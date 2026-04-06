 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שני, 6 באפריל 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

איראן דוחה בתוקף את איומי טראמפ והאימה העולמית מתגברת לקראת שעת השין – ביום שלישי

רמי יצהר 6 באפריל 2026

נותר פחות מ־24 שעות עד לנקודת ההכרעה – רגע שבו המתווה להפסקת אש עשוי להיכנס לתוקף… או לקרוס אל תוך כאוס אזורי.

ובתוך החלון הזה, כל הצדדים מעלים הילוך – לא רק בשטח, אלא גם במילים.

והפעם, המילים חריפות לא פחות מהטילים.

🟥 איראן: “לא נירתע – מי שיפגע בנו יצית את האזור כולו”

דוברי המשטר בטהרן לא מותירים מקום לפרשנות. המסר אינו רק דחייה – אלא התרעה כוללת:

“איומים אינם מפחידים אותנו. איראן אינה מדינה שנכנעת ללחץ. כל תקיפה נגדנו תיענה בעוצמה – לא רק נגד התוקף, אלא נגד כל מי שישתף פעולה איתו באזור.”

ובהמשך, המסר הופך ישיר במיוחד כלפי המפרץ:

“תשתיות האנרגיה במפרץ אינן חסינות. אם המלחמה תיכפה עלינו – איש לא יישאר מחוץ למעגל האש.”

זה כבר לא איום מרומז – זו הכרזה על הרחבת המלחמה במקרה של הסלמה.

🟥 ישראל: מסר חד – “מי שמאיים, ישלם מחיר כבד”

שר הביטחון ישראל כץ מיישר קו עם קו תקיף במיוחד, ומבהיר:

“איראן משחקת באש. כל ניסיון לפגוע בישראל ייענה בעוצמה שלא נראתה באזור. לא נאפשר איום קיומי – ולא נהסס לפעול בכל מקום שיידרש.”

גורמים ביטחוניים מוסיפים כי ישראל רואה בחלון הזמן הנוכחי “חלון קריטי”:

  • או שהמתווה יבלום את ההידרדרות
  • או שישראל תפעל כדי לשנות את המציאות בכוח

המשמעות:

גם ירושלים לא מחכה – אלא מתכוננת.

🟥 ארה״ב: אפילו הרפובליקנים מתחילים להיבהל

הסערה בוושינגטון מגיעה לשיאים חריגים, במיוחד בעקבות הציוץ הגס והמתלהם של דונלד טראמפ.

סנאטורים משני הצדדים כבר לא מסתפקים בביקורת מרומזת:

“זו לא הנהגה – זו פזיזות שמסכנת חיי אמריקנים.”

“אנחנו מתקרבים למלחמה אזורית בלי אסטרטגיה ברורה – וזה מסוכן.”

ואפילו קולות מתוך המחנה הרפובליקני נשמעים:

“אנחנו חייבים לשאול אם קבלת ההחלטות כאן יציבה. כי אם לא – כולנו בבעיה.”

האמירה שחוזרת במסדרונות הקונגרס:

החשש אינו רק מהמלחמה – אלא ממי שמוביל אליה.

🟥 אירופה: חרדה גוברת – “זה עלול לצאת משליטה”

מנהיגים באירופה, מאחורי הקלעים וגם בפומבי, מביעים דאגה עמוקה:

“הסיכון להסלמה בלתי נשלטת גבוה מאי פעם.”

“כל טעות חישוב אחת – ואנחנו בפני עימות אזורי רחב עם השלכות גלובליות.”

דיפלומטים אירופיים מזהירים במיוחד מפני פגיעה במצרי הורמוז:

“זה לא רק עניין אזורי – זו נקודת תורפה של הכלכלה העולמית.”

החרדה אינה תיאורטית – היא מוחשית.

🟥 מדינות המפרץ: על הכוונת – בלי יכולת להתחמק

האיום האיראני הופך את מדינות המפרץ לשחקן מרכזי, גם אם לא רצו בכך.

גורמים אזוריים מתארים מצב שבו:

  • מתקני נפט וגז עלולים להפוך למטרות
  • נתיבי שיט נמצאים תחת איום
  • והמערכות הביטחוניות נכנסות לכוננות גבוהה

כל פגיעה שם תגרור אפקט שרשרת:

👉 זינוק במחירי האנרגיה

👉 פגיעה בסחר העולמי

👉 לחץ כלכלי גלובלי

🟥 השעות הקרובות: חלון צר בין הסדרה לאסון

ככל שהשעון מתקדם, הדפוס ברור:

👉 איראן מעלה את רף האיומים

👉 ישראל מאותתת על נכונות לפעול

👉 ארה״ב מתערערת מבפנים

👉 אירופה חוששת מהידרדרות

👉 והמפרץ על סף פגיעה

והכול – רגע לפני שהמתווה אמור להיכנס לתוקף.

🟥 השורה התחתונה – רגע ההכרעה

זה כבר לא רק משחק דיפלומטי.

זהו מצב שבו:

  • מילה אחת יכולה להצית
  • טעות אחת יכולה להסלים
  • והחלטה אחת יכולה לשנות את פני האזור

העולם עומד על קצה העצבים –

ובתוך פחות מיממה נדע אם מדובר בפריצת דרך היסטורית…

או בתחילתו של עימות שהשלכותיו יהיו כבדות לכולם.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

מבזקפוליטיקהחדשותביטחון

שתפו את המאמר

תמונה של רמי יצהר
רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה