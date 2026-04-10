 דילוג לתוכן
חיפוש
מבזקים
יום שישי, 10 באפריל 2026
מבזקים
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה

פקיסטן (מעצמה גרעינית) מאשימה את נתניהו ברצח עם בלבנון כדי להכשיל את שיחות השלום ומאחלת לו ״שישרף בגיהנום״

רמי יצהר 10 באפריל 2026

שר ההגנה של מעצמה גרעינית מוסלמית מאיים על ישראל ומאחל לנתניהו ולממשלתו ״להישרף בגיהנום״.

ההפצצות הישראליות האחרונות של ישראל בלבנון בעיקר ללא התרעה בביירות שגרמו למותם של מאות אזרחים הפכו את ישראל מטרה בחזית חדשה:

עכשיו נתניהו מסתבך גם עם פקיסטן שהיא אגב מעצמה גרעינית שמאוד כדאי לא להסתבך עימה.

שר ההגנה של פקיסטן אמר הלילה: ״ישראל היא רוע בהתגלמותו וקללה לאנושות, בעוד שמגעי שלום מתקיימים באיסלמבאד, מבצע נתניהו רצח עם בלבנון. אזרחים תמימים נהרגים על ידי ישראל, תחילה עזה, אחר כך איראן ועכשיו לבנון.

״שפיכות הדמים נמשכת ללא רסן. אני מקווה ומתפלל שאנשים שיצרו את המדינה הסרטנית הזו על אדמת פלסטין כדי להיפטר מיהודים אירופאים יישרפו בגיהנום!״.

נתניהו בתגובה: "שערוריה" ושר החוץ גדעון סער "עלילת דם אנטישמית".

ונשיא טורקיה ארדואן שוחח עם נשיא איראן ואמר לו: ״אסור לאפשר לנתניהו להפריע למשא ומתן באמצעות ההפצצות בלבנון״.

השיחות אמורות להיפתח בסוף השבוע ובינתיים בעקבות לחץ של טראמפ מאפשרת איראן למספר מצומצם של ספינות נפט לעבור במיצרי הורמוז. דמי המעבר שגובים האיראנים הם בסך דולר אחד לחבית. מדובר במס חדש שנגבה בעקבות המלחמה.

ובינתיים, המציאות בארץ חוזרת לאחור. שישי בלילה. אחת ורבע אחר חצות. מיליוני ישראלים מהרצליה ועד אשדוד מוקפצים ממיטותיהם באזעקה מיידית ללא התרעה מוקדמת.

תמונת מצב:
לפי הדיווחים 4-5 אוגדות בתוככי לבנון קרקעית, השטח עד לנהר הליטאני כבר כבוש מזמן ומטוהר ממחבלים.

חיל האוויר האדיר במלוא עוצמתו פנוי רק לשם, לווייניים, מודיעין, חיילים גיבורים ודיבורי רהב, שוויץ ושחצנות אינסופיים מושמעים בהודעות מוקלטות של ביבי ושר האיומים המצחיקים שלו.

קשקושי הסרק מגיעים אחרי הפצצות אימתניות שלשום שבהם מדווחים שחיסלו את ״יועצו״ של נעים קאסם״ ועוד 250 איש – ברובם כלומניקים אלמוניים. מה שכן הנדל״ן של הדאחייה הרוס וכתבי רשתות הטלוויזיה מדווחים למיליארדי צופים בכל העולם על ״הזוועות״ שעוברת אוכלוסיה אזרחית חפה מפשע.

כל זה – וכלום. חיזבאללה מוציא ללא הפרעה מאות שיגורים במהלך היום לעבר הצפון ובלילה גם למרכז הארץ. אין הפסקת אש ואין בטיח.

נתניהו מתבזה והליכוד מצטמק לשפל חסר תקדים בסקרי הבחירות.

רוב העם סבור שלא ניצחנו במלחמה הזו באיראן ואיש כבר מזמן אינו מאמין למילה היוצאת מפי נתניהו ותעשיית הספינים המזויפת שלו.

אבל הוא את שלו משיג:
לא יהיה פה רגע שקט כי זו הדוקטרינה השלטת היום. ביבי משוכנע שרק מלחמה ניצחית תותיר אותו, את אשתו ומקורביו בשלטון לנצח.

ועכשיו הוא מגבב עוד בליל מלל אידיוטי מצייץ:

״אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון.

״ההישגים הכבירים שלנו גם באיראן וגם נגד ציר הרשע הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור.
הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות שלא היו בעבר.

״לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים:
אחד – פירוק חיזבאללה מנשקו.
והשני – הסכם שלום היסטורי בר-קיימא בין ישראל ללבנון״.

ואתם – מי אתם בכלל בשבילו? אתם אבק אדם המוקרב למולך שהשתלט על נשמת כולנו.

טירוף.

עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999.

מבזקפוליטיקהחדשות

שתפו את המאמר

עיתונאי, שדרן, עורך ויזם תקשורת. חבר נשיאות מועצת העיתונות והתקשורת בישראל. מנחה NLP מאסטר וטריינר בהכשרה ישראלית ובינלאומית. עבד כשדרן, עורך ומגיש ב״קול ישראל״ ומשדר בגלצ. קצין בכיר בצה״ל, שירת כקצין חקירות בכיר במצ״ח. ערך את בטאון חיל הים ״בין גלים״ ואת בטאון המשטרה הצבאית ״הד חמ״צ״. ערך את בטאון הסטודנטים ״יתוש״ של אוניברסיטת תל אביב. בהשכלתו בעל תואר שני בתקשורת, יועץ ארגוני ומגשר. עורך ״עניין מרכזי״ מאז שנת 1999. העיתון מפרסם חדשות וסקופים ללא תלות בשום גורם פוליטי או עיסקי. עצמאי, בלתי תלוי ואינו מהסס לומר את האמת גם בתנאים מסובכים.

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

מדורים

קישורים מומלצים

מידע

אתר : www.news-israel.net

עקבו אחרינו

אפליקציה


© כל הזכויות שמורות לאתר עניין מרכזי | אתר זה פותח ע״י BRN.co.il
חיפוש
כתבות מקודמות

MerkaziTV

מפגשים ורעיונות בענייני היום וברומו של עולם

לחצו לצפיה