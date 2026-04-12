השיחות בפקיסטן הסתיימו בקיפאון מדאיג – המלחמה עלולה להתחדש

השיחות הישירות בין ארה״ב לאיראן באיסלאמבאד הסתיימו בחטף ללא הסכמות, הצדדים מתבצרים בעמדותיהם וסכנת ההתלקחות המחודשת – אימתנית מתמיד.
בתום פגישה לא ארוכה וככל הנראה עקיפה, מתוחה ולעיתים עצבנית לא קרה שום דבר מהותי היכול להרגיע את המתיחות הכלכלית והחשש הצבאי מהתלקחות מחודשת.
מי שיכול להיות מרוצה הם הקיצונים המוטרפים בישראל ובאיראן הצמאים להמשך המלחמה בכל מחיר כמובן על גבם של האזרחים בשתי המדינות ובמקומות נוספים.
גם בורסות העולם לא צפויות להתרומם בתחילת השבוע ומחירי הדלק יישארו גבוהים בהרבה מאשר לפני המלחמה.
המו״מ ננעל בלי תאריך המשך – והסימנים מדאיגים: הפערים נותרו עמוקים, והשעון חוזר לתקתק לעבר הסלמה מחודשת.
העובדה המרכזית שמסתמנת מכלל הפרסומים – מארצות הברית, איראן והעולם הערבי – איננה עצם קיום השיחות, אלא מה שלא קרה בסיומן: לא נקבע מועד לסבב נוסף. זהו פרט קריטי שמדליק נורה אדומה בקרב גורמים מדיניים וביטחוניים כאחד.
סבב המגעים הישירים בין ארה״ב לאיראן, הראשון אחרי המלחמה הזו, שהתקיים הלילה באיסלמבאד, הסתיים אמנם בחילופי טיוטות – אך ללא פריצת דרך, ללא מסגרת המשך, ובעיקר ללא התחייבות ברורה להמשך התהליך.
האווירה בחדר: לא פיצוץ — אלא מתיחות כבדה ומוחשית
למרות שאין תמלילים או תיאור רשמי של חילופי דברים בתוך החדר, מכלל הדיווחים בארה״ב, באיראן ובתקשורת הבינלאומית עולה תמונה ברורה:
הפגישה התנהלה תחת מתיחות גבוהה, חשדנות עמוקה ואווירה קרה במיוחד.
הסימן הראשון לכך הגיע כבר מהרגעים הראשונים.
לפי פרסומים בכלי תקשורת אמריקניים, הצדדים לא פתחו את המפגש בישיבה משותפת, אלא שהו תחילה בחדרים נפרדים, והעבירו מסרים בעקיפין דרך מתווכים — ורק לאחר זמן עברו למגע ישיר יותר.
זה אינו פרט טכני — אלא אינדיקציה ברורה:
גם כשהם כבר באותו מתחם, באותו מלון — האמון ביניהם כה נמוך עד שאינם מוכנים לשבת יחד מההתחלה.
גם בהמשך, לפי הדיווחים, לא נרשמה דינמיקה של מו״מ מתקדם, אלא שיח מוגבל, זהיר ולעיתים נוקשה.
העובדה שהשיחות נמשכו זמן לא ארוך יחסית, הסתיימו ללא הכרזה משותפת, וללא קביעת מועד המשך — מחזקת את ההערכה כי האווירה הייתה רחוקה מלהיות קונסטרוקטיבית.
במקביל, עצם קיומן של מחלוקות מוקדמות סביב תנאים בסיסיים — כולל סוגיות של סנקציות, לבנון והמשך הלחימה — מעיד כי הפגישה התקיימה כאשר שני הצדדים מגיעים כבר במצב של התנגשות עמדות, לא של גישור עליהן.
