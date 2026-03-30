 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 30 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

סיכום תחקיר צה״ל על התקרית שבה נהרג דובר קיבוץ משגב עם

רמי יצהר 30 במרץ 2026

ב-22 במרץ 2026, בוצע ירי ארטילרי של חמישה פגזים מעמדת פריסה בשטח הארץ, שפגעו בקיבוץ משגב עם וכתוצאה מכך נהרג עופר (פושקו) מוסקוביץ ז"ל. עופר (פושקו) מושקוביץ ז"ל היה סמל ההתיישבות והחקלאות בקרב תושבי הגליל העליון.

בעקבות האירוע, הוקם צוות תחקיר מקצועי בראשות קצין תותחנים ראשי, תא"ל אהוד ביבי לצורך תחקור האירוע והפקת לקחים. התחקיר הוצג מוקדם יותר היום למשפחתו.

מתחקיר האירוע עלה כי הירי בוצע באירוע מבצעי בסיוע קרוב לתמרון כוחותינו. עוד נמצא כי התקלה נבעה מהתלכדות של מספר משתנים מבצעיים ותנאי ירי שאינם אופטימליים. לצד זאת, לא נמצאה התרשלות ולא נמצא כשל ערכי מצד בעלי התפקידים שהיו מעורבים בתהליך הירי בסוללה.

כחלק מהפקת הלקחים, הורה מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן על הוצאת הוראה מבצעית העוסקת בירי ארטילרי מעל יישובים ומתקנים אזרחיים. מדובר בהוראה מחמירה יותר מההנחיה הקיימת כיום.

התחקיר הוצג לרמטכ"ל על-ידי מפקד פיקוד הצפון, מפקד זרוע היבשה וקצין התותחנים הראשי. הרמטכ"ל קיבל את ממצאי התחקיר וקבע כי מדובר בתחקיר מקצועי ומלמד על ירי מבצעי תוך כדי מלחמה, אשר יש להפיק ממנו לקחים ולהטמיעם בהקדם. הרמטכ"ל הדגיש כי הוא מקבל את המסקנה לפיה לא הייתה התרשלות בתהליך קבלת ההחלטות של המפקדים באירוע ביחס לנסיבות.

בנוסף, הנחה לבחון את כלל מרכיבי הבטיחות באירוע, ובפרט את סוגיית דילוג הסוללות לחזית היישובים, על מנת לצמצם סיכון לירי מעל יישובים. כמו כן, הרמטכ"ל הנחה כי יש להציג את ממצאי התחקיר למשפחה.

"מדובר באירוע קשה ומצער, שבו נהרג אזרח ישראלי, עופר פושקו מוסקוביץ' ז"ל, איש הצפון ומעמודי התווך של קהילת משגב עם, כתוצאה מירי צה"ל", הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, "הגדוד והסוללה פועלים מתחילת המערכה באופן רצוף ומקצועי להסרת האיום ולתקיפת מטרות אויב. האירוע נבע מהתלכדות של מספר גורמים, בהם היבטים במערכת חישובי הירי, תנאי התכסית ותקלה בחישובי התבליט".

"מדובר באירוע המחייב הפקת לקחים. עלינו לבחון ולחדד את כלל מרכיבי הבטיחות, ובפרט את אופן הפריסה והפעלת האש בסמוך ליישובים, כדי למנוע סיכון לאזרחינו. נפיק את הלקחים הנדרשים ונמשיך לפעול באחריות על מנת להמשיך ולהגן על תושבי הצפון. צה"ל מביע צער עמוק בפני המשפחה והקהילה".

מסקנות התחקיר יוטמעו וילמדו בקרב מפקדי וחיילי החיל. צה"ל מצר על האירוע ומשתתף בצער משפחת מוסקוביץ וקהילת משגב עם.

״עניין מרכזי״

מבזקכלליחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
