טראמפ משתוקק לסיים את סבב הלחימה ללא השפלה – האיראנים מסרבים

הנשיא טראמפ ממשיך להסתבך וממשיך בניסיון נואש לצאת מסבב הלחימה הזה בכבוד יחסי.

אבל האיראנים, האירופים, הסינים, פוטין, ארדואן ואפילו מדינות המפרץ לא קונים את השטיקים ההזויים שלו.

הספין התורן כבר מהווה השפלה לאמריקה. טראמפ כבר מוותר על כיבוש קרקעי, על ניטרול הגרעין, על הפלת שלטון האייתולות ואפילו על פתיחת מיצרי הורמוז. העיקר לברוח מהבוץ, שלהגדרת עוזריו הקרובים כולל סגנו, נתניהו סיבך אותו ואת אמריקה בהם בגלל אינטרסים אישיים לא רלבנטיים של שרידות שלטונו.

ועכשיו טראמפ מציב יעד: יציאה מאיראן תוך שבועיים–שלושה כשבמקביל מתקיים תיווך פקיסטני מאחורי הקלעים. אבל איראן מסרבת ומתעקשת לעשות צחוק מדונלאלד על בסיס יומיומי. אין כניעה איראנית וישראל נערכת לסיום אפשרי עם הודעת ניצחון מזויף של ביבי בסגנון טראמפיסטי ספין שחצני נוסף של נתניהו כשהלילה ליל הסדר יתקיים בדרך כלל בחוג מצומצם ולעיתים בממ״ד.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצהיר כי ארצו צפויה לסיים את מעורבותה הצבאית באיראן בתוך “שבועיים, אולי שלושה”, והבהיר כי אין כוונה להיגרר למלחמה ממושכת. ההצהרה, החריגה בלוח הזמנים הקצר שהיא מציבה, מגיעה בעיצומה של הסלמה אזורית ומלווה בפעילות דיפלומטית אינטנסיבית מאחורי הקלעים, לצד עמידה איראנית נוקשה והיערכות ישראלית לשינוי כיוון אפשרי.

⸻

⚡ עיקרי הדברים

• טראמפ מציב לוח זמנים ברור: סיום המעורבות תוך 2–3 שבועות

• אין בשלב זה הסכם רשמי או מסגרת בינלאומית מוסכמת

• פקיסטן פועלת כמתווכת בין הצדדים

• איראן משדרת סירוב להיכנע לתכתיבים

• בישראל מכינים את הקרקע לאפשרות של סיום מערכה בהתאם לקו האמריקני

⸻

🌐 מאחורי הקלעים: פקיסטן מובילה מאמץ תיווך

מקורות דיפלומטיים מצביעים על כך שפקיסטן נכנסה בימים האחרונים לתפקיד מרכזי בניסיון לבלום את ההסלמה:

• מתקיימות שיחות טלפון בין בכירים פקיסטנים לבין הנשיא האמריקני ושר החוץ האמריקני

• במקביל מתקיימים ערוצים עקיפים מול איראן

• היעד: גיבוש הבנות שיאפשרו:

• הפסקת אש

• פתיחת מצרי הורמוז

• יציאה אמריקנית מהירה מבלי להצטייר כנסיגה

פקיסטן נתפסת כמתווך אפשרי משום שהיא:

• מקיימת קשרים עם טהרן

• מקובלת יחסית גם על מדינות המפרץ

• אינה מזוהה ישירות עם הלחימה

עם זאת, לפי ההערכות – המגעים עדיין רחוקים מהבשלה.

⸻

❗ טהרן מקשיחה עמדות: “אין כניעה”

במקביל למאמצי התיווך, איראן מבהירה כי אינה מתכוונת להיכנע:

• דחייה של דרישות אמריקניות לפתיחה מיידית של מצרי הורמוז

• התנגדות להסכם שייתפס כהשפלה או כפייה

• המשך פעילות צבאית, כולל באמצעות שלוחות אזוריות

גורמים איראניים מציגים את הצהרות טראמפ כמהלך של לחץ פסיכולוגי, ולא כבסיס למו״מ אמיתי. מבחינתם, נסיגה אמריקנית ללא כניעה איראנית עשויה אף להיתפס כהישג.

⸻

🇮🇱 ירושלים: נתניהו מכין את הקרקע

נאומו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמש נתפס בירושלים כהכנה ציבורית לתרחיש של סיום אפשרי של המערכה:

• הדגשת הישגים צבאיים

• מעבר לשיח על “שלבים הבאים”

• הפחתת הדגש על המשך לחימה ממושכת

גורמים מדיניים מעריכים כי ישראל:

• לא תעמוד בפני מהלך אמריקני של יציאה

• תתאים את עצמה ללוח הזמנים שיוכתב מוושינגטון

גם אם המשמעות היא:

• סיום מוקדם מהמתוכנן

• השארת חלק מהאיומים ללא טיפול מלא

⸻

🧠 ניתוח: שלושה צירים פועלים במקביל

🇺🇸 ארצות הברית

• מבקשת לסיים מהר

• להימנע מהסתבכות ארוכת טווח

• להציג הישג ברור לציבור

🇮🇷 איראן

• מסרבת להיראות כמי שנכנעה

• מנסה למשוך זמן

• מסתמכת על לחץ בינלאומי על ארה״ב

🇮🇱 ישראל

• תלויה בגיבוי אמריקני

• נערכת לכל תרחיש

• שואפת לשמר חופש פעולה גם לאחר יציאה אמריקנית

⸻

⚖️ תרחישים אפשריים

🟢 הסכם בתיווך

• הצלחת המגעים (ייתכן דרך פקיסטן)

• הפסקת אש

• יציאה מסודרת של ארה״ב

🟡 יציאה חד־צדדית

• ארה״ב עוזבת ללא הסכם מלא

• מתיחות נמשכת באזור

🔴 הסלמה

• כישלון התיווך

• המשך לחימה ואף התרחבות

⸻

🌍 השלכות אזוריות ובינלאומיות

• מצרי הורמוז: נותרו מוקד אי־ודאות מרכזי

• שוק הנפט: רגיש לכל שינוי במסר האמריקני

• מדינות המפרץ: חוששות מפגיעה בתשתיות

• אירופה ואסיה: תלויות בנתיבי אנרגיה יציבים

⸻

🧨 השורה התחתונה

הצהרת טראמפ אינה רק לוח זמנים –

אלא מהלך אסטרטגי שמנסה לשלב בין לחץ צבאי, תיווך מדיני ויציאה מהירה.

מאחורי הקלעים:

• פקיסטן מנסה לגשר

• איראן מסרבת להתכופף

• ישראל מתכוננת לשינוי כיוון

השאלה המרכזית כעת אינה רק אם ארה״ב תצא תוך שבועיים–שלושה,

אלא האם ניתן יהיה לסיים מערכה אזורית מורכבת כל כך בפרק זמן קצר –

מבלי להשאיר אחריה מציאות נפיצה עוד יותר.

