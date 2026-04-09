חיפאי שריגל לטובת איראן שכר דירה כדי לייצר בה חומרי נפץ

צעיר מחיפה נעצר בחשד לריגול עבור איראן: ייצר חומר נפץ, תיעד לנמל חיפה וגייס חברים – תמורת עשרות אלפי שקלים

עמי גיידרוב, בן 22 מחיפה, נעצר בפעילות משותפת של יאחב״ל להב 433 והשב״כ בחשד לקיום קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע שורת משימות ביטחוניות חמורות עבורם – כולל ייצור חומר נפץ בדירה שכורה בעיר, תיעוד התהליך ושליחתו למפעיליו, איסוף מודיעין על נמל חיפה וזירות נפילה במהלך המלחמה, וניסיון להקים תשתית תצפית קבועה לעבר יעד אסטרטגי. לפי החשד, קיבל בתמורה למעשיו למעלה מ־70 אלף שקלים, חלקם באמצעות מטבעות דיגיטליים.

מהחקירה עולה כי הקשר בין גיידרוב למפעיליו החל כבר בקיץ 2025, והלך והעמיק לאורך חודשים – תוך מעבר ממשימות בסיסיות יחסית למשימות בעלות פוטנציאל פגיעה ממשי. לפי הפרסומים, אחד השלבים החמורים בפרשה התרחש כאשר שכר דירה בחיפה, שם הקים על פי החשד מעבדה מאולתרת לייצור חומר נפץ. הוא תיעד את תהליך ההכנה ושלח את החומרים למפעיליו כהוכחת ביצוע.

במקביל, במהלך הלחימה בצפון, התבקש החשוד להעביר תיעוד של זירות נפילה ושל אזורים רגישים, ובראשם נמל חיפה – יעד בעל חשיבות כלכלית וביטחונית כאחד. בנוסף, כך לפי החשד, קיבל משימה לאתר נכס שממנו ניתן יהיה להציב מצלמה קבועה לעבר הנמל, מהלך שמצביע על ניסיון לבסס יכולת מודיעינית מתמשכת ולא רק איסוף נקודתי.

החקירה חשפה גם כי גיידרוב לא פעל לבדו. לפי החשד, שיתף מספר חברים שסייעו לו ברכישת חומרי גלם, בהסתרת חומר הנפץ ואף בביצוע ניסוי לבדיקת יעילותו. כמה מהם נעצרו אף הם, מה שמעלה חשש כי מדובר בתשתית מקומית רחבה יותר ולא ביוזמה אישית בלבד.

גורמי ביטחון מצביעים על דפוס פעולה מוכר מצד איראן: גיוס אזרחים ישראלים דרך הרשת, הבטחת תשלום מהיר, והדרגתיות במשימות – מהקל אל החמור. תחילה צילום או העברת מידע “תמים”, ובהמשך חדירה לעומק תחומים רגישים בהרבה, עד כדי פוטנציאל לפעילות חבלנית בתוך ישראל עצמה.

בשנה האחרונה נחשפו שורת פרשיות דומות, אך הפרשה הנוכחית מסמנת עליית מדרגה ברורה: שילוב בין איסוף מודיעין בזמן מלחמה, ניסיון לפתח יכולת פגיעה באמצעות חומר נפץ, והסתמכות על סיוע מקומי. אם החשדות יתבררו כנכונים, מדובר באחת מפרשיות הריגול החמורות שנחשפו בתקופה האחרונה.

במערכת הביטחון מדגישים כי האיום אינו רק חיצוני – אלא גם פנימי, דרך ניסיונות שיטתיים של גורמים עוינים לאתר חוליות פוטנציאליות בתוך ישראל. הציבור נקרא לגלות ערנות, במיוחד לפניות חשודות ברשתות החברתיות הכוללות הצעות כספיות בתמורה לפעולות “קטנות” לכאורה.

הפרשה נמצאת לקראת הגשת כתב אישום, והחקירה נמשכת.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.