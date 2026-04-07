יום שלישי, 7 באפריל 2026
הפועל תל אביב – מכבי חיפה: 0:2 | שני פנדלים, אדום אחד – ומשחק שהתהפך במחצית

פיני זמיר 7 באפריל 2026

בלי קהל, בלי רעש, רק כדורגל נטו – ובסוף הפועל תל אביב יוצאת עם ניצחון יוקרתי וקריטי 0:2 על מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד, במשחק שחזר מפגרת המלחמה והוכרע בעיקר בהחלטות VAR, משמעת טקטית – ורגע אחד ששינה הכל.

⚽ מהלך המשחק – חיפה שולטת, הפועל מכה

מחצית ראשונה: ירוק על המגרש, אפס על הלוח

מכבי חיפה פתחה טוב יותר, שלטה בקצב והגיעה למצבים:

  • דקה 14: מהלך כפול בין חזיזה לגורה הסתיים בבעיטה שנעצרה אצל אסף צור
  • דקה 25: בנסון ניסה מרחוק – צור שוב הציל
  • ניסיונות נוספים של הירוקים נהדפו או נבלמו

הפועל תל אביב התקשתה לייצר מצבים, והמחצית הסתיימה ב-0:0 למרות יתרון ברור של חיפה.

🔴 נקודת המפנה – דקה 47

נבות רטנר ביצע עבירה כשהוא אחרון בדרך לשער על לויזוס לויזו – כרטיס אדום ישיר.

מכאן המשחק השתנה לחלוטין.

⚽ דקה 63 – 0:1 להפועל תל אביב

נגיעת יד של עיסאת ברחבה → VAR → פנדל.

סתיו טוריאל ניגש לנקודה וכובש.

⚽ דקה 89 – 0:2 להפועל תל אביב

עוד פנדל – הפעם אחרי עבירה של איתן אזולאי.

לויזוס לויזו סוגר עניין מהנקודה הלבנה.

📊 נתוני מפתח

  • שני שערים – שניהם בפנדלים
  • כרטיס אדום אחד – ששינה את המשחק
  • חיפה עדיפה במחצית הראשונה, נעלמה בשנייה
  • הפועל מנצלת עד הסוף יתרון מספרי

🎙 תגובות אחרי המשחק

במכבי חיפה זעם על השיפוט:

“היינו עדיפים… חבל שהפנדל הראשון הכריע את המשחק. ה-VAR לא היה צריך להתערב.”

עוד הוסיפו:

“זה הפסד כואב, אבל יש עוד הזדמנויות לתקן.”

בהפועל תל אביב דיברו על ניצחון של אופי ומשמעת:

“אנחנו חולמים גבוה, אבל נשארים עם הרגליים על הקרקע.”

שבחים הופנו גם לצוות המקצועי על ניהול המשחק תחת תנאים מורכבים.

📈 המשמעות בטבלה

  • הפועל תל אביב פותחת פער משמעותי ממכבי חיפה
  • האדומים מתקרבים לצמרת ומאותתים שהם חזק במאבק
  • חיפה מאבדת נקודות קריטיות ומסתבכת במאבקי המיקום

🎯 השורה התחתונה

זה לא היה משחק גדול – אבל זה היה משחק של שליטה, סבלנות וניצול הזדמנויות.

בדיוק מסוג הניצחונות שמגדירים עונה.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

פיני זמיר

