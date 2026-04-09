יום חמישי, 9 באפריל 2026
על סף התלקחות מחודשת: טראמפ מאיים לחזור להפצצות בעוצמה נוראה – טהרן משיבה: צפוי יום שחור לאמריקה

רמי יצהר 9 באפריל 2026

הפסקת האש בת השבועיים, שהוצגה כהזדמנות היסטורית להסדרה, מתחילה להיסדק — ואולי להתפרק — כבר בתחילתה. האיומים חזרו, הטונים החריפו, והפערים בין הצדדים נחשפים במלוא עוצמתם.

הסיפור האמיתי כעת כבר לא נמצא בנוסח ההודעה — אלא במה שנאמר אחריה.

🔴 האיום של טראמפ: “נחזור — וזה יהיה הרבה יותר גרוע”

במהלך הלילה, בהתייחסות ראשונה לאחר ההכרזה על הפסקת האש, טראמפ שיגר אזהרה חריגה בעוצמתה:

“אם איראן לא תעמוד במלואה בהתחייבויות — התקיפות יחודשו, ובעוצמה חזקה יותר מכל מה שנראה עד כה.”

ובהמשך הוסיף, לפי גורמים אמריקניים:

“הפסקנו כי בחרנו בכך. נוכל לחדש מהר יותר ממה שהם מסוגלים להגיב.”

זה כבר לא מסר דיפלומטי — אלא איום ישיר:

הפסקת האש היא תנאי, לא התחייבות.

🔴 תגובת טהרן: “לא ניכנע — התגובה תכאיב”

התגובה האיראנית לא איחרה לבוא — והיא חדה לא פחות.

יו״ר הפרלמנט האיראני הבהיר:

“איראן לא תיכנע לאיומים. כל חידוש של תוקפנות ייענה בתגובה שתגרום לארצות הברית להתחרט.”

ובערוצי השלטון בטהרן הוסיפו:

“זו לא הפסקת אש — זה מבחן. ואנחנו לא נכשלים במבחנים שנכפים עלינו בכוח.”

גורמים במשמרות המהפכה החריפו עוד יותר:

“אם המלחמה תתחדש — היא לא תישאר מוגבלת. היא תתרחב.”

הורמוז עדיין חנוק: הקלף האיראני נשאר ביד

למרות הדרישה האמריקנית הברורה,

מצרי הורמוז עדיין לא נפתחו לתנועה סדירה.

  • תנועת מכליות מוגבלת
  • חברות ביטוח חוששות
  • ספינות ממתינות מחוץ למצר

האיראנים לא ממהרים — וההיגיון ברור:

פתיחה עכשיו משמעותה:

  • הקלה מיידית על הכלכלה המערבית
  • ירידת לחץ על וושינגטון
  • הארכת השיחות לטובת ארה״ב

בטהרן מסכמים זאת בפשטות:

“למה להעניק הקלה — לפני שמקבלים תמורה?”

הדרישה האיראנית: לבנון בפנים — ישראל מסרבת

טהרן דורשת להרחיב את הפסקת האש גם לזירה הלבנונית:

  • עצירת תקיפות ישראל בלבנון
  • ריסון הפעילות מול חיזבאללה
  • הכללת הצפון בהסדר הכולל

בירושלים דוחים זאת על הסף:

“לא נקבל שום הסדר שמגביל את חופש הפעולה מול חיזבאללה.” מהבית הלבן הבהירו שההסדר אינו נוגע למלחמה בלבנון.

השיחות בפקיסטן: קרב על זמן ותנאים

מחר ייפתחו השיחות בפקיסטן — והן צפויות להיות קשות בהרבה מההצהרות.

האמריקנים דורשים:

  • פתיחה מיידית של הורמוז
  • עצירת ההסלמה
  • התקדמות להסכם הדרגתי

האיראנים דורשים:

  • הסרת סנקציות
  • ערבויות ביטחוניות
  • הכרה במעמדם האזורי

ובעיקר — לא למהר.

מבחינתם, הזמן משחק לטובתם כל עוד הורמוז חצי סגור והלחץ על המערב נמשך.

השורה התחתונה: הפסקת אש? לא באמת

מה שמתרחש עכשיו הוא לא רגיעה — אלא שינוי צורה של העימות:

  • האמריקנים מאיימים
  • האיראנים לא נרתעים
  • הורמוז נשאר מנוף לחץ
  • ישראל מחוץ למגרש הדיפלומטי

והמשפט שמסכם את הלילה:

המלחמה לא נגמרה — היא רק עברה שלב.

רמי יצהר
עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

