הפועל תל אביב – מכבי חיפה: 0:2 | שני פנדלים, אדום אחד – ומשחק שהתהפך במחצית

בלי קהל, בלי רעש, רק כדורגל נטו – ובסוף הפועל תל אביב יוצאת עם ניצחון יוקרתי וקריטי 0:2 על מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד, במשחק שחזר מפגרת המלחמה והוכרע בעיקר בהחלטות VAR, משמעת טקטית – ורגע אחד ששינה הכל.
⚽ מהלך המשחק – חיפה שולטת, הפועל מכה
מחצית ראשונה: ירוק על המגרש, אפס על הלוח
מכבי חיפה פתחה טוב יותר, שלטה בקצב והגיעה למצבים:
- דקה 14: מהלך כפול בין חזיזה לגורה הסתיים בבעיטה שנעצרה אצל אסף צור
- דקה 25: בנסון ניסה מרחוק – צור שוב הציל
- ניסיונות נוספים של הירוקים נהדפו או נבלמו
הפועל תל אביב התקשתה לייצר מצבים, והמחצית הסתיימה ב-0:0 למרות יתרון ברור של חיפה.
🔴 נקודת המפנה – דקה 47
נבות רטנר ביצע עבירה כשהוא אחרון בדרך לשער על לויזוס לויזו – כרטיס אדום ישיר.
מכאן המשחק השתנה לחלוטין.
⚽ דקה 63 – 0:1 להפועל תל אביב
נגיעת יד של עיסאת ברחבה → VAR → פנדל.
סתיו טוריאל ניגש לנקודה וכובש.
⚽ דקה 89 – 0:2 להפועל תל אביב
עוד פנדל – הפעם אחרי עבירה של איתן אזולאי.
לויזוס לויזו סוגר עניין מהנקודה הלבנה.
📊 נתוני מפתח
- שני שערים – שניהם בפנדלים
- כרטיס אדום אחד – ששינה את המשחק
- חיפה עדיפה במחצית הראשונה, נעלמה בשנייה
- הפועל מנצלת עד הסוף יתרון מספרי
🎙 תגובות אחרי המשחק
במכבי חיפה זעם על השיפוט:
“היינו עדיפים… חבל שהפנדל הראשון הכריע את המשחק. ה-VAR לא היה צריך להתערב.”
עוד הוסיפו:
“זה הפסד כואב, אבל יש עוד הזדמנויות לתקן.”
בהפועל תל אביב דיברו על ניצחון של אופי ומשמעת:
“אנחנו חולמים גבוה, אבל נשארים עם הרגליים על הקרקע.”
שבחים הופנו גם לצוות המקצועי על ניהול המשחק תחת תנאים מורכבים.
📈 המשמעות בטבלה
- הפועל תל אביב פותחת פער משמעותי ממכבי חיפה
- האדומים מתקרבים לצמרת ומאותתים שהם חזק במאבק
- חיפה מאבדת נקודות קריטיות ומסתבכת במאבקי המיקום
🎯 השורה התחתונה
זה לא היה משחק גדול – אבל זה היה משחק של שליטה, סבלנות וניצול הזדמנויות.
בדיוק מסוג הניצחונות שמגדירים עונה.
