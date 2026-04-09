על סף התלקחות מחודשת: טראמפ מאיים לחזור להפצצות בעוצמה נוראה – טהרן משיבה: צפוי יום שחור לאמריקה

הפסקת האש בת השבועיים, שהוצגה כהזדמנות היסטורית להסדרה, מתחילה להיסדק — ואולי להתפרק — כבר בתחילתה. האיומים חזרו, הטונים החריפו, והפערים בין הצדדים נחשפים במלוא עוצמתם.
הסיפור האמיתי כעת כבר לא נמצא בנוסח ההודעה — אלא במה שנאמר אחריה.
🔴 האיום של טראמפ: “נחזור — וזה יהיה הרבה יותר גרוע”
במהלך הלילה, בהתייחסות ראשונה לאחר ההכרזה על הפסקת האש, טראמפ שיגר אזהרה חריגה בעוצמתה:
“אם איראן לא תעמוד במלואה בהתחייבויות — התקיפות יחודשו, ובעוצמה חזקה יותר מכל מה שנראה עד כה.”
ובהמשך הוסיף, לפי גורמים אמריקניים:
“הפסקנו כי בחרנו בכך. נוכל לחדש מהר יותר ממה שהם מסוגלים להגיב.”
זה כבר לא מסר דיפלומטי — אלא איום ישיר:
הפסקת האש היא תנאי, לא התחייבות.
🔴 תגובת טהרן: “לא ניכנע — התגובה תכאיב”
התגובה האיראנית לא איחרה לבוא — והיא חדה לא פחות.
יו״ר הפרלמנט האיראני הבהיר:
“איראן לא תיכנע לאיומים. כל חידוש של תוקפנות ייענה בתגובה שתגרום לארצות הברית להתחרט.”
ובערוצי השלטון בטהרן הוסיפו:
“זו לא הפסקת אש — זה מבחן. ואנחנו לא נכשלים במבחנים שנכפים עלינו בכוח.”
גורמים במשמרות המהפכה החריפו עוד יותר:
“אם המלחמה תתחדש — היא לא תישאר מוגבלת. היא תתרחב.”
הורמוז עדיין חנוק: הקלף האיראני נשאר ביד
למרות הדרישה האמריקנית הברורה,
מצרי הורמוז עדיין לא נפתחו לתנועה סדירה.
- תנועת מכליות מוגבלת
- חברות ביטוח חוששות
- ספינות ממתינות מחוץ למצר
האיראנים לא ממהרים — וההיגיון ברור:
פתיחה עכשיו משמעותה:
- הקלה מיידית על הכלכלה המערבית
- ירידת לחץ על וושינגטון
- הארכת השיחות לטובת ארה״ב
בטהרן מסכמים זאת בפשטות:
“למה להעניק הקלה — לפני שמקבלים תמורה?”
הדרישה האיראנית: לבנון בפנים — ישראל מסרבת
טהרן דורשת להרחיב את הפסקת האש גם לזירה הלבנונית:
- עצירת תקיפות ישראל בלבנון
- ריסון הפעילות מול חיזבאללה
- הכללת הצפון בהסדר הכולל
בירושלים דוחים זאת על הסף:
“לא נקבל שום הסדר שמגביל את חופש הפעולה מול חיזבאללה.” מהבית הלבן הבהירו שההסדר אינו נוגע למלחמה בלבנון.
השיחות בפקיסטן: קרב על זמן ותנאים
מחר ייפתחו השיחות בפקיסטן — והן צפויות להיות קשות בהרבה מההצהרות.
האמריקנים דורשים:
- פתיחה מיידית של הורמוז
- עצירת ההסלמה
- התקדמות להסכם הדרגתי
האיראנים דורשים:
- הסרת סנקציות
- ערבויות ביטחוניות
- הכרה במעמדם האזורי
ובעיקר — לא למהר.
מבחינתם, הזמן משחק לטובתם כל עוד הורמוז חצי סגור והלחץ על המערב נמשך.
השורה התחתונה: הפסקת אש? לא באמת
מה שמתרחש עכשיו הוא לא רגיעה — אלא שינוי צורה של העימות:
- האמריקנים מאיימים
- האיראנים לא נרתעים
- הורמוז נשאר מנוף לחץ
- ישראל מחוץ למגרש הדיפלומטי
והמשפט שמסכם את הלילה:
המלחמה לא נגמרה — היא רק עברה שלב.
