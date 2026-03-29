יום ראשון, 29 במרץ 2026
״עניין מרכזי״ מדווח: פקיסטן מתווכת בחשאי ומסתמן שטראמפ יודיע בשבוע הבא על סיום המלחמה

רמי יצהר 29 במרץ 2026

העובדה שאיראן מסרבת פומבית להיכנס לסבב נוסף של שיחות עם ארצות הברית אינה מוכיחה בהכרח על רצונה להמשיך במלחמה בעיקר על רקע הנזקים הגדולים הנגרמים לה על בסיס יומי במפעלי התעשייה המרכזיים שלה.

בכיר בחיל האוויר, שקל לנחש מיהו, מצוטט היום בתקשורת כמי שאמר את המשפט הבא; ״ לאיראנים אין מושג איזו מכה הם ספגו״. ואכן הגם שבחודש הראשון למלחמה נהרגו באיראן כ-2,000 איש בלבד וחוסלו לא יותר מ-50 איש מהנשיא חמינאי ומטה, הנזקים שגרמו ההפצצות לתשתיות התעשייה הצבאית כמו גם לתעשייה הכבדה האזרחית הם עצומים. המרוויחה הגדולה מכך תהיה סין שתרוויח מיליארדים מפרוייקטים של שיקום ובנייה.

מקורות אמריקניים יודעי דבר אומרים שלא לייחוס ישיר כי האיראנים שמחרימים את ויטקוף וקושניר מנהלים מו״מ עקיף עם סגן הנשיא וואנס. התיווך הסודי השקט נעשה באמצעות בכירי פקיסטן הזוכים לאמון של שני הצדדים.

ואכן סגן הנשיא וואנס אמר היום כי כמעט שהושלמו כל המטרות במבצע הזה״. מדובר באמירה משמעותית ביותר המצביעה על כך שהנשיא טראמפ מאפשר לוואנס לנהל את החלק המסובך של שכנוע האיראנים לסיים את המלחמה בהסדר שיאפשר חזרה לשקט עולמי.

בסוף השבוע הצטרפו החותים למערכה וביצעו כמה שיגורים לדרום הארץ. החשש העיקרי הוא מימוש האיום התימני לשבש עוד יותר את הסחר הימי באזור הים האדום. ישראל וארה״ב טרם הגיבו בהפצצות בתימן אבל ברור שגם זה יגיע אם המצב יימשך.

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

