על סף התלקחות מחודשת: טראמפ מאיים לחזור להפצצות בעוצמה נוראה – טהרן משיבה: צפוי יום שחור לאמריקה

הפסקת האש בת השבועיים, שהוצגה כהזדמנות היסטורית להסדרה, מתחילה להיסדק — ואולי להתפרק — כבר בתחילתה. האיומים חזרו, הטונים החריפו, והפערים בין הצדדים נחשפים במלוא עוצמתם.

הסיפור האמיתי כעת כבר לא נמצא בנוסח ההודעה — אלא במה שנאמר אחריה.

🔴 האיום של טראמפ: “נחזור — וזה יהיה הרבה יותר גרוע”

במהלך הלילה, בהתייחסות ראשונה לאחר ההכרזה על הפסקת האש, טראמפ שיגר אזהרה חריגה בעוצמתה:

“אם איראן לא תעמוד במלואה בהתחייבויות — התקיפות יחודשו, ובעוצמה חזקה יותר מכל מה שנראה עד כה.”

ובהמשך הוסיף, לפי גורמים אמריקניים:

“הפסקנו כי בחרנו בכך. נוכל לחדש מהר יותר ממה שהם מסוגלים להגיב.”

זה כבר לא מסר דיפלומטי — אלא איום ישיר:

הפסקת האש היא תנאי, לא התחייבות.

🔴 תגובת טהרן: “לא ניכנע — התגובה תכאיב”

התגובה האיראנית לא איחרה לבוא — והיא חדה לא פחות.

יו״ר הפרלמנט האיראני הבהיר:

“איראן לא תיכנע לאיומים. כל חידוש של תוקפנות ייענה בתגובה שתגרום לארצות הברית להתחרט.”

ובערוצי השלטון בטהרן הוסיפו:

“זו לא הפסקת אש — זה מבחן. ואנחנו לא נכשלים במבחנים שנכפים עלינו בכוח.”

גורמים במשמרות המהפכה החריפו עוד יותר:

“אם המלחמה תתחדש — היא לא תישאר מוגבלת. היא תתרחב.”

הורמוז עדיין חנוק: הקלף האיראני נשאר ביד

למרות הדרישה האמריקנית הברורה,

מצרי הורמוז עדיין לא נפתחו לתנועה סדירה.

תנועת מכליות מוגבלת

חברות ביטוח חוששות

ספינות ממתינות מחוץ למצר

האיראנים לא ממהרים — וההיגיון ברור:

פתיחה עכשיו משמעותה:

הקלה מיידית על הכלכלה המערבית

ירידת לחץ על וושינגטון

הארכת השיחות לטובת ארה״ב

בטהרן מסכמים זאת בפשטות:

“למה להעניק הקלה — לפני שמקבלים תמורה?”

הדרישה האיראנית: לבנון בפנים — ישראל מסרבת

טהרן דורשת להרחיב את הפסקת האש גם לזירה הלבנונית:

עצירת תקיפות ישראל בלבנון

ריסון הפעילות מול חיזבאללה

הכללת הצפון בהסדר הכולל

בירושלים דוחים זאת על הסף:

“לא נקבל שום הסדר שמגביל את חופש הפעולה מול חיזבאללה.” מהבית הלבן הבהירו שההסדר אינו נוגע למלחמה בלבנון.

השיחות בפקיסטן: קרב על זמן ותנאים

מחר ייפתחו השיחות בפקיסטן — והן צפויות להיות קשות בהרבה מההצהרות.

האמריקנים דורשים:

פתיחה מיידית של הורמוז

עצירת ההסלמה

התקדמות להסכם הדרגתי

האיראנים דורשים:

הסרת סנקציות

ערבויות ביטחוניות

הכרה במעמדם האזורי

ובעיקר — לא למהר.

מבחינתם, הזמן משחק לטובתם כל עוד הורמוז חצי סגור והלחץ על המערב נמשך.

השורה התחתונה: הפסקת אש? לא באמת

מה שמתרחש עכשיו הוא לא רגיעה — אלא שינוי צורה של העימות:

האמריקנים מאיימים

האיראנים לא נרתעים

הורמוז נשאר מנוף לחץ

ישראל מחוץ למגרש הדיפלומטי

והמשפט שמסכם את הלילה:

המלחמה לא נגמרה — היא רק עברה שלב.

