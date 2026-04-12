טראמפ הטיל מצור מוחלט על מיצרי הורמוז והתוצאה – זינוק דרמטי נוסף במחירי הנפט

טראמפ הכריז על הטלת מצור על מיצרי הורמוז כתגובה לכשלון השיחות עם איראן. והתוצאה- איראן מתפוצצת מצחוק ומחירי הנפט מזנקים ל־127 דולר לחבית.

הצהרה חריגה, בוטה ובעלת משמעות אסטרטגית מרחיקת לכת של דונלד טראמפ, שניתנה לאחר קריסת השיחות, טלטלה הלילה את השווקים העולמיים והציתה גל תגובות מיידי: חוזים עתידיים על נפט זינקו בתוך שעות לרמה של כ־127 דולר לחבית – נתון שממחיש עד כמה השוק מאמין שהעולם מתקרב במהירות לעימות חדש, מסוכן בהרבה מקודמיו.

על פי ההצהרה, טראמפ הבהיר כי ארצות הברית תטיל מצור ימי על מיצרי הורמוז – אחד מצווארי הבקבוק הקריטיים ביותר לכלכלה העולמית – וכי הצי האמריקני יפעל למנוע מעבר חופשי של כלי שיט אל תוך המיצרים ומהם. במסר שלא מותיר מקום לפרשנות, הודגש כי ספינות שישתפו פעולה עם הדרישות האיראניות, ובכלל זה תשלום “מס מעבר”, עלולות להיעצר או להיות מנותבות בכוח. את המדיניות האיראנית הגדיר טראמפ כ“סחיטה עולמית” – ניסוח שמאותת לא רק על קו מדיני נוקשה, אלא על מעבר מעשי לשלב אופרטיבי.

זו כבר אינה רטוריקה. זו תפנית.

השווקים קלטו את המסר מיד – והגיבו בהתאם. הזינוק החד במחירי הנפט אינו תוצאה של שמועה או חרושת ספקולציות, אלא תמחור מחדש של מציאות גיאו-כלכלית מסוכנת: איום ממשי על זרימת הנפט מהמפרץ הפרסי, אזור שממנו זורמים כ־20% מהיצע האנרגיה העולמי. ברגע שהאפשרות של עימות ימי ישיר בין ארצות הברית לאיראן הופכת מוחשית, השוק אינו מחכה להתפתחויות – הוא מגיב מראש, בעוצמה.

המשמעות הכלכלית מיידית ורחבה. מחירי הדלק צפויים לעלות כמעט בכל מדינה בעולם, עלויות השינוע והלוגיסטיקה יזנקו, והלחץ האינפלציוני – שכבר מכביד על כלכלות רבות – צפוי להתעצם. שוקי המניות, בעיקר בענפי התעופה, התחבורה והתעשייה, נכנסים לאזור סכנה, בעוד מניות חברות האנרגיה דווקא נהנות מהמצב ומזנקות, כשהמשקיעים נערכים לתקופה של מחירים גבוהים ומתמשכים.

הפעם, בניגוד למשברים קודמים, התגובה חדה ומהירה יותר. הסיבה פשוטה: השוק למד את הדפוס. כישלון מו״מ מוביל להצהרות תקיפות, משם להסלמה מבצעית, ומשם – לפגיעה בתשתיות או בנתיבי אספקה. ברגע שטראמפ מאותת כי “הסבלנות הסתיימה” וכי ארצות הברית מוכנה לפעולה, הסוחרים מבינים שהשלב הבא כבר אינו תאורטי.

החשש הגדול ביותר מתמקד במיצרי הורמוז עצמם. כל פגיעה, אפילו חלקית, בתנועת המכליות עלולה לגרום לזינוק נוסף של עשרות אחוזים במחירי הנפט בתוך ימים. האפשרות של החרמת ספינות, עימותים ימיים, או אפילו הטלת “משטר מעבר” חדש – כבר אינה בגדר תרחיש קיצון, אלא חלק מהמציאות המתהווה.

וכאן נכנסת השאלה הגדולה באמת: האם מדובר במהלך הרתעתי שנועד ללחוץ את איראן חזרה לשולחן המשא ומתן – או בצעד ראשון בדרך להתנגשות רחבה ובלתי נשלטת?

הכלכלה העולמית, שכבר עברה שנים של אינפלציה, ריביות גבוהות וחוסר יציבות, ניצבת כעת בפני מבחן נוסף. מדינות יבואניות נפט צפויות לספוג את הפגיעה הקשה ביותר, אך גם בארצות הברית עצמה, העלייה במחירים תורגש היטב ותהפוך במהירות לסוגיה פוליטית פנימית.

בינתיים, השוק כבר הכריע: הוא מתכונן לגרוע מכל. רמות של 150 דולר לחבית אינן נראות עוד מופרכות אם המתח יימשך, ואפילו אפשרות של שיבוש ממושך באספקה כבר מתומחרת חלקית.

מאחורי המספרים, הגרפים והחוזים העתידיים, מסתתרת אמת אחת פשוטה: העולם שוב מתקרב לנקודת רתיחה – והפעם, הרבה יותר מהר ממה שחשב.

