעולם כולו.

״עניין מרכזי״

מבזקחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה