מוג׳תבא מגיב בזלזול לדחייה הנוספת של האולטימטום ליום רביעי לפנות בוקר

זו כבר בדיחה עולמית עצובה על חשבונו של השליט האמריקני. וביבי ממשיך להמתין לאישור להתחיל במתקפת הפצצות שתחריב את התשתיות האיראניות.

טראמפ דחה שוב את פקיעת מועד האולטימטום שלו כלפי האיראנים הפעם מיום שני ליום רביעי לפנות בוקר שעון ישראל. טראמפ מאיים ״להחזיר את איראן לתקופת האבן״, אם איראן לא תכנע מיידית.

איראן כהרגלה דחתה בבוז את איומי טראמפ והודיעה שתגיב בהשמדת מתכני האנרגיה במדינות המפרץ וכמובן גם בישראל.

בטהרן נמסר בשמו של יועצו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי כי: "המשך איומי טראמפ, על רקע ייאוש וזעם, אינו אלא המשך שקיעתו בביצת המלחמה עם איראן – צרה שהוא יצר לעצמו".

בו שינגטון אי יודעים מה סיבת הדחיה המחודשת של האולטימטום. אולי בכל זאת מתקיים מאחורי הקלעים מו״מ? כרגע לא ברור.

מה כן מתברר שטראמפ ממשיך לזגזג ובעיקר לעשות צחוק מעצמו.

התגובות סביב דחיית האולטימטום אינן רק ביקורת – הן הפכו לסיפור המרכזי. וככל שמתבררות עוד ועוד תגובות, התמונה נהיית חריפה יותר: טראמפ מאבד אחיזה בנרטיב – ואיראן מנצלת זאת עד הסוף.

⸻

🟥 ארה״ב: קרע פנימי חריג – אפילו בתוך המחנה שלו

התגובות בוושינגטון חריפות בצורה יוצאת דופן:

• סנאטורים בכירים כינו את טראמפ “מסוכן ולא מאוזן”

• הועלו אפילו קולות קיצוניים על הפעלת התיקון ה-25

• גם בעלי ברית פוליטיים שלו החלו להתרחק ממנו פומבית ￼

וזה לא רק סגנון – זו מהות:

המערכת האמריקנית מאותתת שהוא אינו נתפס כיציב בקבלת החלטות מלחמתיות.

במקביל, טראמפ עצמו משדר מסר כפול:

• מצד אחד: “הגיהנום ייפתח עליהם”

• מצד שני: רמזים להסכם אפשרי ￼

הדיסוננס הזה הוא לב הבעיה.

⸻

🟥 איראן: מתקפה תודעתית מחושבת

האיראנים לא רק דוחים – הם תוקפים פסיכולוגית:

• מכנים את האולטימטום “נואש, עצבני וטיפשי” ￼

• מזהירים: “שערי הגיהנום ייפתחו” אם תימשך ההסלמה ￼

• מדגישים: לא ייכנעו ללחץ גם תחת תקיפות

והמסר העמוק יותר:

טראמפ לא מפחיד – הוא צפוי.

בנוסף, גורמים רשמיים באיראן כבר תקפו את הזגזוג עצמו, וטענו כי הוא נע בין איומים לדיבורים – סימן לחולשה ￼

⸻

🟥 בזירה הצבאית: המציאות סותרת את האיומים

למרות הרטוריקה החריפה:

• איראן ממשיכה לשגר טילים ולתקוף יעדים

• ארה״ב סופגת נפגעים (הרוגים ופצועים)

• אפילו מבצעים מוצלחים כמו חילוץ טייסים לא משנים את התמונה הכוללת ￼

ובמקביל:

המודיעין האמריקני מודה – לאיראן עדיין יש יכולות משמעותיות ￼

כלומר:

האיומים לא שברו את היכולת – ולא את הרצון.

⸻

🟥 העולם: חשש אמיתי מהתלקחות גלובלית

גורמים בינלאומיים מביעים פסימיות גוברת:

• אירופה סקפטית לגבי כל הסדר מדיני ￼

• מדינות המפרץ חוששות מפגיעה ישירה בתשתיות

• שוקי האנרגיה רגישים לכל שינוי

והמרכז:

מצרי הורמוז – צוואר הבקבוק של העולם.

כל איום עליו הופך מיד למשבר גלובלי.

⸻

🟥 הדפוס שנחשף: טראמפ “מנהל מלחמה תוך כדי ניסוי”

כעת כבר ברור שזה לא אירוע חד-פעמי:

• טראמפ כבר דחה אולטימטומים בעבר בטענה ל“שיחות פרודוקטיביות” ￼

• גם אז איראן הכחישה קיום מו״מ

• ובפועל – שום פריצת דרך לא הושגה

התוצאה:

שחיקה כפולה – גם של האיום, גם של האמון.

⸻

🟥 השורה האמיתית שמתבהרת עכשיו

התגובות בעולם מציירות תמונה חדה:

👉 טראמפ מאיים – אבל לא פועל מיד

👉 איראן מותחת אותו – ולא נכנעת

👉 העולם מבין – והלחץ רק עולה

וזה כבר לא רק משבר בין שתי מדינות.

זה רגע שבו נשאלת שאלה קריטית:

מי באמת שולט בהסלמה – ומי נסחף בתוכה?

