ירי סמוך לקונסוליה הישראלית באיסטנבול עם נפגעים

דרמה ביטחונית חריגה התרחשה בשעה האחרונה בלב איסטנבול: ירי כבד נשמע סמוך לבניין שבו שוכנת הקונסוליה הישראלית, ובתוך דקות התפתח עימות מזוין בין חשודים חמושים לכוחות המשטרה הטורקיים. לפי הדיווחים הראשוניים, שלושה מהחשודים נוטרלו בזירה, בעוד שני שוטרים נפצעו. נכון לעכשיו, עדיין לא ברור אם מדובר בניסיון פיגוע ממוקד נגד הנציגות הישראלית עצמה, או בעימות שהתגלגל סמוך אליה. ￼

רויטרס דיווחה תחילה רק על קולות ירי ליד הבניין שבו שוכנת הקונסוליה, על בסיס עדות של עד ראייה, בלי לקבוע מיד מהו מקור האש, כמה נפגעים יש, ומה היה המניע. זמן קצר לאחר מכן החלו כלי תקשורת טורקיים, שצוטטו גם ב-AP ובכלי תקשורת נוספים, לדווח כי מדובר בחשודים חמושים שניהלו חילופי אש עם המשטרה מחוץ למתחם. ￼

כאן כבר מתחילים הפערים החשובים בדיווח: חלק מהדיווחים המוקדמים בטורקיה דיברו על שלושה “מנוטרלים” או הרוגים, ואחרים טענו כי שניים נהרגו ואדם שלישי נתפס חי. AP, למשל, דיווחה כי שני תוקפים נהרגו ושלישי נלכד, בעוד בדיווחי רויטרס שצוטטו בהמשך בכלי תקשורת אחרים הופיעה גם הגרסה של שלושה הרוגים. במילים פשוטות: יש כבר תמונה ברורה של אירוע חמור עם חמושים, אבל מספר ההרוגים המדויק ומצבו של החשוד השלישי עדיין דורשים אישור רשמי נוסף. ￼

מה שכבר נראה מוצק יותר הוא מצב הכוחות הטורקיים בזירה: לפי כמה דיווחים, שני שוטרים נפצעו במהלך חילופי האש, והאזור נסגר במהירות בכוחות גדולים. צילומי וידאו של רויטרס הראו שוטר שולף נשק ותופס מחסה בזמן שקולות הירי נשמעים ברקע, ובהמשך נראו כוחות חמושים רבים מאבטחים את האזור סביב הבניין. ￼

מיקום האירוע חשוב במיוחד: הבניין המדובר נמצא ברובע בשיקטאש-לבנט, אזור רגיש ומאובטח שבו נשמרת ממילא נוכחות משטרתית כבדה ליד הנציגות הישראלית. לפי Jerusalem Post, גורם מקומי בקהילה היהודית טען שהקונסוליה עצמה סגורה כבר לפחות כשנתיים וייתכן שאינה מאוישת באופן שוטף; עם זאת, זו אינה הודעה ישראלית רשמית, ולכן צריך להתייחס לכך בזהירות. גם אם המבנה אינו פעיל במתכונת מלאה, עצם הבחירה במקום כזה טעונה מאוד סמלית ומדינית. ￼

העובדה שהמניע עדיין לא ברור אינה מפחיתה מחומרת האירוע. להפך: דווקא בשעה שבה האזור כולו רווי מתיחות סביב המלחמה, וכל יעד ישראלי או יהודי בעולם נבחן מחדש דרך משקפי הביטחון, כל ירי ליד נציגות ישראלית בטורקיה נתפס מייד כאירוע בעל פוטנציאל הסלמה דיפלומטי וביטחוני. בשלב זה אין עדיין הודעת אחריות, לא פורסם רקע מלא של החשודים, ולא נמסר אם הם ניסו לפרוץ, לפגוע באנשי אבטחה, או לפתוח באש לעבר יעד מוגדר. ￼

מבחינת ישראל, האירוע הזה מצטרף לרגישות גוברת סביב נציגויות בחו״ל. כבר היו בחודשים האחרונים תקריות אבטחה סביב יעדים ישראליים בטורקיה, והמתיחות הפוליטית בין ירושלים לאנקרה, לצד הזעם הציבורי בטורקיה על רקע המלחמה, הופכים כל תקרית כזו ליותר ממקומית. גם אם יתברר לבסוף שלא הייתה פגיעה ישירה בקונסוליה עצמה, עצם חילופי האש סמוך לנציגות ישראלית בלב איסטנבול הוא איתות מדאיג מאוד. ￼

נכון לעכשיו, זו התמונה הסבירה ביותר: היה אירוע ירי ממשי ליד הבניין שבו שוכנת הקונסוליה הישראלית; כוחות המשטרה הטורקיים הגיבו באש; יש לפחות שני שוטרים פצועים; ובקרב החשודים יש לפחות שני הרוגים, כשמספר המנוטרלים הסופי וזהותם עדיין נמצאים תחת ערפל ראשוני של דיווחים סותרים. כל מסקנה מעבר לזה תהיה כרגע הקדמת המאוחר. ￼

רמת ביטחון: בינונית-גבוהה לגבי עצם האירוע, מיקומו ופציעת שוטרים; בינונית בלבד לגבי המאזן המדויק של ההרוגים/העצורים והמניע.

