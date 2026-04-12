שבת מאכזבת בפתיחת מחזור הנעילה של העונה הסדירה

זו הייתה שבת שאפשר לסכם במשפט אחד: כדורגל התקיים — משחק לא. המחזור האחרון בליגה הסדירה נפתח תחת מגבלות פיקוד העורף, עם איסור כמעט מוחלט על כניסת קהל. אצטדיונים ריקים, הד של שריקות שופטים במקום שאגות יציעים, ושחקנים שנכנסו למגרש בלי האנרגיה שמניעה את המשחק.

ובתוך המציאות הזו — כמעט כל המשחקים הסתיימו ב-0:0.

רק בני סכנין ניצחה 0:2 את בני ריינה, במשחק היחיד שבו נרשמו שערים — וגם הוא היה יותר עצבני מאיכותי.

אבל הסיפור הגדול של המחזור היה במקום אחר.

⚽ המשחק המרכזי: הפועל פתח תקווה – הפועל תל אביב 0:0

כדורגל בלי נשמה, 90 דקות בלי רגע אחד לזכור

זה היה המשחק שאמור היה להחזיק את המחזור.

שתי קבוצות עם עבר, עם משקל, עם משמעות בטבלה — ובעיקר עם פוטנציאל לייצר דרמה גם בלי קהל.

אבל כבר מהדקות הראשונות היה ברור: זה לא קורה.

הקצב היה נמוך.

המסירות זהירות.

והכוונה — לא להפסיד.

הפועל תל אביב ניסתה לשלוט בכדור, להניע מצד לצד, אבל ללא עומק.

פתח תקווה עמדה נכון, סגרה קווים — ולא ניסתה כמעט לצאת קדימה.

בדקות הראשונות לא נרשמה אפילו בעיטה למסגרת.

רק באמצע המחצית הראשונה הגיע ניסיון ראשון — נגיחה מכדור קרן של פתח תקווה, שנעצרה בקלות בידיים של השוער.

זה היה גם הרגע המסוכן ביותר במחצית.

המשחק נמשך באותה תבנית:

כדור במרכז

מעט מאוד תנועה לעומק

אפס יצירתיות

גם במחצית השנייה לא השתנה דבר.

הפועל תל אביב ניסתה לייצר לחץ, אבל ללא מהירות וללא תכלית.

פתח תקווה המשיכה לשחק על בטוח.

בעיטות מרחוק היו — אך לא מסוכנות.

כניסות לרחבה כמעט שלא נרשמו.

לא הייתה החמצה גדולה.

לא הייתה הצלה גדולה.

כי לא היה צורך.

זה לא היה משחק שהסתיים בלי שערים —

זה היה משחק שלא התקרב אליהם.

בסיום, שתי הקבוצות ירדו מהמגרש עם נקודה.

הקהל בבית — עם תחושת בזבוז זמן.

🔥 בני סכנין – בני ריינה 0:2

שערים, אדום ועצבים — אבל לא כדורגל גדול

בדוחא לפחות קרה משהו.

סכנין פתחה טוב, ובדקה ה-10 עלתה ליתרון מפנדל מדויק.

זמן קצר לאחר מכן, ריינה הסתבכה עם כרטיס אדום מוקדם — מה ששינה לחלוטין את אופי המשחק.

מכאן זה הפך לשליטה של סכנין — אבל לא למשחק איכותי.

היו הזדמנויות:

בעיטה מקרוב מעל השער

נגיחה שלא מצאה את המסגרת

ניסיונות מחוץ לרחבה ללא דיוק

ריינה ניסתה להחזיק מעמד, אבל העצבים גברו.

המשחק נעצר לפרקים, התפתחו עימותים, והתחושה הייתה של משחק מתוח ולא מסודר.

רק עמוק בתוך תוספת הזמן הגיע השער השני שסגר עניין.

סכנין ניצחה — אבל גם כאן, הרמה לא הייתה גבוהה.

⚽ מכבי נתניה – הפועל חיפה 0:0

שליטה בלי תכלית

נתניה שלטה בכדור, ניסתה להניע, לחפש פרצות — אבל לא הצליחה לפרוץ.

המצבים הבולטים:

כדור רוחב שחלף על פני השער

בעיטה חלשה לידיים של השוער

ניסיון מחוץ לרחבה שיצא החוצה

הפועל חיפה הסתגרה, יצאה למתפרצות — אבל לא הצליחה לייצר איום ממשי.

משחק מסודר, מאורגן — וריק מתוכן התקפי.

⚽ מ.ס. אשדוד – עירוני טבריה 0:0

משחק הישרדות בלי אומץ

זה היה משחק תחתית קלאסי — במובן הפחות טוב של המילה.

שתי קבוצות שידעו שטעות אחת עלולה להכריע — ובחרו לא לקחת סיכון.

המצב הבולט היחיד הגיע מטעות בהגנה:

איבוד כדור הוביל לבעיטה מסוכנת ליד הקורה.

מעבר לזה — כמעט כלום.

מעט יוזמה, מעט תנועה, והרבה זהירות.

🧠 התמונה הכוללת

המחזור הזה לא היה רק חלש — הוא היה סימפטום.

ליגה שמשחקת בלי קהל, בלי קצב, ובעיקר בלי אומץ.

הנתונים מדברים בעד עצמם:

שלושה משחקים ללא שערים

משחק אחד עם שערים — אבל עם יותר עצבים מכדורגל

כמעט אפס מצבים מסוכנים

זה לא מחזור של חוסר מזל.

זו ליגה שמעדיפה לא להפסיד —

על פני לנסות לנצח.

⚠️ השורה התחתונה

גם בלי קהל — כדורגל יכול להיות טוב.

אבל בשביל זה צריך לרצות לשחק.

בשבת הזו, ברוב המגרשים, זה פשוט לא קרה.

והמשחק המרכזי, שאמור היה להרים את המחזור —

רק הדגיש עד כמה הבעיה עמוקה.

״עניין מרכזי״

חדשות וסקופים מאז 1999