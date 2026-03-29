״עניין מרכזי״ מדווח: פקיסטן מתווכת בחשאי ומסתמן שטראמפ יודיע בשבוע הבא על סיום המלחמה

העובדה שאיראן מסרבת פומבית להיכנס לסבב נוסף של שיחות עם ארצות הברית אינה מוכיחה בהכרח על רצונה להמשיך במלחמה בעיקר על רקע הנזקים הגדולים הנגרמים לה על בסיס יומי במפעלי התעשייה המרכזיים שלה.

בכיר בחיל האוויר, שקל לנחש מיהו, מצוטט היום בתקשורת כמי שאמר את המשפט הבא; ״ לאיראנים אין מושג איזו מכה הם ספגו״. ואכן הגם שבחודש הראשון למלחמה נהרגו באיראן כ-2,000 איש בלבד וחוסלו לא יותר מ-50 איש מהנשיא חמינאי ומטה, הנזקים שגרמו ההפצצות לתשתיות התעשייה הצבאית כמו גם לתעשייה הכבדה האזרחית הם עצומים. המרוויחה הגדולה מכך תהיה סין שתרוויח מיליארדים מפרוייקטים של שיקום ובנייה.

מקורות אמריקניים יודעי דבר אומרים שלא לייחוס ישיר כי האיראנים שמחרימים את ויטקוף וקושניר מנהלים מו״מ עקיף עם סגן הנשיא וואנס. התיווך הסודי השקט נעשה באמצעות בכירי פקיסטן הזוכים לאמון של שני הצדדים.

ואכן סגן הנשיא וואנס אמר היום כי כמעט שהושלמו כל המטרות במבצע הזה״. מדובר באמירה משמעותית ביותר המצביעה על כך שהנשיא טראמפ מאפשר לוואנס לנהל את החלק המסובך של שכנוע האיראנים לסיים את המלחמה בהסדר שיאפשר חזרה לשקט עולמי.

בסוף השבוע הצטרפו החותים למערכה וביצעו כמה שיגורים לדרום הארץ. החשש העיקרי הוא מימוש האיום התימני לשבש עוד יותר את הסחר הימי באזור הים האדום. ישראל וארה״ב טרם הגיבו בהפצצות בתימן אבל ברור שגם זה יגיע אם המצב יימשך.

