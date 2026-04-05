ליגת העל חודשה באובדן נקודות של המובילה

הליגה חזרה למרות שהמלחמה עדיין כאן ולכן הקהל נעדר וגם הרמה שהיתה ככה ככה.

על הדשא: דרמות, מהפכים, עצבים והצהרת כוונות בצמרת. אחרי שבועות של דממה כפויה בשל מלחמת איראן השנייה, ליגת העל חזרה לפעילות והביאה איתה מחזור טעון במיוחד ששינה את תמונת האליפות.

הפועל באר שבע איבדה נקודות יקרות עם 1:1 מול הפועל פתח תקווה. זאהי אחמד העלה את באר שבע ליתרון בדקה ה-20 בנגיחה אחרי מהלך התקפי מסודר ואף הקדיש את השער לזכר לוחם שנפל, אך היתרון החזיק מעמד זמן קצר בלבד.

בדקה ה-52 יצאה פתח תקווה למתפרצת מהירה, דיארה מצא את רועי דוד שבעט מדויק לרשת וקבע שוויון. באר שבע שלטה בהמשך, הגיעה למצבים כולל כדור למשקוף והחמצות מסוכנות, אך לא הצליחה להכריע.

מנגד, פתח תקווה כמעט עקצה עם מצב של אחד על אחד בדקות הסיום. במועדון הדרומי דיברו על איבוד נקודות כואב במאבק האליפות, בעוד האורחים הרגישו שיצאו עם נקודה מוצדקת, במיוחד לאור העובדה שהם היחידים שלא הפסידו לבאר שבע העונה.

במקביל, בית״ר ירושלים סיפקה את משחק השבת עם ניצחון דרמטי 2:3 על עירוני טבריה. טבריה הפתיעה בפתיחה ועלתה ל-0:1 כבר בדקה ה-5 משער של ווהיב חביבאללה, ובהמשך הכפילה ל-0:2 בדקה ה-38 משער של גיא חדידה שכבש אחרי החמצת פנדל וריבאונד. בית״ר ירדה להפסקה בהלם, אך חזרה למחצית השנייה עם אנרגיה אחרת לחלוטין, צמצמה במהירות, הפעילה לחץ כבד והשוותה ל-2:2 במהלך המחצית. הדרמה הגיעה לשיאה בתוספת הזמן כאשר ירדן כהן בעט מרחוק, הכדור הטעה את השוער ונכנס פנימה – שער ניצחון שהצית את טדי ושלח את בית״ר לחגיגות. במועדון דיברו על אופי של אלופה ועל אמונה בלתי מתפשרת, בעוד בטבריה יצאו שבורים לאחר שאיבדו יתרון כפול.

עירוני קריית שמונה ניצחה 0:2 את בני סכנין במשחק יעיל ומסודר. הקבוצה הצפונית שלטה, ניצלה מצבים וסגרה עניין ללא דרמות מיוחדות, בעוד סכנין התקשתה לייצר מצבים ונראתה חסרת פתרונות התקפיים. הפועל ירושלים ובני ריינה נפרדו ב-0:0 במשחק טקטי ודל באירועים, עם הרבה מאבק במרכז המגרש ומעט מאוד מצבים ליד השערים, תוצאה שמשקפת בעיקר זהירות הדדית.

לאחר 25 מחזורים, הפועל באר שבע נותרה במקום הראשון אך הפער הצטמצם לשתי נקודות בלבד מבית״ר ירושלים שנמצאת בכושר מצוין ונושפת בעורפה.

המחזור הזה הבהיר שהמאבק על האליפות נפתח מחדש: באר שבע כבר לא נראית בלתי ניתנת לעצירה, בית״ר צוברת מומנטום ואמונה, ושאר הקבוצות ממשיכות להשפיע על התמונה מלמטה. החזרה מהמלחמה חשפה גם את הפגיעה בקצב ובחדות של הקבוצות, אך בו בזמן החזירה את הדרמה, הרגש והמתח לליגה. הסיפור האמיתי כעת הוא לא רק התוצאות – אלא התחושה שהכל פתוח, שהיתרון שברירי, ושכל משחק מעתה עשוי להכריע עונה שלמה.

