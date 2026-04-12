נאום ההזייה של נתניהו בעקבות התרסקותו בסקרים, הבידוד הגובר של ישראל בעולם והכישלון הצבאי להכריע את איראן

קבלו את עיקרי נאום ההזייה של נתניהו – אני ואני ואני. קבלו גם את משמעותו מרחיקת הלכת המסכנת את המשך קיומה של ישראל במתכונת שהכרנו. מפחיד!
סקרי סופהשבוע היו מזעזעים עבורו. זליגת מנדטים, הצטמקות הקואליציה, זינוק בכוחו של נפתלי בנט, רוב מוחץ בישראל סבור שנתניהו נכשל במלחמה שהופסקה לצורך משא ומתן בין ארה״ב לאיראן.
התוצאה היתה נאום מוקלט, מומחז ושחצני, מתלהם וגאוותני שממנו מתברר שוב כי ישראל נשלטת כיום בידי אדם הלוקה במשיחיות מסוכנת המהולה בתאוות שלטון בלתי ניתן לריסון שתתבטא גם בהמשך במאמצי על למרוח את מצב מלחמה בכל מחיר בכל זירה אפשרית העיקר לשרוד פוליטית.
מדאיג ומזעזע כאחד.
בין היתר אמר נתניהו:
״(כמה חודשים אחרי המצבי הקודם) ושוב, לא יכולנו לשבת בצד. יצאנו לפעולה.
ב"שאגת הארי" חיסלנו עוד 8 מדעני גרעין שעסקו בהנשקה – כלומר בייצור הנשק עצמו.
השמדנו את מפעל המים באראק, את מערך הצנטריפוגות, וגם מתקני ייצור אורניום.
למעשה, הגענו למצב שאין לאיראן מתקן העשרה פעיל, ורוב היכולת שלהם לייצר טילים נעלמה.
יש להם עדיין טילים, אבל המלאי שלהם הולך ומתרוקן.
הצלחנו לכתוש את תוכנית הגרעין, לכתוש את תוכנית הטילים,
והיה לנו יעד נוסף – לכתוש את המשטר באיראן, ולהחליש אותו לרמה הנמוכה ביותר מאז הקמתו לפני 47 שנים.
אני רוצה להגיד לכם מה עשינו. חיסלנו את המנהיג העליון חמינאי, את מחליפו בפועל לריג'אני, את שר ההגנה, שר המודיעין, הרמטכ"ל, מפקדי משמרות המהפכה, מפקדי הבסיג', בכירי חיל האוויר, ראשי מערכי הכטב"ם, האחראים על העברת הכספים לטרור, ומפקדים נוספים רבים.
פגענו גם בתשתיות: עשרות מפקדות, מסוקים, מטוסי תובלה, תעשיית הפלדה, חלק גדול מהתעשייה הפטרוכימית, מאגרי דלק, מסילות ברזל, ועשרות מפעלים לייצור נשק.
יש עוד הרבה פרטים, אבל התמונה ברורה: עשינו כאן שינוי עצום.
יש מי שטוענים שאין הישגים. יש הישגים אדירים. זה מתבטא במשטר מוחלש שמתחנן להפסקת אש, בסכסוכים פנימיים בצמרת, ובקושי הולך וגובר לספק את צורכי האזרחים.
איראן כבר לא אותה איראן, וגם ישראל אינה אותה ישראל.
ובאשר לזרועות התמנון – גם כאן עשינו דברים גדולים. קבענו כלל: ישראל לא תסבול ארגוני טרור על גבולותיה. יצרנו רצועות ביטחון עמוק בשטח האויב.
בעזה אנחנו שולטים ביותר ממחצית השטח, לופתים את החמאס מכל עבר ונמשיך לטפל בו. בסוריה אנחנו פועלים משיא החרמון ועד הירמוך, וגם מגינים על בעלי בריתנו הדרוזים.
בלבנון חל שינוי כביר. נסראללה חוסל, יחד עם חלק גדול ממאגר הטילים העצום שלו – כ-150,000 טילים ורקטות, שרובם הושמדו בתוך שעות.
גם תוכנית הפלישה לגליל סוכלה. חיסלנו את תשתיות הטרור, המנהרות וכפרי הטרור, ויצרנו רצועת ביטחון של 8 עד 10 קילומטרים.
אנחנו עדיין נלחמים. זה לא נגמר. רק לאחרונה ביצענו מבצע עוצמתי שבו חוסלו מאות מחבלים בתוך דקות.
ידינו עוד נטויה.
כתוצאה מהעוצמה הזאת, לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון כמה פעמים בבקשה לשיחות שלום ישירות. זה דבר חסר תקדים. הבהרנו שהדבר מותנה בפירוק חזבאללה מנשקו ובהסכם שלום אמיתי שיחזיק לדורות.
ישראל היום חזקה מאי פעם.
אומרים שאין הישגים. יש כאן הישגים אדירים ושינוי היסטורי.
אבל ההישגים עדיין לא הסתיימו. יש עדיין חומר מועשר באיראן, וצריך להוציא אותו – בהסכמה או בדרכים אחרות. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית כדי להשלים את המשימה.
יש מי שמנסה לגמד את ההישגים, אבל זה לא משנה את האמת.
והיד עוד נטויה״.
דברי נתניהו שמהם עולה דבר מסוכן אחד : האיש התמכר למלחמות ומקריב את העם היהודי בארץ ובגולה על מזבח תאוות השלטון האינסופית שלו.
בכל פעם שהוא נואם ומצביע על מפת איראן הישראלים יודעים שהם צריכים להיערך לחזרה להתמגנות אינסופים.
כי העובדות בשטח הפוכות:
טראמפ התפתה לפיתויי נתניהו ויצא למלחמה שממנה יצא מוכה, חבול, מותש, מבודד ומובס פוליטית בזירה הבינלאומית ובעיקר בזירה הפנים אמריקנית.
השלטון האיראני לא רק שנותר בידי האייתולות, אלא מצוי עתה בידי קיצונים מוטרפים בהרבה מקודמיהם, שישקיעו את ימיהם בהתכוננות מהירה, כוחנית ואיימתנית לנקמה מן הסוג השטני ביותר. כאלה שהפצצות מן האוויר לא יוכלו להם.
ישראל איבדה את האהדה העולמית. נתניהו הפך את אזרחי ישראל למבודדים בעולם, מוקצים ומאוימים בתביעות בעוון ביצוע פשעי מלחמה.
והנורא מכל – גם ביום האחרון לפני הפסקת האש איראן, החות׳ים וחיזבאללה ירו טילים לכל מקום בישראל ומיליונים הוקפצו למקלטים מסביב לשעון. זה ממשיך לקרות גם עתה בכל צפון הארץ וגם חיל האוויר האימתני עם חמש אוגדות השובות בתוככי לבנון אינם יכולים למנוע את המצב האבסורדי שאליו דרדר נתניהו את ישראל. לשליטי ישראל אין יכולת להבין את מגבלות הכוח ומי שסובל בכל המדינות המעורבות כולל כאן הם האזרחים. זה כולל אותך, הקורא ואותי הכותב. וזה נורא. נתניהו היה פעם מנהיג מצוין, שקול ורציני תראו מה קורה לו ולנו עכשיו עצוב ומסוכן.
המצב האמיתי הפוך למציאות שצייר ביבי בנאומו.
בשטח הסכנה הגדולה היא בעיוורון הפוליטי של תומכי נתניהו ובעיקר באימה שהוא משרה על סביבתו כך שאיש אינו מעז לומר לו את האמת בפנים מחשש שיבולע לו.
ולבסוף חובה לציין כי טענת נתניהו החוזרת ונשנית בימים האחרונים לפיה ״ישראל חזקה מתמיד ואיראן חלשה מתמיד״ היא מנטרה שיקרית ומסוכנת.
ישראל, בניגוד לביבי משפחתו, שריו ומקורביו המבוצרים במקלטים מבוטנים ומוגנים מאחורי מיליון מאבטחי שב״כ, אינה חזקה כשעשרה מיליון אזרחיה מוצאים עצמם במקלטים, בלי עבודה, מבודדים מהעולם, תקועים עם הילדים בבית, טרוטי עיניים מחוסר שינה , עצבניים וחרדתיים, בעוד איראן ושלוחותיה משגרים לכאן מתי שבא להם טילים שלא פשוט להתמודד איתם. זו אפילו חוצפה לטעון זאת בניסיון לטעת בציבור ביטחון שווא המנוגד למציאות בשטח.
לסיכום:
שמענו נאום אפל, מנופח בתהילה אישית מזויפת שאינו מותיר ספק – האיש התמכר למלחמה אינסופית וישראל בראשותו לעולם לא תשוב לאיתנה.
בניגוד לטענת נתניהו – ישראל הפכה בגללו לחלשה מתמיד התלויה בלעדית באמריקאי קשיש, מוזר, הפכפך ומסוכן – היכול להתהפך עלינו ברגע שיבין לפתע את עוצמת תבוסתו ובעיקר מי אחראי לפיאסקו הזה.
נאום ההזייה של נתניהו בעקבות התרסקותו בסקרים, הבידוד הגובר של ישראל בעולם והכישלון הצבאי להכריע את איראן
נאום ההזייה של נתניהו בעקבות התרסקותו בסקרים, הבידוד הגובר של ישראל בעולם והכישלון הצבאי להכריע את איראן
רמי יצהר
