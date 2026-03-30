סיכום תחקיר צה״ל על התקרית שבה נהרג דובר קיבוץ משגב עם

ב-22 במרץ 2026, בוצע ירי ארטילרי של חמישה פגזים מעמדת פריסה בשטח הארץ, שפגעו בקיבוץ משגב עם וכתוצאה מכך נהרג עופר (פושקו) מוסקוביץ ז"ל. עופר (פושקו) מושקוביץ ז"ל היה סמל ההתיישבות והחקלאות בקרב תושבי הגליל העליון.

בעקבות האירוע, הוקם צוות תחקיר מקצועי בראשות קצין תותחנים ראשי, תא"ל אהוד ביבי לצורך תחקור האירוע והפקת לקחים. התחקיר הוצג מוקדם יותר היום למשפחתו.

מתחקיר האירוע עלה כי הירי בוצע באירוע מבצעי בסיוע קרוב לתמרון כוחותינו. עוד נמצא כי התקלה נבעה מהתלכדות של מספר משתנים מבצעיים ותנאי ירי שאינם אופטימליים. לצד זאת, לא נמצאה התרשלות ולא נמצא כשל ערכי מצד בעלי התפקידים שהיו מעורבים בתהליך הירי בסוללה.

כחלק מהפקת הלקחים, הורה מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן על הוצאת הוראה מבצעית העוסקת בירי ארטילרי מעל יישובים ומתקנים אזרחיים. מדובר בהוראה מחמירה יותר מההנחיה הקיימת כיום.

התחקיר הוצג לרמטכ"ל על-ידי מפקד פיקוד הצפון, מפקד זרוע היבשה וקצין התותחנים הראשי. הרמטכ"ל קיבל את ממצאי התחקיר וקבע כי מדובר בתחקיר מקצועי ומלמד על ירי מבצעי תוך כדי מלחמה, אשר יש להפיק ממנו לקחים ולהטמיעם בהקדם. הרמטכ"ל הדגיש כי הוא מקבל את המסקנה לפיה לא הייתה התרשלות בתהליך קבלת ההחלטות של המפקדים באירוע ביחס לנסיבות.

בנוסף, הנחה לבחון את כלל מרכיבי הבטיחות באירוע, ובפרט את סוגיית דילוג הסוללות לחזית היישובים, על מנת לצמצם סיכון לירי מעל יישובים. כמו כן, הרמטכ"ל הנחה כי יש להציג את ממצאי התחקיר למשפחה.

"מדובר באירוע קשה ומצער, שבו נהרג אזרח ישראלי, עופר פושקו מוסקוביץ' ז"ל, איש הצפון ומעמודי התווך של קהילת משגב עם, כתוצאה מירי צה"ל", הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, "הגדוד והסוללה פועלים מתחילת המערכה באופן רצוף ומקצועי להסרת האיום ולתקיפת מטרות אויב. האירוע נבע מהתלכדות של מספר גורמים, בהם היבטים במערכת חישובי הירי, תנאי התכסית ותקלה בחישובי התבליט".

"מדובר באירוע המחייב הפקת לקחים. עלינו לבחון ולחדד את כלל מרכיבי הבטיחות, ובפרט את אופן הפריסה והפעלת האש בסמוך ליישובים, כדי למנוע סיכון לאזרחינו. נפיק את הלקחים הנדרשים ונמשיך לפעול באחריות על מנת להמשיך ולהגן על תושבי הצפון. צה"ל מביע צער עמוק בפני המשפחה והקהילה".

מסקנות התחקיר יוטמעו וילמדו בקרב מפקדי וחיילי החיל. צה"ל מצר על האירוע ומשתתף בצער משפחת מוסקוביץ וקהילת משגב עם.

״עניין מרכזי״