גורמים מערביים הגדירו את הסבב כ״בדיקת כוונות״ בלבד, אך בפרשנויות אזוריות הולך ומתבסס תיאור אחר:
👉 לא מו״מ שנכשל בפיצוץ —
👉 אלא מו״מ שלא הצליח להתרומם מלכתחילה
🇺🇸 בארה״ב מאותתים זהירות – ואיום מרומז
בפרסומים אמריקניים עולה קו אחיד:
הפגישה הוגדרה כ״בדיקת כוונות״ בלבד. גורמים מדיניים הדגישו כי:
• אין עדיין בסיס להסכם
• הפערים נותרו משמעותיים
• כל התקדמות תלויה בוויתורים איראניים
במקביל, ממשל טראמפ ממשיך לשדר מסר כפול:
מצד אחד – פתיחות למו״מ,
מצד שני – היערכות צבאית נמשכת ואף מואצת.
גורמים ביטחוניים בארה״ב מציינים כי בהיעדר התקדמות, “כל האופציות נשארות על השולחן” – ניסוח שמרמז בבירור על אפשרות לחידוש תקיפות.
🇮🇷 באיראן מעבירים את האחריות – אבל לא מתחייבים להמשך
סוכנות “תסנים” האיראנית הציגה את הסיום כשלב טכני: חילופי טיוטות, לצד הדגשה כי:
“הכדור במגרש האמריקני – וושינגטון חייבת לאמץ גישה מציאותית יותר”
אלא שמתחת לניסוח הזה מסתתרת נקודה חשובה:
איראן לא התחייבה להמשך המו״מ, ולא נקבה במועד נוסף.
פרשנים איראניים מציינים כי טהרן אינה ממהרת – ומעדיפה להפעיל לחץ באמצעות זמן, תוך המשך עמידה על דרישותיה המרכזיות: הסרת סנקציות והכרה בזכויותיה האסטרטגיות.
🌍 בעולם הערבי מזהים תקיעות – ואיום ממשי
במקורות מהמזרח התיכון, במיוחד בלבנון ובמדינות המפרץ, הטון פסימי בהרבה:
• השיחות מוגדרות כ״לא חד-משמעיות״
• אין אינדיקציה להתקדמות ממשית
• והיעדר לוח זמנים נתפס ככישלון שקט
פרשנים אזוריים מזהירים:
👉 כאשר אין תאריך להמשך – המשמעות היא קיפאון, לא תהליך
ובמילים ברורות יותר:
זהו מצב שבו כל צד חוזר לעמדותיו – ומתחיל להיערך לאפשרות של חידוש הלחימה.
⚠️ הנקודה הקריטית: למה היעדר מועד המשך כל כך משמעותי
במו״מ בינלאומי, במיוחד תחת אש:
• קביעת סבב נוסף = מחויבות לתהליך
• היעדר קביעה = חוסר אמון עמוק
המשמעות המעשית:
1. כל צד יכול להאשים את השני בכישלון
2. אין מסגרת שמונעת הידרדרות
3. המערכת חוזרת למצב של “הכול פתוח”
וזה בדיוק השלב שבו ההיסטוריה מראה:
👉 מו״מ נתקע – והשטח מתחמם מחדש
🔥 הרקע שמגביר את הסיכון
המצב בשטח לא נרגע:
• מתיחות במצרי הורמוז
• פעילות של שלוחות איראניות באזור
• תקיפות והכנות צבאיות משני הצדדים
בהיעדר התקדמות מדינית, כל אירוע קטן עלול להפוך לטריגר להסלמה.
🧠 השורה התחתונה
התמונה האמיתית, כפי שעולה מכלל המקורות:
✔ כן התקיימו שיחות
✔ כן הוחלפו טיוטות
❗ אבל לא נבנה מסלול להמשך
וזה הפרט שמכריע את הסיפור:
👉 אין מו״מ מתמשך – יש עצירה באמצע הדרך
ולכן ההערכה הגוברת בקרב פרשנים:
זה לא רגע של פריצת דרך –
זה רגע של המתנה מתוחה, שבו כל צד בוחן אם ללכת עוד צעד קדימה…
או לחזור לשדה הקרב.
