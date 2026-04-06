איראן דוחה בתוקף את איומי טראמפ והאימה העולמית מתגברת לקראת שעת השין – ביום שלישי

נותר פחות מ־24 שעות עד לנקודת ההכרעה – רגע שבו המתווה להפסקת אש עשוי להיכנס לתוקף… או לקרוס אל תוך כאוס אזורי.
ובתוך החלון הזה, כל הצדדים מעלים הילוך – לא רק בשטח, אלא גם במילים.
והפעם, המילים חריפות לא פחות מהטילים.
🟥 איראן: “לא נירתע – מי שיפגע בנו יצית את האזור כולו”
דוברי המשטר בטהרן לא מותירים מקום לפרשנות. המסר אינו רק דחייה – אלא התרעה כוללת:
“איומים אינם מפחידים אותנו. איראן אינה מדינה שנכנעת ללחץ. כל תקיפה נגדנו תיענה בעוצמה – לא רק נגד התוקף, אלא נגד כל מי שישתף פעולה איתו באזור.”
ובהמשך, המסר הופך ישיר במיוחד כלפי המפרץ:
“תשתיות האנרגיה במפרץ אינן חסינות. אם המלחמה תיכפה עלינו – איש לא יישאר מחוץ למעגל האש.”
זה כבר לא איום מרומז – זו הכרזה על הרחבת המלחמה במקרה של הסלמה.
🟥 ישראל: מסר חד – “מי שמאיים, ישלם מחיר כבד”
שר הביטחון ישראל כץ מיישר קו עם קו תקיף במיוחד, ומבהיר:
“איראן משחקת באש. כל ניסיון לפגוע בישראל ייענה בעוצמה שלא נראתה באזור. לא נאפשר איום קיומי – ולא נהסס לפעול בכל מקום שיידרש.”
גורמים ביטחוניים מוסיפים כי ישראל רואה בחלון הזמן הנוכחי “חלון קריטי”:
- או שהמתווה יבלום את ההידרדרות
- או שישראל תפעל כדי לשנות את המציאות בכוח
המשמעות:
גם ירושלים לא מחכה – אלא מתכוננת.
🟥 ארה״ב: אפילו הרפובליקנים מתחילים להיבהל
הסערה בוושינגטון מגיעה לשיאים חריגים, במיוחד בעקבות הציוץ הגס והמתלהם של דונלד טראמפ.
סנאטורים משני הצדדים כבר לא מסתפקים בביקורת מרומזת:
“זו לא הנהגה – זו פזיזות שמסכנת חיי אמריקנים.”
“אנחנו מתקרבים למלחמה אזורית בלי אסטרטגיה ברורה – וזה מסוכן.”
ואפילו קולות מתוך המחנה הרפובליקני נשמעים:
“אנחנו חייבים לשאול אם קבלת ההחלטות כאן יציבה. כי אם לא – כולנו בבעיה.”
האמירה שחוזרת במסדרונות הקונגרס:
החשש אינו רק מהמלחמה – אלא ממי שמוביל אליה.
🟥 אירופה: חרדה גוברת – “זה עלול לצאת משליטה”
מנהיגים באירופה, מאחורי הקלעים וגם בפומבי, מביעים דאגה עמוקה:
“הסיכון להסלמה בלתי נשלטת גבוה מאי פעם.”
“כל טעות חישוב אחת – ואנחנו בפני עימות אזורי רחב עם השלכות גלובליות.”
דיפלומטים אירופיים מזהירים במיוחד מפני פגיעה במצרי הורמוז:
“זה לא רק עניין אזורי – זו נקודת תורפה של הכלכלה העולמית.”
החרדה אינה תיאורטית – היא מוחשית.
🟥 מדינות המפרץ: על הכוונת – בלי יכולת להתחמק
האיום האיראני הופך את מדינות המפרץ לשחקן מרכזי, גם אם לא רצו בכך.
גורמים אזוריים מתארים מצב שבו:
- מתקני נפט וגז עלולים להפוך למטרות
- נתיבי שיט נמצאים תחת איום
- והמערכות הביטחוניות נכנסות לכוננות גבוהה
כל פגיעה שם תגרור אפקט שרשרת:
👉 זינוק במחירי האנרגיה
👉 פגיעה בסחר העולמי
👉 לחץ כלכלי גלובלי
🟥 השעות הקרובות: חלון צר בין הסדרה לאסון
ככל שהשעון מתקדם, הדפוס ברור:
👉 איראן מעלה את רף האיומים
👉 ישראל מאותתת על נכונות לפעול
👉 ארה״ב מתערערת מבפנים
👉 אירופה חוששת מהידרדרות
👉 והמפרץ על סף פגיעה
והכול – רגע לפני שהמתווה אמור להיכנס לתוקף.
🟥 השורה התחתונה – רגע ההכרעה
זה כבר לא רק משחק דיפלומטי.
זהו מצב שבו:
- מילה אחת יכולה להצית
- טעות אחת יכולה להסלים
- והחלטה אחת יכולה לשנות את פני האזור
העולם עומד על קצה העצבים –
ובתוך פחות מיממה נדע אם מדובר בפריצת דרך היסטורית…
או בתחילתו של עימות שהשלכותיו יהיו כבדות לכולם.
