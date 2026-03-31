המטה המרכזי של צבא איראן ומשמרות המהפיכה הגיב בצהלה על הודעות הכניעה המגיעות מהבית הלבן

לאחר שהבית הלבן הודיע שהוא מוותר על מרבית דרישותיו לרבות במיצרי הורמוז ומעוניין לסיים בהקדם את המלחמה מסר בתגובה מטה "חאתם אל-אנביא" המרכז את הכוחות המזוויעים של איראן כולל הצבא ומשמרות המהפיכה את ההודעה הזו. להלן תקציר שלה:

1. הטעות האסטרטגית של אויבי איראן הובילה לתבוסתם ולהשפלתם.

2. איראן מעולם לא נכנעה לאויביה לאורך ההיסטוריה.

3. האויב חושב שבאמצעות תעמולה, הצגת נשק וציוד צבאי מתקדם והתנקשות בבני עמנו, יכניע את איראן. אנחנו חזקים.

4. אויבינו משלים את עצמם כי ישתלטו ויכבשו את מצר הורמוז. אדרבא: הם מוזמנים נביס אותם.

עניין מרכזי