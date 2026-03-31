הבוץ הלבנוני גובה מחיר דמים – קצין ו-3 חיילים נהרגו בדרום לבנון

הבוץ הלבנוני גובה מחיר דמים. עוד ארבעה חיילים נהרגו בדרום לבנון בשטח שנחשב כבשליטה ישראלית מלאה. בסך הכל מצויות עתה שלוש אוגדות בתוככי לבנון והשטח עד לנהל הליטני נכבש כולו ללא התנגדות. מאות אלפי לבנונים נאלצו לנטוש את בתיהם ולנדוד צפונה.

יצויין שהכיבוש לא הניב ביטחון לתושבי הגליל הירי נמשך ללא הפוגה כולל שיגור טילים וכתב״מים והכל מתבצע מעבר לליטאני כשבשטח חיזבאללה מנסה לזנב בכוחות במתכונת דומה לזו שהופעלה ברצועה.

והיום הותר לפרסם את שמותיהם של חללים אלה:

– סרן נועם מדמוני (Noam Madmoni), בן 22, משדרות, מפקד צוות בסיירת נח״ל (934), חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום לבנון.

– סמ״ר בן כהן (Ben Cohen), בן 21, מלהבים, לוחם בסיירת נח״ל (934), חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום לבנון.

– סמ״ר מקסים אנטיס (Maxsim Entis), בן 21, מבת ים, לוחם בסיירת נח״ל (934), חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום לבנון.

עניין מרכזי משתתף באבלן של המשפחות שהקריבו את יקיריהן למען המדינה.

בתקרית הקטלנית נפצעו שלושה לוחמים נוספים: לוחם שנפצע באורח קשה, לוחם שנפצע באורח בינוני ולוחם מילואים שנפצע באורח בינוני אף הוא. השלושה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו .

מצהל נמסר כי אתמול לפנות ערב במהלך סריקה באזור כפר בית ליף שבדרום לבנון, שטח שהוא עתה לכאורה בשליטה ישראלית מלאה, כוח סיירת נח"ל נתקלו במחבלים, והתפתחה היתקלות מטווח קצר.

במהלך ההיתקלות, התפתחו חילופי אש כבדים בין הכוחות למחבלים. הכוחות השיבו באש, וזוהו פגיעות במחבלים, שכמה מהם חוסלו.

במקביל, הכוח החל בפינוי הלוחמים שנפגעו לעבר מנחת ייעודי, ובמהלך פעולות הפינוי ירו המחבלים טיל נ"ט לעבר הכוחות, שלא הסב נפגעים לכוח הצה"לי. הכוחות השיבו באש, בירי טנקים ובתקיפות מהאוויר לעבר המחבלים.

הפצועים בתקרית פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה, מאז הצטרפות חיזבאללה למלחמה עם איראן, פונו לרמב"ם 54 חיילים, כעת נותרו בבית החולים 17, כולם במצב יציב.

אתמול הובא למנוחות סמל לירן בן ציון ז"ל, לוחם בגדוד 9 של עוצבת "עקבות הברזל" (401) מחולון, שנפל בקרב בדרום לבנון כתוצאה מירי טיל נ"ט לעבר הטנק שלו בלילה שבין ראשון לשני.

בסוף השבוע נהרג סמל משה יצחק הכהן כץ ז"ל (22), לוחם בגדוד 890 של הצנחנים, מירי רקטי של חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל שפועלים בדרום לבנון.

