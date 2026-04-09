נתניהו משמר בכל מחיר את המלחמה בלבנון

באישור אמריקני מנתקת ישראל קשר בין הפסקת האש באיראן מהזירה הלבנונית – שם ישראל ביצעה בשביעי של פסח את התקיפה הכי משמעותית מתחילת המלחמה הנוכחית. חיל האוויר ביצע תקיפות אינטנסיביות ועל פי הדיווחים הלבנוניים נהרגו 257 בני וגם ונפצעו יותר מ-1,100 נגרמו נזקים גדולים בביירות ובזירות אחרות.

בתוך השיח הציבורי בישראל נשמעות גם אמירות חריפות במיוחד נגד ההנהגה, כאשר מבקרים טוענים:

“נתניהו יעשה כל מאמץ אפשרי לשמר מצב מלחמה ולהביא את חיזבאללה לחדש את הירי לעבר ישראל. בלי שתרוצו לממ״דים — הוא יודע שיאבד את שלטונו הדיקטטורי בהתהוות.”

מדובר בעמדה פוליטית חריפה שמשקפת את עומק הקרע והחשדנות בתוך הזירה הפנימית בישראל, במיוחד על רקע ההתפתחויות האזוריות.

במקביל — בשטח עצמו, המציאות מדברת בעוצמה אחרת לגמרי.

🔴 צה״ל מסלים: המכה הגדולה ביותר מתחילת המבצע

דובר צה״ל הודיע כי:

“צה״ל השלים מהלומה לעבר כ־100 מפקדות ותשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. מדובר בתקיפה הגדולה ביותר שבוצעה לעבר התשתיות של חיזבאללה מאז תחילת מבצע ‘שאגת הארי’.”

היקף התקיפה, לפי גורמים ביטחוניים, מעיד על מעבר ממדיניות תגובה נקודתית למהלך רחב ומתוכנן — שמטרתו לפגוע בעומק התשתית הפיקודית של חיזבאללה.

🔴 כ״ץ: “מכת הפתע הגדולה ביותר — וגם תורו של נעים קאסם יגיע”

שר הביטחון ישראל כ״ץ החריף את המסר והצהיר:

“מאות מחבלי חיזבאללה הותקפו במהלומת פתע במפקדות ברחבי לבנון — במכה המרוכזת הגדולה ביותר שסופג הארגון מאז מבצע הביפרים.”

עוד הוסיף:

“ברכות לצה״ל על הביצוע המושלם ולראש הממשלה בנימין נתניהו על הובלת ההחלטה והעמידה על הפרדת הזירות בין איראן ללבנון.”

ובמסר ישיר להנהגת חיזבאללה:

“הזהרנו את נעים קאסם שהחיזבאללה ישלם מחיר כבד על תקיפת ישראל בשליחות איראן — וגם תורו האישי יגיע.”

המשמעות: הפסקת אש בזירה אחת — הסלמה באחרת

התמונה שמתבהרת כעת מורכבת ומסוכנת:

ארה״ב ואיראן מדברות — אך מאיימות

הורמוז עדיין לא פתוח — והלחץ הכלכלי נמשך

השיחות בפקיסטן עומדות להתחיל — אך חוסר האמון עמוק

ובמקביל — ישראל מגבירה תקיפות בלבנון

הפער בין הדיפלומטיה לבין המציאות בשטח הולך וגדל.

השורה התחתונה

גם אם תושג הבנה בין וושינגטון לטהרן —

הזירה הלבנונית כבר מתנהלת בקצב משלה.

והשאלה הגדולה כעת אינה רק אם תהיה הפסקת אש —

אלא איפה בדיוק היא תחזיק, ואיפה היא תקרוס.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.