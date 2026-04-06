יום שני, 6 באפריל 2026
עוד הפצצות ישראליות באיראן

מערכת "עניין מרכזי" 6 באפריל 2026

בתקיפה נרחבת בשדות התעופה בטהרן: צה״ל תקף עשרות מטוסים ומסוקים של חיל האוויר האיראני

חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן ולמד״ן השלים במהלך הלילה, מטס תקיפה נרחב לפגיעה בחיל האוויר האיראני וחיל האוויר של משמרות המהפכה בשדות תעופה בטהרן.

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מגוון כלי טיס, ובהם מטוסים ומסוקים, וכן תשתיות ששימשו את הכוחות החמושים של המשטר לצרכים צבאיים בשלושה שדות תעופה ברחבי טהרן:

● שדה התעופה ״בהראם״
● ⁠שדה התעופה ״מהראבאד״
● ⁠שדה התעופה ״אזמייש״

שדה התעופה 'מהראבאד', שהותקף מספר פעמים במהלך מבצע 'שאגת הארי', שימש את יחידת ׳כוח קדס׳ של משמרות המהפכה והיה מוקד מרכזי לחימוש ומימון שלוחי הטרור של המשטר במזרח התיכון.

התקיפות שהושלמו מעמיקות עוד יותר את הפגיעה ביכולות האוויריות של משטר הטרור האיראני.

