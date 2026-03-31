 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שלישי, 31 במרץ 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

המטה המרכזי של צבא איראן ומשמרות המהפיכה הגיב בצהלה על הודעות הכניעה המגיעות מהבית הלבן

Screenshot
Screenshot
הניה זסלבסקי 31 במרץ 2026

לאחר שהבית הלבן הודיע שהוא מוותר על מרבית דרישותיו לרבות במיצרי הורמוז ומעוניין לסיים בהקדם את המלחמה מסר בתגובה מטה "חאתם אל-אנביא" המרכז את הכוחות המזוויעים של איראן כולל הצבא ומשמרות המהפיכה את ההודעה הזו. להלן תקציר שלה:

1. הטעות האסטרטגית של אויבי איראן הובילה לתבוסתם ולהשפלתם.

2. איראן מעולם לא נכנעה לאויביה לאורך ההיסטוריה.

3.  האויב חושב שבאמצעות תעמולה,  הצגת נשק וציוד צבאי מתקדם והתנקשות בבני עמנו, יכניע את איראן. אנחנו חזקים.

4. אויבינו משלים את עצמם כי ישתלטו ויכבשו את מצר הורמוז. אדרבא: הם מוזמנים  נביס אותם.

עניין מרכזי

מבזקפוליטיקהחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של הניה זסלבסקי
הניה זסלבסקי

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה