איראן דוחה בתוקף את איומי טראמפ והאימה העולמית מתגברת לקראת שעת השין – ביום שלישי

נותר פחות מ־24 שעות עד לנקודת ההכרעה – רגע שבו המתווה להפסקת אש עשוי להיכנס לתוקף… או לקרוס אל תוך כאוס אזורי.

ובתוך החלון הזה, כל הצדדים מעלים הילוך – לא רק בשטח, אלא גם במילים.

והפעם, המילים חריפות לא פחות מהטילים.

🟥 איראן: “לא נירתע – מי שיפגע בנו יצית את האזור כולו”

דוברי המשטר בטהרן לא מותירים מקום לפרשנות. המסר אינו רק דחייה – אלא התרעה כוללת:

“איומים אינם מפחידים אותנו. איראן אינה מדינה שנכנעת ללחץ. כל תקיפה נגדנו תיענה בעוצמה – לא רק נגד התוקף, אלא נגד כל מי שישתף פעולה איתו באזור.”

ובהמשך, המסר הופך ישיר במיוחד כלפי המפרץ:

“תשתיות האנרגיה במפרץ אינן חסינות. אם המלחמה תיכפה עלינו – איש לא יישאר מחוץ למעגל האש.”

זה כבר לא איום מרומז – זו הכרזה על הרחבת המלחמה במקרה של הסלמה.

🟥 ישראל: מסר חד – “מי שמאיים, ישלם מחיר כבד”

שר הביטחון ישראל כץ מיישר קו עם קו תקיף במיוחד, ומבהיר:

“איראן משחקת באש. כל ניסיון לפגוע בישראל ייענה בעוצמה שלא נראתה באזור. לא נאפשר איום קיומי – ולא נהסס לפעול בכל מקום שיידרש.”

גורמים ביטחוניים מוסיפים כי ישראל רואה בחלון הזמן הנוכחי “חלון קריטי”:

או שהמתווה יבלום את ההידרדרות

או שישראל תפעל כדי לשנות את המציאות בכוח

המשמעות:

גם ירושלים לא מחכה – אלא מתכוננת.

🟥 ארה״ב: אפילו הרפובליקנים מתחילים להיבהל

הסערה בוושינגטון מגיעה לשיאים חריגים, במיוחד בעקבות הציוץ הגס והמתלהם של דונלד טראמפ.

סנאטורים משני הצדדים כבר לא מסתפקים בביקורת מרומזת:

“זו לא הנהגה – זו פזיזות שמסכנת חיי אמריקנים.”

“אנחנו מתקרבים למלחמה אזורית בלי אסטרטגיה ברורה – וזה מסוכן.”

ואפילו קולות מתוך המחנה הרפובליקני נשמעים:

“אנחנו חייבים לשאול אם קבלת ההחלטות כאן יציבה. כי אם לא – כולנו בבעיה.”

האמירה שחוזרת במסדרונות הקונגרס:

החשש אינו רק מהמלחמה – אלא ממי שמוביל אליה.

🟥 אירופה: חרדה גוברת – “זה עלול לצאת משליטה”

מנהיגים באירופה, מאחורי הקלעים וגם בפומבי, מביעים דאגה עמוקה:

“הסיכון להסלמה בלתי נשלטת גבוה מאי פעם.”

“כל טעות חישוב אחת – ואנחנו בפני עימות אזורי רחב עם השלכות גלובליות.”

דיפלומטים אירופיים מזהירים במיוחד מפני פגיעה במצרי הורמוז:

“זה לא רק עניין אזורי – זו נקודת תורפה של הכלכלה העולמית.”

החרדה אינה תיאורטית – היא מוחשית.

🟥 מדינות המפרץ: על הכוונת – בלי יכולת להתחמק

האיום האיראני הופך את מדינות המפרץ לשחקן מרכזי, גם אם לא רצו בכך.

גורמים אזוריים מתארים מצב שבו:

מתקני נפט וגז עלולים להפוך למטרות

נתיבי שיט נמצאים תחת איום

והמערכות הביטחוניות נכנסות לכוננות גבוהה

כל פגיעה שם תגרור אפקט שרשרת:

👉 זינוק במחירי האנרגיה

👉 פגיעה בסחר העולמי

👉 לחץ כלכלי גלובלי

🟥 השעות הקרובות: חלון צר בין הסדרה לאסון

ככל שהשעון מתקדם, הדפוס ברור:

👉 איראן מעלה את רף האיומים

👉 ישראל מאותתת על נכונות לפעול

👉 ארה״ב מתערערת מבפנים

👉 אירופה חוששת מהידרדרות

👉 והמפרץ על סף פגיעה

והכול – רגע לפני שהמתווה אמור להיכנס לתוקף.

🟥 השורה התחתונה – רגע ההכרעה

זה כבר לא רק משחק דיפלומטי.

זהו מצב שבו:

מילה אחת יכולה להצית

טעות אחת יכולה להסלים

והחלטה אחת יכולה לשנות את פני האזור

העולם עומד על קצה העצבים –

ובתוך פחות מיממה נדע אם מדובר בפריצת דרך היסטורית…

או בתחילתו של עימות שהשלכותיו יהיו כבדות לכולם.

